Александр Митта: «Если ты постоянно не думаешь о зрителе, он уйдет от тебя»

Международного успеха Митта добился с первым же самостоятельным полнометражным фильмом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я почти уверена: если среднего прохожего, как в игре «Сто к одному», вдруг спросят, какой режиссер в российском кино – самый известный, Александра Митту назовут в последнюю очередь. И в этом – жуткая несправедливость. Дело даже не в том, что Александр Митта поставил первый в Советском Союзе фильм-катастрофу «Экипаж», побивший рекорды посещаемости в кинотеатрах в 1980 году. Более 70 миллионов зрителей. Фантастические актеры, первая нецеломудренная сцена на большом экране СССР, риск, опасность, извержение вулкана, героизм летчиков. Удачный ремейк в наши дни, с Данилой Козловским и появлением самого Митты в эпизоде… Но, тем не менее, сам Митта – талантливый и восхитительный в съемке каждого эпизода оказывается, как бы, на периферии зрительского сознания. Слишком умный?

Александр Митта написал одну из самых прекрасных книг про искусство режиссера – «Кино между адом и раем». Да, он действительно «слишком умный»: суметь так доходчиво передать сложнейшие принципы мастерства, оправдать и массовый жанр, и высокое искусство, раздать советы, ничего не навязывая читателю… Тут только аплодисменты.

Александр Митта поставил первый в Советском Союзе фильм-катастрофу «Экипаж», побивший рекорды посещаемости в кинотеатрах в 1980 году Фото: кадр из фильма

И это не тот случай, когда сапожник без сапог. Фильмы доказывают все сами. «Гори, гори моя звезда». «Арап Петра Великого». «Сказка странствий». Да, многим помнится «Граница. Таежный роман», и это очень крепко сделанный сериал, по всем правилам жанра, но, простите…

ЗВЕЗДА ГОРЕЛА ДО РАССТРЕЛА

Лично для меня Митта стал очень близким человеком, когда я посмотрела мрачную, но прекрасную «Сказку странствий». Это одна из лучших ролей Андрея Миронова, это щемящая музыка Шнитке, это послание миру за мир. А Владимир Высоцкий в роли арапа Петра Великого? Ведь подсовывали Митте настоящих уроженцев Африки на главную роль, но он утверждал, что нужен здесь поэт. И только поэт. Кстати, в этом фильме снялся сын режиссера, Женя. Он играл младшего брата героини Мазуркевич, Ванечку Ртищева. Евгению сниматься не понравилось, он выбрал другую специальность и не любит вспоминать об этом эпизоде своей жизни: какой великий Высоцкий, вы и без меня знаете.

А вот с картиной «Гори, гори моя звезда» отстоять человека, выбранного на главную роль, не удалось. Митта хотел снимать кино с Роланом Быковым, но того не утвердили. Слишком драматично и на Мейерхольда похоже. Пришел лучезарный Олег Табаков, который был похож уже на Эйзенштейна. Еще в этой работе был Олег Ефремов, и я с детства помню, как падали яблоки с деревьев, когда умирал его герой, немой художник. Тут не обошлось без определенной фиги в кармане: первое название фильма было другим, с непонятным чиновникам СССР именем Искремас («Искусство революции в массы»). Название завернули, и была предложена замена. Причем ею стала строка из белогвардейского романса, любимого романса Колчака, который напевал его по пути на расстрел.

Олег Табаков в фильме «Гори, гори моя звезда»

ЗОЛОТОЙ ЛЕВ У НОГ ПИОНЕРКИ

В юности он хотел стать архитектором и учился у легендарного Константина Мельникова. Потом поступил во ВГИК и учился у не менее легендарного Михаила Ромма. Международного успеха Митта добился с первым же самостоятельным полнометражным фильмом (самые ранние он снимал в соавторстве) в 1966-м, на Венецианском фестивале для детей. Это была картина «Звонят, откройте дверь». Девочка Таня, которую играет Елена Проклова, просто ходит по Москве и собирает материалы про первых пионеров. Ее мало кто понимает, поскольку обычно таким занимаются «для галочки», а тут рвение небывалое. И вот: оценка в Венеции. Большой приз «Лев святого Марка» и приз католического жюри. Где пионеры, где католики? Но кинематографический язык смог объединить два полюса.

А в Америку Александр Наумович попал позже. После фильма «Затерянный в Сибири» (1991 год). Номинация на «Золотой глобус», признание в тех кругах, о которых недавно российские режиссеры и думать не могли. Митта был на взлете, но, как признался позже, «не знал тогда, что все бесплатное американцы излучают и извергают из себя фейерверками. Из них льются потоки, водопады дарового доброжелательства. Это прекрасно. Но функционирует строго на территории: «Не трогай моих денег».

Именно этот опыт дал Митте импульс – вести курс режиссеров в киношколе в Гамбурге и проверять, как работают навыки, методы, на тех, кто тоже хочет снимать в кино. Потом уже в Москве появится киношкола Александра Митты. Рассказывает Геннадий Иванов, продюсер курсов, которому мы задали несколько вопросов.

Исполняется 90 лет легенде нашего кино Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ОН С УДОВОЛЬСТВИЕМ СМОТРЕЛ НОВОГО СПИЛБЕРГА»

У Митты не так давно была клиническая смерть. Остановка сердца в клинике в Германии, после операции на колене. Только жена, Лилия Майорова, почти неделю вытаскивала мужа с того света. Сейчас ее не стало… О том, как сейчас живет прекрасный режиссер, мы спросили у продюсера его курсов Геннадия Иванова.

- Киношкола Александра Митты работает достаточно долго. Какими выпускниками вы гордитесь?

- Из последних… Николай Лебедев – «Легенда № 17». Сценарист Николай Куликов – он писал и для «Легенды № 17», и для «Движения вверх». Я сам снял сериал «Игра»… Но это давно.

- А как будет отмечаться юбилей Александра Наумовича? Был запланирован день открытых дверей в вашей школе…

- Он перенесен, скорее всего, на 8 апреля. А Дом кино даст нам помещение только к концу апреля, не ко дню рождения. Соберутся его актеры, те, кто с ним работал. Должно быть интересно.

- А сам Александр Наумович будет?

- Он слабый сейчас. Я к нему приезжал, ставил ему Спилберга нового, он с удовольствием смотрел его. Он никуда не выходит из дома, только по квартире ходит. 90 лет… Митта вообще отшельнический образ жизни вел, на тусовки не ходил. Да, он поддерживал своих выпускников активно, давал интервью про различные премьеры: мол, кино хорошее, приходите обязательно. А так в основном дома сидел с женой, а жена его, к сожалению, умерла три месяца назад, а они были неразлучники.

Он очень эмоциональный, открытый человек. С ним приятно прийти пообщаться. Какие-то вопросы задать по сценариям, историям, он всегда отвечает, анализирует. И еще: он постоянно говорит студентам, что, если ты каждую минуту не думаешь о зрителе, он уйдет от тебя.

КСТАТИ

«Самолет катится по охваченной огнем полосе километров 20!»

Одна из самых знаменитых сцен в творчестве Митты - взлет самолета на фоне страшного землетрясения в «Экипаже». Там есть нюанс, о котором большинство зрителей не думает: Митта использует условное, «растянутое» время. Вот что писал он сам: «На экране в монтаже [сцена] выглядит раз в 10 длиннее, чем ей полагается быть по технологической правде. Никто не замечает, что самолет катится километров двадцать по дороге, охваченной огнем, взрывами, наводнением и всем, что может прийти в воспаленную голову режиссера, впервые дорвавшегося до катастрофы на экране. Мне говорили: остановись, это противоречит здравому смыслу, ты тратишь дни, снимая кадры, которые все равно окажутся в корзине. (…) Все до последнего кадра вошло в окончательный монтаж».