«Попробуй спеть вместе со мной» Аккорды песен «Кино», «Агаты Кристи» и других рокеров удаляют из интернета

Правообладатели потребовали удалить аккорды песен групп "Кино" и "Агата Кристи" из интернета. Фото: Александр Чумичев, Александр Шогин/ТАСС

Что может быть лучше, чем посиделки в душевной компании под любимые песни? Правильно: любимые песни под гитару. Испокон веков человек стремился к прекрасному — наслаждался живописью, кино и музыкой. И, конечно, хотел приобщиться к шедеврам, как умел. Например, фильмы записывал на видеокассеты и смотрел на повторе до бесконечности. А еще разучивал красивые песни на гитаре. Раньше аккорды подбирали в ручном режиме, на слух, затем стали выходить специальные брошюрки, дающие пропуск в волшебный мир любимых мелодий. К слову, разучивать аккорды не так уж и просто. И каждый, кто когда-либо этим занимался, понимает, что это за труд. Именно поэтому большим облегчением для меломанов и гитаристов стал интернет — теперь практически любую песню, разложенную на Cd, Am, E и другие аккорды, можно найти в сети.

Впрочем, облегчение это не для всех. Как говорится, недолго музыка играла — правообладатели популярных песен начали все чаще затевать суды с сайтами, безвозмездно (там даже нет рекламы) предоставляющими слушателю доступ к любимым аккордам. На такие порталы начали поступать иски в суды.

Инициаторы разбирательств — зубры авторского права: музыкальные издательства «ООО «Первое музыкальное издательство» и ООО «Национальное музыкальное издательство», которым в числе прочего принадлежат права на некоторые хиты Виктора Цоя, «Агаты Кристи», «Наутилус Помпилиус» и других музыкантов. Юристы этих компаний и стали раз за разом обращаться в суд, требуя от сайтов с аккордами (amdm.ru) плату — полмиллиона рублей за каждые 100 выложенных без спроса песен.

Это только слушатель может наивно полагать, что учить аккорды и петь потом любимые песни за столом или в компании друзей — бесплатное и неотъемлемое право каждого, кто любит музыку. Оказывается, нет. За публикации всем известных песен (текстов и аккордов) нужно платить. И заключать соглашение с правообладателями.

Сами музыканты относятся к такой практике со скепсисом. Ведь им — сочинителями и бенефециарам — ни копейки с таких исков не уходит.

— Если следовать этому, нужно еще прошерстить все соцсети, где опубликованы фрагменты текстов, — подчеркивает Вадим Самойлов, лидер «Агаты Кристи». — То есть это, мне кажется, какая-то странная выходка, которая мне совершенно непонятна. Это некоммерческий сайт, и цены, которые издательство выставляют [за пользование треками], совершенно неуместны.

Администраторы сайта Amdm.ru подчеркивают, что вообще-то опубликованные аккорды никак не влияют на доход правообладателей, не приносят выгоды порталу и, более того, популяризируют музыку. Слушатель, освоив гитару, потом пойдет на музыкальную платформу и легально за деньги будет пользоваться любимыми песнями.

— Авторы передали издателям право собирать денежные средства и дали слишком широкие полномочия, — говорится в сообщении портала с аккордами. — Издатели готовы собирать денежные средства со всего, не обращая внимание на репутацию авторов, и не понимая, что больше вредят репутации авторов уменьшая раскрутку и распространение песен в народные массы. Ведь именно сайты с аккордами помогают авторам стать популярнее в массах, предлагая возможность изучить самостоятельно любимую песню и сыграть её в кругу друзей. А если люди впервые услышат песню сыгранную на гитаре, и она им понравится, всё равно пойдут искать оригинал в аудиоформате, тем самым увеличивая доход от прослушиваний аудио. Таким образом сайты с аккордами косвенно и пассивно увеличивают доходы издателям, но это не понимают издатели.

Правообладатели и правда пока идти навстречу любительским порталам не собираются. Ведь у них есть право запрещать третьим лицам в какой бы то ни было форме пользоваться шлягерами.

— В соответствии со ст. 1259 ГК РФ авторские права распространяются на произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, а также на часть произведения, на его название, — объяснили в пресс-службе компаний. — Это значит, что любые звуковые аккорды из музыкальных произведений являются частью этого музыкального произведения.