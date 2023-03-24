«НЕБО СИНЕЕ В ТВОЕМ ИМЕНИ»…

14 марта 2023 года исполнилось 93 года легендарному журналисту «Комсомольской правды» Василию Михайловичу Пескову. Фото: Сергей Жданов

Это строка из песни, посвященной Василию Пескову. Написала стихи учительница Тресвятской школы имени Пескова Татьяна Щигрова, а музыку придумали в ансамбле «Волюшка», который ее и поет. Строчка зацепила какую-то струну в сердце, совпала с образом Василия Михайловича. Небо синее - это о нем.

Песню «Волюшка» пела со сцены на Песковских чтениях в Воронежском заповеднике. На этих чтениях, которые прошли уже в десятый раз,особенно чувствуешь, какова русская душа, чем она наполнена, от чего радуется или печалится. Все окрестные школы почитают за честь привезти сюда своих воспитанников, показать, как они усваивают уроки песковского мироощущения.

В этом году исполняется 100 лет заповеднику и 10 лет музею Василия Пескова. Организатор чтений, заведующая музеем Наталия Хлызова составила по песковским публикациям за его 60 лет в журналистике газетную летопись заповедника. Открылось много нового и даже неожиданного.

Заведующая музеем В.М.Пескова Наталия Хлызова рассказывает историю рокового выстрела из одноименного очерка журналиста «Комсомольской правды» В.Пескова, спасшего неповинного егеря от тюрьмы. Фото: Людмила СЕМИНА

Так она установила по форме церковного купола на местном храме, не раз сфотографированного и Песковым, факт посещения Петром Первым Толшевского Спасо-Преображенского монастыря (ныне он на территории заповедника). Оказывается наличие такого купола в виде царской короны само по себе подтверждает факт: его ставили только на тот храм, который посетила царственная особа. Купол этого монастыря за четыреста без малого лет пережил и набеги, и оккупацию, и антирелигиозную разруху, и перестройки разные, но чудесным образом не пострадал и сохранил себя как исторический артефакт. А помог обратить на это внимание один из снимков журналиста+земляка.

Любимый объект съемок Василия Михайловича - заповедный дуб, который он впервые увидел в четыре года, а обнимал в последний раз незадолго до кончины. До поры возраст дерева был неизвестен, пока ученые-дендрологи недавно не установили его подлинную биографию. Дуб этот пророс из желудя в 1602 году у монашьей обители на Константиновской пустыни, а за четыре века стал одним из символов заповедника, таким же, как теперь и памятник Пескову по соседству. Только наш бронзовый коллега, пожалуй, переживет теперь лесного великана. Но лет четыреста постоят рядом.

Благодаря небольшой заметке юнкора В.Пескова в 1954 году открылась еще одна удивительная и забытая страница в истории заповедника. Оказывается именно здесь зародилась в 1949 году отечественная научно-анималистическая кинодокументалистика. Здесь режиссером Александром Згуриди, впоследствии отцом-основателем студии «Научфильм» и телепрограммы «В мире животных», был снят первый в мировой практике фильм о бобрах «Лесная быль», получивший затем приз международного кинофестиваля в Карловых Варах. Позже А.Згуриди приезжал в заповедник и снимал еще фильм о животных по приглашению Василия Пескова, с которым они близко дружили всю жизнь, и Згуриди, уехав на съемки в Индию, передал телепрограмму в руки Пескова. Василий Михайлович продолжил традицию натуральных анималистских киносъемок, создав особый телевизионный жанр просветительского репортажа. Вот куда привела его маленькая заметка 54-го года.

Юные ложкари из ансамбля Тресвятской школы имени Василия Пескова выступают на десятых «Песковских чтениях». Теперь они пополнили созданную при музее «Песочницу» и станут учениками «Уроков доброты деда Василия». Фото: Людмила СЕМИНА

На этих чтениях было много рассказов о людях самого заповедника. Нынешний директор Музея природы Полина Аксёнова иассказала о своем отце Владиле Комарове. Он известен во всем мире как создатель «пули Комарова», с помощью которой научились временно обездвиживать воронежских благородных оленей, начиняя пульку соответствующим препаратом. А до того их загоняли в ловчие сети, травмируя и доводя порой до смерти от испуга. Комаров искал и нашел более гуманный способ. Оленей затем перевозили в другие регионы. А изобретение Комарова было лицензировано и в Америке, и в Европе, и в Канаде, Индии, Африке. Делали пули на заказ комаровцы в своей лаборатории, вручную. С начала 60-х до 1995 года. Теперь пулями торгует США. Как всегда: умеем придумать, не умеем этим заработать. О чем и сокрушался Песков в очерке о Вадиле Афанасьевиче Комарове.

Владимир Лавров, научный сотрудник заповедника, тоже рассказывал о своем отце, известном зоологе, боброведе с мировым именем.20 лет (50-70 годы) он возглавлял научный отдел заповедника. Благодаря его изысканиям появилась технология разведения бобра в неволе. В 20-х годах прошлого века именно бобры стали причиной возникновения самого заповедника. Их популяция к тому времени была полностью истреблена в России, но на речке Усманке под Воронежом нашли сохранившееся семейство. Наблюдали, берегли, отлавливали, расселяли по стране, восстанавливая популяцию. А потом научились и разводить в искусственных водоемах. Василий Песков не раз и не два писал об экспериментах Леонида Сергеевича Лаврова; более того - помогал, чем мог, популяризировал, поддерживал, доставал аппаратуру. Очень почитал Лаврова как потомственного и выдающегося биолога.

Рассказов о людях заповедника было много, причем, не только пафосных. Вспомнили, например, и историю самого громкого в заповедной сфере судебного дела о гибели участника охоты от случайного рикошета пули егеря, спасти которого от тюрьмы удалось благодаря выступлениям в «Комсомолке» Василия Пескова. Наш легендарный коллега, выходец этих мест, всю жизнь сохранял верность родному Усманскому бору, в котором знал все тропинки и каждое дерево.

Речку своего детства - Усчанку, что протекает через Воронежский заповедник, Василий Михайлович Песков прошел по берегу пешком: от и тока до устья. И описал в подробностях все ее перипетии. Фото: Сергей Жданов

Все прозвучавшие на чтениях истории и песковские очерки о заповеднике войдут во второй выпуск сборника «Песковские чтения». Его выход запланирован к десятому Дню памяти Василия Михайловича 12 августа.