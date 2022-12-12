Ученые Сеченовского университета завершили доклинический этап разработки вакцины от аллергии на кошек. Фото: Shutterstock

Треть людей в мире мучается аллергией на шерсть животных, в частности кошек. И до сих пор не изобрели эффективного препарата, который помогал бы справляться с аллергией, чтобы не отдавать любимца в добрые руки. Но, кажется, есть свет в конце аллергенного туннеля!

Ученые Сеченовского университета совместно с Венским медуниверситетом завершили доклинический этап разработки вакцины от аллергии на кошек. И это первая в мире подобная вакцина!

СЛОЖНОСТИ С БЕЛКАМИ

Почему ее не сделали раньше, учитывая стремительное развитие науки и фармы?

Все дело в том, что у котиков почти десяток белков, которые провоцируют аллергию у человека. Они могут содержаться в слюне, моче, на шерсти, коже и т. д. Поэтому так сложно было изобрести даже аллерген-специфическую терапию (АСИТ), которую называют единственным в мире способом излечения от аллергии.

Суть АСИТ в том, что человеку под строгим контролем врача вводят микродозы очищенного аллергена, постоянно увеличивая дозу. То есть насильно заставляя организм принимать и сосуществовать с тем аллергеном, что портит жизнь. Так «вышибают», например, аллергию на пыльцу растений.

Но получить чистый экстракт аллергенного белка от кошки (из соскобов эпидермиса, мочи, слюны и так далее) оказалось сложнее, чем с традиционными аллергенами (пыльцой, пылевыми клещами и т. д.).

Как рассказывал «КП» несколько лет назад разработчик уникальной вакцины, заведующий лабораторией иммунопатологии и кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов, было очень сложно стандартизировать все компоненты. Да и все аллергенные белки не получалось ввести в смесь. Зато в экстракт могли попасть загрязнения из других источников - например, клещи домашней пыли в перхоти животных. В результате эффективность АСИТ на основе нативных (натуральных) кошачьих аллергенов получилась низкая. К тому же была жутко аллергенной, вплоть до анафилактических реакций.

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ В ПОМОЩЬ

Но уже несколько лет в России ведутся разработки генетически синтезированных в лаборатории аллергенных кошачьих белков. Опыты проводили ученые Сеченовского университета совместно с Венским медуниверситетом. Их несколько застопорила пандемия ковид. Но все же разработки продолжились. И наконец ученые объявили, что доклинические испытания вакцины завершены!

Как рассказал профессор Венского медицинского университета Рудольф Валенте, разработчики достигли первой цели — вакцина безопасна, эффективна против всех кошачьих аллергенов, аналогичной ей нет в мире. «Следующий этап – токсикологические и клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023-2024 год», - сказал руководитель проекта, академик Александр Караулов.

Сложность работы заключалась в том, что необходимо было пройти все этапы создания вакцины: произвести и очистить аллергены, провести исследование их распространенности, отобрать нужные (в итоге в вакцину вошли три основных, самых распространенных белка-аллергена). Кстати, это открытие в целом важно: именно выделение нескольких белков-аллергенов даст ключ к пониманию аллергии на кошек, ведь раньше считалось, что аллергенным может быть лишь один белок.

Заведующий лабораторией иммунопатологии и кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов. Фото: sechenov.ru

В итоге в доклинических испытаниях (то есть лабораторных условиях) первая в мире рекомбинантная вакцина от аллергии на кошек показал высокую эффективность даже для перекрестной аллергии.

А ЧТО ДАЛЬШЕ

А дальше — еще несколько фаз. Синтезированный препарат сначала испытают на животных, затем на здоровых добровольцах. И только потом начнутся клинические испытания на пациентах с аллергией на кошек. Как правило, клинические исследования занимают не один год. Будем надеяться, что завершатся они как можно раньше.

А пока котолюбам-аллергикам можно порекомендовать проводить как можно чаще влажную уборку, не пускать пушистых питомцев в кровать, стараться не целовать котиков и тщательно мыть руки после того, как погладили. Также важно как можно чаще мыть лоток и не реже одного раза в месяц и самого кота, чтобы смыть аллергены с шерсти и кожи.