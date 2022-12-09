Хоть трупиком, хоть тушкой: Девятую Биеннале современного искусства все-таки открыли

Фото: moscowbiennale.art

Неожиданные новости. 8 декабря журналистов пригласили на открытие Девятой Биеннале. Да-да, той самой выставки которая должна была открыться еще месяц назад, но была закрыта по разным туманным причинам и при содействии Третьяковской галереи.

Открытие проходило в необычно. Художники и журналисты сидели друг напротив друга за длинным столом, а руководитель биеннале Юлия Музыкантская листала картинки на сайте, комментируя каждую.

После демонтажа выставки в "Новой Третьяковке" команда биеннале приняла креативное решение открыть выставку "хоть трупиком, хоть тушкой" и в итоге работы разместили в виртуальном формате.

Одна из работ Анастасии Дейнеки. Фото: moscowbiennale.art

Понятно, что многие снимки и видео оставляют желать лучшего, но этот не тот случай, когда придираются.

- Успели снять в последний момент. Нам вечером 3го ноября Третьяковка объявила, что всё, с завтрашнего дня нас не пустят на площадку, но мы успели сориентироваться и за 20 минут отснять экспозицию на айфоны, - говорит пресс-секретарь Ксения Коробейникова.

Из-за того,что биеннале не дали открыть, руководитель Юлия Музыкантская опасалась, что ей не удастся отчитаться за привлеченные бюджетные средства и даже пугала в панических интервью: "Мне грозит статья за нецелевое использование бюджетных средств".

Дубина пролетела мимо, но не задела. На открытии Музыкантская выдохнула: Министерство культуры пошло навстречу и приняло отчет о потраченных средствах. Хотя, чего греха таить, те три недели, которые смонтированная экспозиция простояла в опечатанном состоянии, у команды была надежда, что кто-то из высшего руководства придет посмотреть на выставку и даст отмашку: "Да вы что, здесь все нормально".

Кто-то говорит, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Биеннале получила огласку, имена художников прозвучали широко. Художник Егор Плотников даже сравнил эту выставку со знаменитой "Бульдозерной", когда в 1974 году самостийную выставку авангардного искусства в СССР разогнали при помощи поливочных машин, милиции и бульдозеров.

Однако лица у собравшихся на открытии художников были довольно кислыми.

- Что ни говори, а осадочек-то остался. Сделали художников крайними, - констатировала Марина Белова. Вместе с художником Алексеем Политовым они попали под раздачу первыми. Именно их деревянных человечков в стиле петроглифов поначалу назвали работами ненадлежащего уровня.

- Честно говоря, я была в шоке, - продолжает Марина. - Какой такой ненадлежащий уровень. Нам по 65 лет, петроглифами занимаемся давно. Да и работы наши - в собрании Третьяковки!

- Да мы быстро поняли, что это не из-за наших работ, - вступает в разговор Алексей Политов. - Просто искали, к чему придраться. Но обиднее всего, что о нас судили по выдранному из контекста...

Утешает, что хоть какое-то представление об инсталляции Политова и Беловой целиком можно теперь получить на сайте в разделе "Благодарность".

- Мы хотели отблагодарить древних людей, за то, что они стояли у истоков рисования и на своих каменных холстах делали то же, что и современные художники, - говорят Алексей и Марина.

На сайте можно увидеть и другие трогательные работы. В их числе - портреты донецких жителей от Анастасии Дейнеки; инсталляция "Память" от Сергея Бугаева, посвященная разрушенным мемориалам воинам-освободителям и, конечно, знаменитую "Надежду" от Татьяны Баданиной: серию белых сорочек с зашитыми в карманах молитвами матерей

"Надежда" Татьяны Баданиной. Фото: moscowbiennale.art

- Я не могу говорить, какая работа мне нравится больше. Все прекрасные и все наши художники одинаково для меня значимы. Но честно, увидев смонтированную инсталляцию «Надежда» Татьяны Баданиной – дух перехватило. Настолько это точная визуализация молитв и надежд каждой женщины за любимого человека, - говорит Юлия Музыкантская.

Кстати, по словам руководителя Биеннале, вполне возможно, что выставка все-таки увидит свое физическое воплощение в будущем году. Также журналистов заверили и в том, что произошедшие события не повлияют на десятую, юбилейную Биеннале искусств, подготовка к проведению которой начнется уже через несколько месяцев.

СПРАВКА КП

В 9-й Биеннале приняли участие 27 художников. Выставка называется «Стенография чувств». Находясь в залах, зритель должен был бы пройти от «Напряжения» через «Уважение», «Ностальгию», «Удивление», «Бесконечность», «Веру», «Надежду», «Спокойствие», историческую «Память», «Благоговение», «Благодарность», «Горечь несбывшегося», «Любовь» и «Сопричастность» к «Свету». Сейчас этот маршрут можно повторить на сайте. Представлены все жанры современного искусства, от классической живописи и паблик-арта до самых сложных звуковых и световых инсталляций.