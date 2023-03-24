Легенда «Спартака», пасы от барабанщика и шоу лучшего инсайда России: Футбольная команда «КП» в своем первом матче вырвала ничью у ФК «Артист»

Матч был товарищеский, но никто не собирался уступать сопернику ни метра. Фото: Андрей Кнутов

Замредактора отдела политики «КП» Валентин Алфимов примчался на стадион в Отрадном за несколько минут до стартового свистка. Раньше никак не мог - сдавался в печать номер на пятницу.

- Юрловский проезд, 6. Обходи ледовый дворец по правому флангу и сразу увидишь футбольное поле, - командовал кто-то невидимый в трубку.

Когда-то давно у «Комсомольской Правды» была своя редакционная команда. Играли на разных турнирах. И прилично играли. Потом эта традиция как-то подрастерялась. Но сейчас ее решили восстановить. Причем в составе этого ФК «КП» 2.0 будут выступать не только журналисты самой тиражной газеты России, но и читатели - друзья из долгопрудненской команды «Водник».

На свой первый товарищеский матч обновленная команда «Комсомолки» пригласила добрых друзей из ФК «Артист», в составе которой выступают не только известные музыканты и актеры, но и бывшие профессиональные футболисты уровня сборной России. В этот раз команду поддержали легенда московского «Спартака» Валерий Шмаров и звезда «Локомотива» 1990-х, лучший правый инсайд (полузащитник) России 1997 года Алексей Косолапов.

5:5. Обе команды хотели победить, но после финального свистка никто не расстроился. Фото: Андрей Кнутов

СОБРАЛИСЬ И СПАСЛИ МАТЧ

Валентин Алфимов и заместитель редактора Московского отдела «КП» Александр Рогоза по ходу матча были откомандированы на правый край защиты, а редактор «КП Спорт» Денис Вдовин - в среднюю зону.

Игра показала - артисты не лыком шиты. «Бирюзовые» забили первыми. «Комсомольцы» в следующей же атаке счет сравняли, а затем и вышли вперед. Но потом журналисты забуксовали, а «артистам» хватило пяти минут, чтобы перевернуть игру - сравнять и сделать +1 в свою пользу. 3:2 в их пользу стало после активности президента ФК «Артист» Алексея Яшина на левом фланге - бывший барабанщик группы «Рондо» Николай Сафонов выдал хороший пас, а Косолапов заколотил его в сетку. К слову, бывший игрок сборной России в итоге сделал все три мяча своей команды в первом тайме - на его счету гол и две голевые передачи.

Знаменитый "спартаковец" Валерий Шмаров в этот вечер выступил в качестве тренера. Фото: Андрей Кнутов

После перерыва «Артист» продолжал давить. Олег Яблуновский и Антон Карташев забили еще по голу (оформив по дублю), причем во втором случае снова ассистировал Сафонов. Так счет стал 5:2.

Время на секундомере арбитра неумолимо утекало. Как говорится, запахло жареным.

Тем не менее ребята из команды «КП» сумели собраться и спасти этот матч. 3:5 - в борьбе с нападающим «журналистов» мяч случайно срезал в свои ворота Игорь «Кэш» Лобанов, солист группы «Слот» и призер чемпионата мира по санному спорту. Концовку матча ударно провел игрок «Комсомольской Правды» Антон Разаков. 4:5 - отдал пас на гол товарищу по команде, 5:5 - забил сам.

За команду "КП" играют не только журналисты издания, но и читатели нашего сайта kp.ru. Фото: Андрей Кнутов

«КОМАНДЫ БЫЛИ РАВНЫ»

Товарищеские матчи частенько проходят под знаком красивой игры в поддавки. Но этот, несмотря на крупный миролюбивый счет 5:5, вовсе не тот случай. Каждая команда хотела победить, но итоговый результат никого глобально, кажется, не расстроил. После финального свистка команды развлеклись серией пенальти («Артист» победил 7:6) и устроили дружеское братание с фотосессией.

- Я хочу поблагодарить команду «Артист» за очень хорошую игру. За то, что они вышли и полностью отдались игре на поле, - отметил после матча журналист Валентин Алфимов.

Солист группы "Мономах" Василий Акимов только что забил решающий пенальти. Фото: Андрей Кнутов

- На следующей неделе команда «КП» стартует в Чемпионате Москвы НФЛ 8х8. Как вы думаете, на какие места будете претендовать?

- «Комсомольская Правда» всегда претендует только на одно место - первое!

Тем временем Валерий Шмаров также похвалил игроков команды «Артист» - за боевой настрой.

- Сегодня на поле была команда, которая сражалась.

- Результат не расстроил?

- Ну, когда ведешь три мяча, но в итоге играешь вничью, конечно чуть-чуть расстроил. Но в целом команды действительно были равны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Играю в футбол 45 лет и он мне нисколько не надоел»

Президент ФК «Артист», солист группы «Casual» Алексей Яшин поблагодарил редакцию «Комсомолки» за приглашение поиграть в футбол и «открыть сезон» - артисты впервые в этом году вышли на открытое поле, тренируются они пока еще в зале.

- Валерий Шмаров в матче не принимал участие, руководил игрой с бровки в качестве тренера. Но при этом регулярно играет за «Артист» на различных турнирах. В целом как бы вы оценили спортивную форму легенды «Спартака»?

- У нашей легенды Валерия Валентиновича сейчас очень плотный график игр за ветеранские команды. Поэтому он на поле не вышел сам, но выступил в качестве тренера. А вообще обычно Валерий Валентинович играет у нас последнего защитника и также ведет всю игру. Огромное спасибо ему и всем нашим звездным ветеранам, которые нам помогают артистам почувствовать себя футболистами. (Смеется).

- Футбол и рок-н-ролл. Если сравнить матч с концертом, от чего вы больше получаете удовольствие?

- Эмоции на самом деле очень похожи. Я каждый раз испытываю радость от того, что я выхожу на поле. Играю в футбол 45 лет и он мне нисколько не надоел. И это очень круто.

- Итоговый счет 5:5. Насколько важно в товарищеских матчах непременно победить?

- В данном случае счете 5:5 полностью соответствует тому, что было на поле.