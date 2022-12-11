В какие страны поедут встречать Новый год россияне: названы самые популярные направления

Многие россияне планируют встретить Новый год в теплых краях. Фото: www.vecteezy.com

Сложная международная обстановка не отбила у россиян желание встречать Новый год в экзотической обстановке. Конечно, речь идет о тех, кто может себе позволить заплатить за новогоднюю поездку сотню-другую тысяч рублей.

Пакетные туры (то есть путешествия, в цену которых включены перелет, проживание, питание, трансфер, медицинская страховка и т.п.) в преддверии Нового года заметно прибавили в популярности: онлайн-оборот вырос на 17%, а количество транзакций (то есть переводов или зачислений денег на банковский счет) по таким операциям — на 7%. Об этом сообщает сервис онлайн-платежей CloudPayments, специалисты которого проанализировали онлайн-покупки в период с 21 ноября по 4 декабря 2022 года и сравнили их с аналогичным периодом 2021 года.

Хотя заметно, что в этом году на новогоднем отдыхе россияне стараются экономить - средний чек за год упал с 97120 рублей до 92264 рублей.

Также вырос спрос в категории отелей и гостиниц, это значит, что многие не покупают туры, а путешествуют самостоятельно.

В этом году самыми популярными направлениями для новогоднего отдыха за рубежом стали Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд. Этот список за год изменился мало, хотя в прошлом году в числе лидеров были также Куба и Доминиканская Республика.

Сохраняется интерес россиян и к новогодним поездкам внутри страны. Об этом свидетельствует рост спроса на железнодорожные билеты. Онлайн-оборот в этой категории вырос на 43%, количество транзакций — на 7%, а средний чек –- на 38% с 3266 рублей до 4523 рублей.

Впрочем, количество россиян, которые путешествуют в Новый год в другие города и страны, из года в год меняется не слишком сильно – это не более 4-5% наших сограждан. Три четверти опрошенных заявляют, что семейный праздник обычно встречают дома. Остальные едут за город или идут в гости к друзьям и родственникам.