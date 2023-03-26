ВМедА провела День открытых дверей

Фото: Минобороны РФ

Более 900 потенциальных абитуриентов приехали с родителями в Санкт-Петербург, чтобы своими глазами увидеть Военно-медицинскую академию имени С.М.Кирова (ВМедА) изнутри и принять окончательное решение относительно своего будущего. Приехали из разных уголков России, начиная с Калининграда и заканчивая Салехардом.

«Родители активно задавали интересующие их вопросы в клубе ВМедА, где заместитель начальника академии по учебной части полковник медицинской службы Руслан Макиев рассказал собравшимся об истории академии, об ее месте в системе здравоохранения России», - прокомментировали кадры встречи в Минобороны России.

О правилах приема и необходимых документах рассказал ответственный секретарь приемной комиссии подполковник медицинской службы Евгений Воеводин, а начальники факультетов для подготовки врачей для сухопутных войск, для ВВС и ВМФ, подготовки среднего медицинского образования и подготовки гражданских врачей кратко описали плюсы обучения именно на их факультетах.

Посетителей Дня открытых дверей пригласили осмотреть учебные корпуса, столовую, спортивный и гостиничный комплексы. Родители абитуриентов были приятно удивлены тем, что столовая Военно-медицинской академии давно работает по принципу шведского стола, курсанты живут в комфортабельном гостиничном комплексе, в комнатах по двое, каждые три комнаты объединены в блоки, в котором есть своя кладовая и туалетная и душевая комната.

Также гостей академии порадовал суперсовременный спортивный комплекс с бассейном и тренажерным залом, в котором проходят занятия по физической подготовке.

«Последним местом, открытым для посещения, стала одна из старейших и красивейших кафедр Военно-медицинской академии – кафедра нормальной анатомии, где начальник кафедры профессор Иван Гайворонский показал учебные залы с прекрасными анатомическими пособиями», - отметили в военном ведомстве.

Практически все абитуриенты приняли твердое решение подавать документы и пробовать поступить в одно из самых уважаемых учебных заведений страны, несмотря на традиционно высокий конкурс.