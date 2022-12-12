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Наука12 декабря 2022 12:55

Первая в мире вакцина от аллергии на кошек разрабатывается в России: что известно о спасительной прививке

Российская вакцина от аллергии на кошек успешно прошла доклинические исследования
Анна КУКАРЦЕВА
Ученые Сеченовского университета завершили доклинический этап разработки вакцины от аллергии на кошек.

Ученые Сеченовского университета завершили доклинический этап разработки вакцины от аллергии на кошек.

Фото: Shutterstock

Треть людей в мире мучается аллергией на шерсть животных, в частности кошек. И до сих пор не изобрели эффективного препарата, который помогал бы справляться с аллергией, чтобы не отдавать любимца в добрые руки. Но, кажется, есть свет в конце аллергенного туннеля!

Ученые Сеченовского университета совместно с Венским медуниверситетом завершили доклинический этап разработки вакцины от аллергии на кошек. И это первая в мире подобная вакцина!

СЛОЖНОСТИ С БЕЛКАМИ

Почему ее не сделали раньше, учитывая стремительное развитие науки и фармы?

Все дело в том, что у котиков почти десяток белков, которые провоцируют аллергию у человека. Они могут содержаться в слюне, моче, на шерсти, коже и т. д. Поэтому так сложно было изобрести даже аллерген-специфическую терапию (АСИТ), которую называют единственным в мире способом излечения от аллергии.

Суть АСИТ в том, что человеку под строгим контролем врача вводят микродозы очищенного аллергена, постоянно увеличивая дозу. То есть насильно заставляя организм принимать и сосуществовать с тем аллергеном, что портит жизнь. Так «вышибают», например, аллергию на пыльцу растений.

Но получить чистый экстракт аллергенного белка от кошки (из соскобов эпидермиса, мочи, слюны и так далее) оказалось сложнее, чем с традиционными аллергенами (пыльцой, пылевыми клещами и т. д.).

Как рассказывал «КП» несколько лет назад разработчик уникальной вакцины, заведующий лабораторией иммунопатологии и кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов, было очень сложно стандартизировать все компоненты. Да и все аллергенные белки не получалось ввести в смесь. Зато в экстракт могли попасть загрязнения из других источников - например, клещи домашней пыли в перхоти животных. В результате эффективность АСИТ на основе нативных (натуральных) кошачьих аллергенов получилась низкая. К тому же была жутко аллергенной, вплоть до анафилактических реакций.

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ В ПОМОЩЬ

Но уже несколько лет в России ведутся разработки генетически синтезированных в лаборатории аллергенных кошачьих белков. Опыты проводили ученые Сеченовского университета совместно с Венским медуниверситетом. Их несколько застопорила пандемия ковид. Но все же разработки продолжились. И наконец ученые объявили, что доклинические испытания вакцины завершены!

Как рассказал профессор Венского медицинского университета Рудольф Валенте, разработчики достигли первой цели — вакцина безопасна, эффективна против всех кошачьих аллергенов, аналогичной ей нет в мире. «Следующий этап – токсикологические и клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023-2024 год», - сказал руководитель проекта, академик Александр Караулов.

Сложность работы заключалась в том, что необходимо было пройти все этапы создания вакцины: произвести и очистить аллергены, провести исследование их распространенности, отобрать нужные (в итоге в вакцину вошли три основных, самых распространенных белка-аллергена). Кстати, это открытие в целом важно: именно выделение нескольких белков-аллергенов даст ключ к пониманию аллергии на кошек, ведь раньше считалось, что аллергенным может быть лишь один белок.

Заведующий лабораторией иммунопатологии и кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов. Фото: sechenov.ru

Заведующий лабораторией иммунопатологии и кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов. Фото: sechenov.ru

В итоге в доклинических испытаниях (то есть лабораторных условиях) первая в мире рекомбинантная вакцина от аллергии на кошек показал высокую эффективность даже для перекрестной аллергии.

А ЧТО ДАЛЬШЕ

А дальше — еще несколько фаз. Синтезированный препарат сначала испытают на животных, затем на здоровых добровольцах. И только потом начнутся клинические испытания на пациентах с аллергией на кошек. Как правило, клинические исследования занимают не один год. Будем надеяться, что завершатся они как можно раньше.

А пока котолюбам-аллергикам можно порекомендовать проводить как можно чаще влажную уборку, не пускать пушистых питомцев в кровать, стараться не целовать котиков и тщательно мыть руки после того, как погладили. Также важно как можно чаще мыть лоток и не реже одного раза в месяц и самого кота, чтобы смыть аллергены с шерсти и кожи.

ЗДОРОВЬЕ