Из мастера завода - в предприниматели

Ольга Щербакова из Златоуста раньше работала на заводе. Но в один прекрасный день она решила полностью изменить свою жизнь и открыть свое предприятие по производству продуктов глубокой заморозки и полуфабрикатов. Начать всё с чистого листа Ольге помогает проект по карьерному сопровождению молодежи.

Проект Минтруда России реализует Агентство развития навыков и профессий в рамках нацпроекта «Демография». Участниками могут стать граждане в возрасте от 16 до 35 лет включительно. В рамках программы россиянам, которые еще не трудоустроены или находятся в трудной жизненной ситуации, помогут получить профессиональные навыки и открыть свое дело или найти работу мечты.

Получить более подробную информацию о проекте можно здесь.