Ученые: кошки - это не только ценный мех, но и 8 видов аллергенов

Как и все котовладельцы, я обожаю своих самых прекрасных на Земле животных. До недавнего времени суперпушистым Ксюше и Арише разрешалось валяться в кровати и мурчать на рабочем столе, покрывая его горами разноцветной шерстки. И вдруг у меня появился насморк, какого свет не видал. После долгих мучений стало чуть лучше на сильных препаратах, назначенных врачом-оториноларингологом. Доктор велел обязательно показаться аллергологу. Этого приема я еще жду и очень-очень надеюсь, что аллергию на котиков не обнаружат.

ИЗ-ЗА ЧЕГО МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ АЛЛЕРГИЯ НА КОШЕК У ВЗРОСЛЫХ

- Разве бывает так, что у человека кошка живет 5 лет и вдруг внезапно начинается аллергия на нее? - первым делом спросила я эксперта, с которым мы недавно готовили статью о мифах и правде про аллергию - врача аллерголога-иммунолога, кандидата медицинских наук, ассистента кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Асель Нуртазину.

- Да, такое вполне возможно. Это называется «человек сенсибилизировался» (то есть стал чувствительным к определенным молекулам белков, способных вызвать аллергическую реакцию. - Авт.). Кошка стала для него аллергеном. Кстати, такое возможно со временем в том числе потому, что кошки с возрастом начинают выделять больше перхоти. С перхотью, частичками кожи и шерсти распространяются те самые белки-аллергены, которые выделяются слюнными и сальными железами животного. А вообще, кошка один из самых сильных аллергенов.

- У вас были случаи, когда приходит пациент, говорит: «у меня кошка, я ее очень люблю», и выясняется, что на нее аллергия? Что вы советуете?

- Таких случаев очень много. Обычно мы подбираем таким пациентам симптоматическую терапию. То есть препараты, помогающие избавиться или смягчить последствия аллергии. Некоторые пациенты привозят из-за рубежа препараты для АСИТ против кошачьих аллергенов (аллерген-специфическая иммунотерапия, подробнее см. далее. - Авт.). И даем бытовые советы: как можно чаще убирать дома, вытирать пыль, проводить влажную уборку. Регулярно вычесывать (это лучше предоставить кому-то из членов семьи) и мыть кошку. Чтобы она была ухожена, было поменьше частиц шерсти, перхоти, кожи, распространяющих белок-аллерген.

ОТ пушистой Ксюши начался насморк, какого свет не видалФото: Анна ДОБРЮХА

АСИТ: ПРОТИВ ОЛЬХИ И БЕРЕЗЫ РАБОТАЕТ, ПРОТИВ ПУШИСТЫХ СОЗДАНИЙ - БЕССИЛЬНА

АСИТ - аллерген-специфическую иммунотерапию — называют единственным на сегодня способом излечения аллергии. Суть метода в том, что у пациента выявляют аллерген и затем вырабатывают невосприимчивость к нему. Упрощенно говоря, под контролем врача аллерголога-иммунолога вводятся постепенно увеличивающиеся дозы аллергена. Можно сказать, выбивают клин клином, приучая организм нормально реагировать на аллергены.

АСИТ хорошо показала себя при лечении аллергии на пыльцу растений, клещи-дерматофаги и некоторые другие виды аллергенов, рассказала «КП» аллерголог-иммунолог Асель Нуртазина. С пищевыми аллергенами, вызывающими анафилактический шок, в нашей стране АСИТ пока не проводится. В США разработан и активно внедряется пластырь, с помощью которого можно выработать невосприимчивость к арахису. А что же с кошками? «АСИТ к аллергенам животных имеет ряд проблем, которые сейчас активно изучаются во всем мире», - разводит руками эксперт.

В России, как выяснила «Комсомолка», препараты для АСИТ против кошачьих аллергенов не зарегистрированы. Их можно свободно ввезти для личных нужд из-за рубежа, но многих, кто так поступает, ожидает неудача. Добиться прекращения аллергии на пушистые создания так и не удается.

ПОЧЕМУ НЕ ПОМОГАЕТ ТЕРАПИЯ

- Традиционно для АСИТ использовали экстракты нативных (натуральных. - Ред.) аллергенов. То есть смеси различных белков из настоящего аллергенного источника, - поясняет заведующий лабораторией иммунопатологии и кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, профессор, доктор медицинских наук Александр Караулов. - При этом трудно стандартизовать все компоненты и быть уверенным, что все нужные белки и в нужном количестве вошли в смесь. Да и аллергенность таких препаратов высокая. А в отношении некоторых источников аллергии к тому же низкая эффективность. Именно так произошло в случае с кошками.

- При получении нативных (натуральных) кошачьих белков для существующих препаратов АСИТ используются реальные соскобы эпидермиса кошки, ее слюна, моча и т.д., - рассказывает профессор. - В результате мы имеем неопределенную смесь аллергенных и неаллергенных компонентов. Причем, на содержание аллергена в природном источнике (тех же соскобах с кошки. - Ред.) нельзя влиять. Важные аллергены иногда отсутствуют в экстракте. Зато он может содержать загрязнения из других источников - например, клещи домашней пыли в экстрактах перхоти животных. В результате эффективность вакцины на основе нативных кошачьих аллергенов получилась низкая. Пациентам она, как правило, не помогает. И еще раз подчеркну: второй минус данного подхода – аллергенность, вплоть до анафилактических реакций, т. к. мы вводим настоящий аллерген.

В БОЙ ВСТУПАЕТ ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Однако ученые не отступают и изо всех сил работают над созданием безопасных и эффективных методов спасения аллергиков-котолюбов. Еще бы, в одной только нашей стране по данным Mars Petcare за 2018 год число домашних кошек составило около 33,7 млн и почти вдвое превысило число домашних собак. Более того, пару лет назад Россию признали страной, где больше всего любят котов! Социологическая компания Dalia Research провела глобальное исследование и выяснила, что у нас самая большая доля котовладельцев в мире. 59% россиян держат дома минимум одного кота, а у 18% граждан — две и больше кошек. На радость тем, кто любит котиков, но страдает от аллергии на них, в ближайшее время, похоже, нас ждет прорыв в лечении этой напасти. А именно: мир стоит на пороге запуска эффективной вакцины нового поколения против кошачьих аллергенов, уверяют ученые.

- Сейчас наступает новая эпоха в конструировании препаратов для аллерген-специфической иммунотерапии, - говорит профессор Александр Караулов. - Мы начинаем использовать не настоящие, нативные белки-аллергены, полученные от животного, а их генно-инженерные копии. Например, известно, что за развитие аллергии на кошку отвечают 8 белков из сотен, имеющихся у животного. Именно их имеет смысл включать в препарат. Сейчас мы как раз занимаемся разработкой такого препарата для АСИТ при аллергии на кошку. В нем содержится 8 генно-инженерных копий восьми молекулярных аллергенов этих животных.

ЗЕРКАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «МОСКВА - ВЕНА»

- Наш проект называется «Cat project. Mirror laboratory.» («Кошачий проект. Зеркальная лаборатория», англ.), - продолжает профессор Караулов. - Работа идет зеркально: в Москве в Сеченовском Университете и одновременно в Венском медицинском университете. Я руковожу проектом с московской стороны, с венской — профессор Рудольф Валента. Также в международной команде молодые ученые-исследователи: Мирела Чурин, Антонина Карсонова, Ксения Рябова и другие.

На данный момент мы успешно синтезировали на модели E.coli (бактерия, которая часто используется в лабораторных экспериментах. - Ред.) все 8 белков кошки, отвечающих за развитие аллергии на нее. Дальше потребуется еще несколько фаз. В частности, мы выясним значимость каждого конкретного белка именно для населения России, поскольку регион проживания для аллергологии имеет очень важное значение.

Синтезированный препарат сначала испытают на животных, затем на здоровых добровольцах. И, наконец, начнутся клинические испытания на пациентах с аллергией на кошек. «При сохранении необходимого финансирования проекта препарат может появиться в аптеках через 5 лет», приводит расчеты Александр Караулов.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Семь правил поведения для аллергиков-котовладельцев

Пока вакцина против кошачьей аллергии еще не готова, врачи-аллергологи советуют соблюдать такие правила

1. Не прижимайтесь к коту лицом. После того, как погладите любимца, обязательно мойте руки.

2. Ни в коем случае не пускайте котика на кровать. Желательно вообще изолировать от него спальню.

3. Старайтесь мыть животное не реже раза в месяц. Это позволяет сократить количество белков-аллергенов, попадающих в окружающую среду.

4. Кошачий лоток для туалета тоже нужно мыть. Причем, каждый день (напомним, аллергены есть и в моче).

5. Попросите кого-то из членов семьи почаще вычесывать кота, чтоб в квартире валялось поменьше шерсти.

6. Почаще делайте влажную уборку.

7. Всю одежду убирайте в шкафы, не оставляя возможности коту «украсить» ее своей шерстью.

В ТЕМУ

Поцарапался и... избавился от аллергии

В блогах и на форумах в Интернете можно найти чудесные истории избавления от аллергии на котиков… с помощью самих животных.

«Кошки и особенно котята при играх царапаются и кусаются, нанося на кожу ранки. Таким образом под кожу попадает аллерген, те самые частички, что и вызывают вашу аллергию на животного. А подкожный путь введения натурального аллергена и является сутью метода иммунотерапии! - делится опытом один из блоггеров. - То есть вы получаете натуральные аллергены, свежие, без всякой консервации, именно вашего животного». Молодой человек рассказывает, что первые три недели после появления котенка мучился, задыхался, принимал лекарства. А к третьему месяцу аллергические симптомы исчезли полностью. Теперь он даже может себе позволить уткнуться носом в мягкую шерстку домашнего любимца.

Врачи такие эксперименты не приветствуют. Реакция на сожительство с животным может быть разной, вплоть до самой тяжелой. Никаких гарантий «излечивания» подобным способом нет. А гипоаллергенных пород кошек не существует, в который раз подчеркивают медики.