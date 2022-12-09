Это только на первый взгляд кажется, что перед нами книга о кулинарии. Нет, она о любви. О любви к жизни, близким, окружающим, о любви к себе. Написали «Жизнь как праздник» Андрей Тульский и Катя Каплар – друзья, увлеченные кулинарией, фотографией, творчеством. Книга «Жизнь как праздник» о том, как каждый день сделать запоминающимся. Для этого не требуется ни больших денег, ни много времени, лишь желание. Авторы книги уверены, что тщательная подготовка нужна не только к большим праздникам, но и к каждому сезону.

Весной главный праздник Пасха. Символ возрождения, очищения, веры. К Пасхе пекут куличи. Благодаря этой книге можно узнать несколько хитовых рецептов этого блюда. А еще под обложкой есть рецепты пасок и натуральных красителей для яиц. Простые советы помогут создать красоту на столе и уют в доме.

Летом дел также предостаточно! Надо подумать о цветах, о гербариях. Кстати, некоторые цветы можно смело употреблять в пищу, как, например, цветы кабачков. Хотите рецептик?

Летом надо менять кардинально свой рацион (как же обойтись без овощей, мяса и рыбы на гриле, летних соусов?), наслаждаться красотой вокруг и стараться сделать запасы на зиму. А еще надо не забыть про классные фото. Советы, как провести идеальную съемку, прилагаются!

Осень – время пирогов с различными начинками. Мечтаете научиться печь по-настоящему красивые пироги с цветами, «косами» и другими украшениями? Согласитесь, ведь их есть гораздо вкуснее. Никаких проблем! Авторы прилагают пошаговую схему плетения украшений из теста. В финале этой главы ждет целое созвездие рецептов – киш, фаршированные патиссоны, тыквенный пирог, улитки в глазури, узелки с кардамоном.

Зима. Обязательно стоит загадать желание во время снегопада, а еще создать рождественский венок, насладиться зимними радостями и придумать умопомрачительный новогодний стол. Не упустите возможность сделать украшения для дома своими руками. Бумажные флажки, фонарики и гирлянды станут отличным декором для дома, а их изготовление –развлечением для всей семьи. И да, попробуйте приготовить рождественскую утку с клюквенным соусом, куриный паштет с апельсиновым чатни. И гости, и домашние будут в восторге!

«Жизнь как праздник» – это десятки рецептов и миллион идей для того, чтобы сделать жизнь яркой и счастливой!