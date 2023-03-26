Нищета, коррупция, хаос: Как «ближневосточная Швейцария» стала нацией грабителей банков

Из-за стремительно ухудшающихся экономических условий ливанские вкладчики начали громить и сжигать банки Бейрута, не позволяющие забрать свои вклады Фото: REUTERS

В 1960-е Ливан получил лестный титул «Швейцарии Ближнего Востока» и некоторое время даже считался более перспективным офшором, нежели Каймановы острова или Гонконг. В неспокойном арабском мире Бейрут воспринимался гарантом стабильности и славился развитой индустрией досуга, качественным образованием и надёжным банкингом. Спустя 60 лет ситуация в стране кардинально изменилась. Это классическая история зажиточного общества, погрязшего в коррупции и потерявшего почти все.

15 ЛЕТ ВОЙНЫ

До 1975 года Бейрут был не только офшорной зоной, привлекавшей средства всех ведущих стран региона, но и местом развлечений, куда приезжали отдохнуть и потратить свои деньги сливки общества. Идиллия закончилась вспыхнувшей в стране гражданской войной христиан с мусульманами, погрузившей Ливан в хаос вплоть до 1990 года.

Несмотря на то, что репутация Бейрута как «ближневосточной Швейцарии» была разрушена, ливанский премьер-министр (а по совместительству предприниматель и миллиардер) Рафик Харири провёл реформу финансового сектора страны и попытался вернуть ей прежний статус.

Нефтяные миллиарды начали поступать в Персидский залив, и именно бейрутские банки управляли большей частью этих богатств. Рост ВВП достигал 19% в год, однако побочным эффектом стала зависимость Ливана от американского доллара, его огромный внешний долг и торговый дисбаланс (импорт превысил экспорт в 4 раза).

КОРРУПЦИЯ И ЧЁРНЫЙ РЫНОК ВАЛЮТЫ

В довершении ко всем бедам Ливан охватило тотальное взяточничество на всех уровнях, параллельно заблокировав социальные лифты и создав большой разрыв в доходах населения.

В феврале этого года руководившему почти 30 лет Центральным банком страны Риаду Саляме было предъявлено обвинение в отмывании денег и незаконном обогащении. Он взимал комиссионные за продажу государственных ценных бумаг коммерческим банкам. В финансовые махинации, связанные с подделкой документов, также были втянуты его помощница и брат. По результатам расследования, проведённого швейцарскими властями по делу о валютных переводах из Ливана в европейские банки, на счетах Саляме было заморожено почти 120 миллионов евро.

А первые серьёзные признаки ухудшения экономического состояния Ливана проявились уже к 2019 году. Зажиточные слои населения инвестировали в шикарную недвижимость в центре столицы, а такие секторы, как транспорт и энергетика оставались в упадке. Вместе с тем Ливан наводнили почти 1,5 миллиона сирийских беженцев, спасавшихся от войны в своей стране. В результате госдолг Ливана достиг 79 миллиардов долларов (почти 170% ВВП), а безработица выросла до 37%. Центробанк перестал справляться с поддержкой ливанского фунта, вследствие чего в стране возник чёрный валютный рынок.

А первые серьёзные признаки ухудшения экономического состояния Ливана проявились уже к 2019 году Фото: REUTERS

Параллельно в Ливане начались проблемы с водоснабжением и электричеством, что привело к контрабанде топлива и генераторов. В конечном итоге в марте 2020 года ливанское правительство отказалось выполнять свои финансовые обязательства по погашению еврооблигаций. Премьер-министр Хасан Диаб заявил, что валютные резервы страны упали до критического уровня, а коррупция «сожрала» страну.

ПАНДЕМИЯ И ВЗРЫВ В ПОРТУ

Пандемия коронавируса окончательно добила туристическую отрасль Ливана и нанесла значительный ущерб связанным с ней сферам экономики. Уже к концу 2020 года она сократилась в полтора раза до 33 миллиардов долларов, а инфляция в стране достигла 84%.

В августе того же года в столичном порту сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры. Сварочная искра попала на взрывчатку, хранившуюся в том же ангаре, после чего уже сдетонировала и сама селитра. Взрыв был такой силы, что без крыши над головой остались около 300 тысяч бейрутцев, погибло более 200, а ранено 7 тысяч человек. Масштабное разрушение инфраструктуры и жилого сектора, а также халатность чиновников, серьёзно осложнили ситуацию в стране.

Ливанцы столкнулись с веерными отключениями электроэнергии, многокилометровыми очередями на заправках, нехваткой топлива для генераторов и техническим износом последних. Сложившая ситуация многократно увеличила санитарные риски и поставила страну перед угрозой коллапса системы водоснабжения. Коронавирус и перебои в поставках лекарств фактически уничтожили ливанскую систему здравоохранения.

СЖИГАНИЕ БАНКОВ И ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

По данным ООН, сегодня почти 80% населения Ливана живут в нищете. В марте этого года обменный курс ливанского фунта и вовсе понизился до рекордной отметки по отношению к доллару, потеряв за последние четыре года более 98% своей стоимости.

Из-за стремительно ухудшающихся экономических условий ливанские вкладчики начали громить и сжигать банки Бейрута, не позволяющие забрать свои вклады. Коммерческие банки заблокировали большинство сбережений ливанцев и вынуждают их добиваться доступа к своим средствам через судебные иски.

Сам Ливан сейчас живёт без президента, хотя шестилетний срок пребывания Мишеля Ауна у власти завершился ещё в конце октября прошлого года. Согласно конституции страны, кандидат должен получить как минимум две трети голосов в парламенте, а в случае прохода в следующий тур необходимо получить 50% плюс один голос. В январе этого года парламент Ливана в 11-й по счету раз не смог выбрать президента, так как ни один кандидат не получил необходимого количества голосов, а два депутата и вовсе заперлись в здании в качестве протеста.

И без того тупиковая ситуация с выборами осложняется нарастающей напряжённостью между политической партией Хезболла и армией Ливана, командующий которой Джозеф Аун возглавил список кандидатов в президенты. Дело в том, что в рамках программы «военной помощи» США выделяют сотни миллионов долларов на поддержку ливанской армии, предоставляя ей снаряжение и денежное довольствие. Именно поэтому представители Хезболлы воспринимают Ауна как проамериканского кандидата, способного поставить под угрозу нынешний баланс безопасности в регионе, и выступают с резкой критикой и угрозами в его адрес.