«Пятёрочка»: в 2022 году директора-партнёры заработали на 30% больше обычных руководителей магазинов

Проект «Директор магазина-партнёр» был запущен во второй половине 2021 года. В первую пилотную волну вошли 16 директоров, преимущественно из Москвы и Воронежа. Уже в мае этого года в программу были включены 150 магазинов, а начиная с сентября проект был масштабирован на всю сеть – количество участников выросло до 1 135 человек.

Основной целю программы является модернизация роли обычного директора магазина «Пятёрочка»: партнёры получают больше полномочий и свободы принятия решений на месте, чтобы непрерывно улучшать сервис для гостей и вовлечённость команды. Руководители в статусе партнёра могут расширять команду и менять график работы магазина, управлять ассортиментом, выводить охрану и не только. Самым востребованным дополнительным инструментом в пакете директоров-партнёров стала возможность менять настройки автозаказа – им воспользовались 79% участников проекта. Также среди новых полномочий партнёры часто выбирали участие в постановке мотивационного плана продаж (52%) и управление ассортиментом (45%).

Торговая сеть «Пятёрочка» активно поддерживает директоров-партнёров и создаёт условия для их развития, в том числе проводит внутреннее обучение для повышения квалификации. Самым популярным стал финансовый мастер-класс, который посетили 84% участников проекта. Наиболее полезным по оценкам руководителей оказался дистанционный курс, раскрывающий тему финансовых показателей простым языком - удовлетворенность проведенным обучением составила 4,6 балла из 5.

Эффективность программы «Директор магазина-партнёр» оценивается бизнесом по показателю EBITDAR – размеру прибыли до уплаты процентов, налогов, амортизации и расходов на аренду, реструктуризацию. В 2022 году он составил 158 млн рублей. Сами участники также смогли увеличить свой личный доход: дополнительно полученная премия оказалась в среднем на 30% выше совокупной заработной платы обычного директора магазина. Успех программы показывает и уровень текучести в командах директоров-партнёров – она на 5 п.п. меньше, чем в магазинах сети, которыми руководят классические директора.

«Мы уходим от старой модели управления магазином, где главная задача директора – обеспечивать выполнение поставленных офисом задач. Теперь мы делаем наших директоров партнёрами, даём им больше свободы и ставим в центр нашего бизнеса. Мы убеждены, что большее вовлечение руководителей и их команд в управление магазинами сделает счастливыми и наших гостей. В итоге выгоду от проекта получает и компания, и сотрудник – достигнутые результаты прямо влияют на увеличение дохода. Планируется, что к 2024 году уже 25% руководителей магазинов предстанут в новой роли партнёра», – поделилась Лилия Дерябина, директор по управлению персоналом и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка».