В туристической Анталье произошло сильнейшее за полвека наводнение

Затоплены первые этажи зданий, под воду ушли сотни теплиц с томатами

Следом за аномальными ливнями излюбленную российскими туристами турецкую Анталью постигло наводнение. Проливные дожди начались в турецкой провинции еще в конце ноября. Уже тогда специалисты Главного управления метеорологии предупредили об угрозах возникновения наводнений. В конце месяца движение по городским дорогам было затруднено из-за высокого уровня воды.

Дождевая вода, стекавшая с возвышенностей, напрямик устремилась в море, окрасив его в грязно-коричневатый цвет. В частности, на это в соцсетях жаловались жители города Каш.

В конце прошлой недели на Анталью обрушился новый ливень. Дождь шел 8-9 часов, спровоцировав наводнение в двух районах Кумлуджа и Финике. Улицы превратились в реки и озера. Оказались затоплены первые этажи многих зданий, под воду ушли автомобили. В некоторых городах дождь и водные потоки спровоцировали несколько крупных ДТП, протащив по улицах припаркованные авто.

Следом за аномальными ливнями излюбленную российскими туристами турецкую Анталью постигло наводнение.

Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству - дождевая вода затопила сотни теплиц, где выращивались помидоры. Овощи до сих пор остаются в воде. Работники констатируют, что урожай потерян безвозвратно.

- В связи с наводнением наш муниципалитет и сотрудники правоохранительных органов прилагают все усилия, чтобы преодолеть последствия бедствия с наименьшим ущербом. Мы решили на один день отправить все школы на каникулы. Я надеюсь, что мы переживем эту катастрофу с наименьшим ущербом, - заявил глава района Кумлуджа Текин Эрдемир.

Мэр районного центра Мустафа Колеоглу добавил, что подобного природного бедствия в регионе не было полвека. Он заметил, что власти были предупреждены метеорологами о грядущих погодных аномалиях, но попытки предотвратить будущий ущерб оказались тщетны. В частности, паводковые воды разрушили мосты в городе, что осложняет работу ремонтных бригад. При этом власти отмечают, что до сих пор не поступало обращений от местных жителей о полученных травмах.

В Генконсульстве России отметили, что россияне, отдыхающие или проживающие в Анталье, за помощью не обращались.