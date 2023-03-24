Для абитуриентов из регионов открывают цифровой формат прослушиваний в ГИТИС

Первые встречи педагогов с поступающими пройдут на цифровой платформе Webinar от МТС.

По словам директора по работе с образовательными организациями Webinar Group Татьяны Федотовой, проект с ГИТИСом по организации цифровых консультаций в ведущий российский творческий вуз через возможности их платформы в очередной раз показывает, как использование технологий экосистемы МТС способствует развитию доступной и качественной среды, а также повышению уровня жизни в самых отдаленных регионах страны.

«Цифровые решения обеспечивают эффективное взаимодействие между педагогами и поступающими и при этом существенно экономят время и средства абитуриентов - ребята из любой точки страны смогут участвовать в прослушиваниях ГИТИСа в комфортной для них среде – достаточно зарегистрироваться на платформе и подготовить творческий номер», - дополняет Татьяна Федотова.

Ребятам в отборочных консультациях предстоит подготовить чтецкую программу, дополнительно педагоги проверят музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть по собственному выбору песню, а также исполнить какой-либо танец.

График онлайн-консультаций и мастер-классов:

Онлайн-формат (подключение через цифровую платформу Webinar)

6-7 апреля – в любом населенном пункте Уральского федерального округа

Старший преподаватель кафедры мастерства актёра Николаева Екатерина Георгиевна

Открыта регистрация

13-14 апреля – в любом населенном пункте Сибирского федерального округа

Старший преподаватель актёрского мастерства Дубовская Галина Валерьевна

Открыта регистрация

20-21 апреля- в любом населенном пункте Приволжского федерального округа + Северо-Кавказского федерального округа + Южного федерального округа

Старший преподаватель кафедры мастерства актёра Николаева Екатерина Георгиевна

Открыта регистрация

19 мая - в любом населенном пункте Дальневосточного федерального округа

Кинорежиссер, руководитель Мастерской Саркисов Валерий Юрьевич

Открыта регистрация

Очный формат (личное присутствие абитуриента на консультации)

10-11 апреля- Краснодар и любой населенный пункт ЮФО

Декан актерского факультета, старший преподаватель Белоусов Тарас Дмитриевич

Открыта регистрация

18-19 апреля - Калининград и любой населенный пункт СЗФО

Народный артист РФ Морозов Борис Афанасьевич

Открыта регистрация

16-17 мая- Петропавловск-Камчатский и любой населенный пункт ДВФО

Проректор по учебной и воспитательной работе, старший преподаватель Тибилова Эдита Анатольевна

Открыта регистрация

После регистрации каждый участник получит время и приглашение на консультацию.