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Звезды4 ноября 2022 15:59

Новый скандал в Третьяковке: выставку современного искусства отменили из-за низкого качества работ

За несколько дней до открытия Московскую биеннале современного искусства опечатали
Сергей СЕЛЕДКИН
Сергей СЕЛЕДКИН
За несколько дней до открытия Московскую биеннале современного искусства опечатали

За несколько дней до открытия Московскую биеннале современного искусства опечатали

Фото: Кадр видео

Короче, биеннале не будет, биеннале нет. В принципе, мы не особо ждали. Выставка современного искусства с некоторых пор сопровождается постоянными скандалами: то художникам денег недодадут, то застройщики вой поднимут, то эксперты обругают. В этом году событие должно было состояться в девятый раз, но ни начальству, ни соседу, никому, не была известна ни тема, ни список участников. Сайт биеннале пустовал. Руководство интриговало в стиле "вы узнаете обо всем 7 ноября". Но за четыре дня до часа Х, 3 ноября, Минкульт сообщил об отмене мероприятия напрочь.

Фото: Кадр видео

Фото: Кадр видео

В чем причина?

В первую очередь Минкульту не понравились экспонаты. Согласно официального пресс-релиза, мероприятие отменено «по причине абсолютного несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения». Площадка федерального значения - это Новая Третьяковка, но, как давно заведено, случись что - Зельфира Трегулова в отпуске. Так случилось и на сей раз, но при этом галерея ни при делах, а в числе обиженных: оказывается, биеннальщики не выполнили перед ней договорные обязательства, в том числе, нарушили сроки монтажа, поэтому Третьяковка помещения взяла и опечатала. Вот так-то.

Президент Московской биеннале Юлия Музыкантская возражает, что никаких сроков нарушено не было, а если что и оставалось смонтировать - это повесить шторы на окнах.

Фото: Кадр видео

Фото: Кадр видео

"Фиги в кармане мы не держали"

Нет худа без добра. В ответ на решение министерства, днем 4 ноября сайт биеннале наконец-таки обновили. На нем вывесили обзорный ролик несостоявшейся выставки и письмо-ответ от обиженной команды и художников.

"Современное искусство принято считать маргинальным, нас заранее, авансом, подозревают в хулиганстве и нигилизме, всегда видят "фигу в кармане". А у нас ее не было", - оправдываются в письме.

Далее в тексте приоткрываются хранимые доселе втайне базовые моменты несостоявшейся биеннале. Выясняется, что выставка называлась "Стенография чувств", в ней должно было принять участие 27 российских авторов, (то есть, мероприятие было все же не "международным").

Фото: Кадр видео

Фото: Кадр видео

Что мы не увидели

Одни телеграмм-каналы жалеют Юлию Музыкантскую, которая (спору нет) понесла немыслимые финансовые потери. Другие, вроде "real cultras Z" и "Закулиски" бомбят работы, которых мы теперь не увидим. Особенного хейта удостоились фанерные мужики с ярко выраженными первичными половыми признаками, соединенными в руко- и признакопожатии. "Оказывается, это какое-то неприкосновенное искусство про Донбасс и патриотизм", - ерничают каналы.

Команда биеннале никак не отвечает на это, зато в своем "ответе" подчеркивает другие работы, в числе которых - портреты жителей Донецка, не уехавших из города; знаменитый "Ангел Донбасса", нарисованный на стене разбомбленного детского садика художницей Анастасией Дейнека; проект "Память" Сергея Бугаева, посвященный сносу наших памятников в Европе; раскадровка к истории про синих зайцев и войну от луганской художницы Аделины Шабановой.

Фото: Кадр видео

Фото: Кадр видео

Пока ясно то, что дело совершенно темное. Действительно ли под соусом патриотического искусства нам хотели пропихнуть халтуру - неизвестно: никто эту выставку не видел. Разве что Михаил Пиотровский сказал:

"Россия сыграла огромную роль в формировании искусства ХХ века. Московская биеннале - шанс для века ХХI". На эту цитату ссылается команда несостоявшейся выставки, правда, не уточнив, когда и про какую из девяти это было сказано.

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