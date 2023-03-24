В последние десятилетия северокорейцы уже много раз удивляли мир своими ракетно-ядерными разработками.
Фото: EAST NEWS
В последние десятилетия северокорейцы уже много раз удивляли мир своими ракетно-ядерными разработками. Тут вам и целый выводок тактических и стратегических ракет, тут вам и боевой железнодорожный ракетный комплекс. А теперь вот еще одна сенсация – успешно испытан подводный беспилотник, способный нести ядерное оружие. Об этом рассказал южнокорейский военный эксперт Ким Дон Ёп, хорошо "просвещенный" своей морской разведкой.
По его словам, подводный дрон "обладает достаточной дальностью, чтобы нанести удар по всем южнокорейским портам. А при запуске с коммерческих судов он мог бы достичь баз США в Японии и на Гуаме".
Меж тем Пхеньян и не скрывает данных о своем новом изделии: испытанный аппарат двигался на глубине от 80 до 150 метров в Японском море в течение 59 часов и 12 минут. Он разрабатывался с 2012 года, прошел больше 50 испытаний за последние 2 года. Причем, 29 из них - под личным руководством Ким Чен Ына (в КНДР ничего не делается без его присмотра). "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын был очень доволен результатами", - утверждает местное информагентство ЦТАК.
Что еще известно об этом чудо-оружии? У него есть свое имя - "Хэйл", что означает "цунами". И это вам не фигура речи: после взрыва боеприпаса в назначенном месте беспилотник способен генерировать настоящее "радиоактивное цунами". Тут прямо напрашиваются аналогии с нашей грозной подводной торпедой "Посейдон", которая, правда, значительно превосходит "Хейл" по размерам, по скорости, по глубине погружения (до 1 км!), по мощи ядерного заряда и площади радиоактивного заражения воды и побережья.
"Хейл" - это, по сути, ядерный беспилотный подводный наступательный аппарат. Именно так это оружие было наименовано на VIII партсъезде КНДР.
Цель этого подводного ядерного стратегического оружия заключается в том, чтобы незаметно пробраться под водой в заданную вражескую акваторию, подводным взрывом вызвать сверхмощные радиоактивные волны и уничтожать группы кораблей противника и его "главный оперативный порт".
Именно так на учениях 21 марта на побережье уезда Ливон (провинция Южный Хамгён) и сработал "Хейл" (правда, взорвавшийся боезаряд был все лишь имитационным).
ЦТАК радостно сообщало: "В результате испытания были точно оценены все тактико-технические характеристики и рейсовые технические показатели ядерного беспилотного подводного наступательного аппарата, подтверждены его надежность и безопасность, а также доказана безупречная способность к нанесению смертельного удара".
Ну и что все это значит с политической и военно-технической точки зрения? Прежде всего то, что Пхеньян обзавелся уникальной морской и наступательной системой ядерного оружия, которая значительно повышает обороноспособность КНДР. Это еще больше добавит головной боли главным противникам Северной Кореи, - США, Южной Кореи, Японии. А тут еще недавно появился в регионе новый военный блок AUKUS, который активно сколачивают США, Австралия и Великобритания.
Этот альянс (которому "симпатизируют" к тому же Южная Корея и Япония) не скрывает своего агрессивного отношения к Пхеньяну.
Ну что же, с появлением северокорейского "Хейла" эту агрессивность теперь придется проявлять с оглядкой. А то может случиться так, что подводный дрон однажды упрется своей грозной ядерной мордой в их берега…
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