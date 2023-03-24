Повышенный кэшбэк до 70% и приз в 500 тысяч рублей: Тинькофф запустил новый кэшбэк-фест

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Тинькофф запустил новый всероссийский кэшбэк-фест. Акция пройдет с 22 марта по 2 апреля. Условия действительно соблазнительные. За покупки, совершенные у партнеров Тинькофф, участники получат повышенный кэшбэк — до 70%.

К кэшбэк-фесту присоединились более 60 известных брендов, которые подготовили для участников специальные предложения. Персональную подборку предложений можно найти в разделе «Кэшбэк и бонусы» - «Кэшбэк у партнеров» - «Кэшбэк-фест» в мобильном приложении Тинькофф. Чтобы получить кэшбэк, нужно активировать в мобильном приложении Тинькофф специальное предложение от партнера и совершить покупку в соответствии с его условиями.

Но и это еще не все! Чем больше покупок - тем больше выгода. Клиенты Тинькофф, совершившие три покупки по спецпредложениям на любую сумму, получат гарантированный приз – удвоенный кэшбэк на покупки у партнеров с 18 апреля по 10 мая, максимальная сумма кэшбэка – 6000 рублей.

Традиционно в рамках кэшбэк-феста Тинькофф проводит розыгрыш денежных призов. Так будет и на этот раз. Общий призовой фонд составляет 1 миллион рублей. Главный победитель получит 500 тысяч рублей. Два призера получат по 100 тысяч рублей и шесть призеров - по 50 тысяч рублей. Чтобы принять участие в денежном розыгрыше, нужно единоразово или накопительно совершить покупку у партнеров Тинькофф на сумму от 5 тысяч рублей. Сумму совершенных покупок также можно отслеживать в приложении Тинькофф.