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В мире12 декабря 2022 12:26

В туристической Анталье произошло сильнейшее за полвека наводнение

Затоплены первые этажи зданий, под воду ушли сотни теплиц с томатами
Арина СУВОРОВА
Затоплены первые этажи зданий, под воду ушли сотни теплиц с томатами

Затоплены первые этажи зданий, под воду ушли сотни теплиц с томатами

Следом за аномальными ливнями излюбленную российскими туристами турецкую Анталью постигло наводнение. Проливные дожди начались в турецкой провинции еще в конце ноября. Уже тогда специалисты Главного управления метеорологии предупредили об угрозах возникновения наводнений. В конце месяца движение по городским дорогам было затруднено из-за высокого уровня воды.

Дождевая вода, стекавшая с возвышенностей, напрямик устремилась в море, окрасив его в грязно-коричневатый цвет. В частности, на это в соцсетях жаловались жители города Каш.

В конце прошлой недели на Анталью обрушился новый ливень. Дождь шел 8-9 часов, спровоцировав наводнение в двух районах Кумлуджа и Финике. Улицы превратились в реки и озера. Оказались затоплены первые этажи многих зданий, под воду ушли автомобили. В некоторых городах дождь и водные потоки спровоцировали несколько крупных ДТП, протащив по улицах припаркованные авто.

Следом за аномальными ливнями излюбленную российскими туристами турецкую Анталью постигло наводнение.

Следом за аномальными ливнями излюбленную российскими туристами турецкую Анталью постигло наводнение.

Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству - дождевая вода затопила сотни теплиц, где выращивались помидоры. Овощи до сих пор остаются в воде. Работники констатируют, что урожай потерян безвозвратно.

- В связи с наводнением наш муниципалитет и сотрудники правоохранительных органов прилагают все усилия, чтобы преодолеть последствия бедствия с наименьшим ущербом. Мы решили на один день отправить все школы на каникулы. Я надеюсь, что мы переживем эту катастрофу с наименьшим ущербом, - заявил глава района Кумлуджа Текин Эрдемир.

Мэр районного центра Мустафа Колеоглу добавил, что подобного природного бедствия в регионе не было полвека. Он заметил, что власти были предупреждены метеорологами о грядущих погодных аномалиях, но попытки предотвратить будущий ущерб оказались тщетны. В частности, паводковые воды разрушили мосты в городе, что осложняет работу ремонтных бригад. При этом власти отмечают, что до сих пор не поступало обращений от местных жителей о полученных травмах.

В Генконсульстве России отметили, что россияне, отдыхающие или проживающие в Анталье, за помощью не обращались.

Происшествия: СТИХИЯ