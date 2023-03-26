«Я влюблена»: Екатерина Климова впервые рассказала о новом романе

Екатерина Климова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Личная жизнь Екатерины Климовой всегда приковывала к себе внимание поклонников. Актриса, сыгравшая много ярких ролей, воспитывает четверых детей и в 45 лет остается эталоном женственности и красоты. Екатерина впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано стала мамой, родив дочь Лизу. Семейную жизнь разрушил роман актрисы с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи, с которым она развелась три года назад.

Актриса не любит делиться подробностями своих браков. А по поводу интереса поклонников к ним искренне недоумевает:

«Что нетипичного? Три развода. Вообще личная жизнь — это поле боя, на котором ты не всегда выигрываешь. Плюс-минус одинаково все живем. Рассказывать что у меня пошло не так, делать из этого шоу… Мне кажется в этот момент человек становится так некрасив», - высказалась Екатерина в интервью Надежде Стрелец.

Артистка призналась, что сейчас она снова счастлива и влюблена. Называть имя нового избранника Екатерина не хочет, поскольку у нее с возлюбленным наступил сложный период. Екатерина предпочитает сначала разобраться в отношениях.

«Как говорят - кольца нет, значит свободна. Я конечно влюблена, но сейчас не лучший период в наших отношениях. Не знаю, насколько это окончательно. Я женщина порывистая. Наверное, моя профессия, гастроли и поездки несовместимы с домашним очагом», - призналась Климова.

Актриса, сыгравшая много ярких ролей, воспитывает четверых детей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Самой большой любовью актрисы был Игорь Петренко, и развод с ним она переживала тяжелее всего. Игоря и Екатерину считали одной из самых красивых пар российского кино. Когда их брак распался, поклонники искренне сочувствовали своим любимцам.

«Игорь был очень хорошим учителем для меня. Как раз наши отношения показали мне, какая я сильная, что я могу пережить и такое. Конечно, я думала, что жить просто невозможно без того, что у нас было. Но оказалось, что все возможно. Человек вообще может все пережить. Организм же хочет, чтобы ты жил, и убирает из твоей жизни какие-то вещи. В моем случае уходит много негативных воспоминаний», - говорит Климова.

Екатерина не скрывает, что они с Игорем не смогли остаться друзьями, но называет свои отношения с бывшим мужем «цивилизованными».

«Мы пытаемся слышать друг друга, потому что у нас общая цель. Я за это уважаю нас обоих, что мы способны на это. Но это уже не имеет отношения к тем двум людям, между которыми когда-то была любовь», - признает она.

Игоря Петренко и Екатерину Климову считали одной из самых красивых пар российского кино. Фото: Мила СТРИЖ

Актриса также рассказала Надежде Стрелец, почему никогда не стремилась сделать карьеру в Голливуде. Периодически ей поступали предложения о пробах для западных проектов, но Климова никогда не рассматривала их всерьез.

«Мне приходили предложения иногда, какие-то пробы надо было записать, но на английском. Я говорю: “Подождите, нет, я не смогу”. Я понимала, что для меня эта дверь закрыта и я не пыталась туда стучать. У меня нет амбиций мирового масштаба. Зачем мне играть русских шпионок? Пусть они играют их сами, я здесь играю императриц», - говорит актриса.