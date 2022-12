Самые древние галактики найдены на краю Вселенной

На отшибе: Самая крайняя галактика образовалась через 350 лет после Большого Взрыва

Астрономы обещали, что взглянут на край Вселенной. И не обманули. Край - ну, почти – показал инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST). Он передал на Землю изображения четырех галактик – самых дальних, самых древних, появившихся одними из самых первых. По крайней мере в той части Вселенной, к которой был обращен телескоп, ничего более отдаленного, похоже, и нет. Не видно ни зги.

- Впервые удалось увидеть галактики, которые образовались всего через 350 миллионов лет после Большого взрыва, - восторгается астроном Брант Робертсон (Brant Robertson) из Калифорнийского университета в Санта-Крусе (University of California Santa Cruz). – До них фантастически далеко. Можно не сомневаться, что расстояние определено правильно.

- Анализируя спектр уловленного JWST излучения, мы поняли, что обнаруженные галактики не маскируются под далекие, а и в самом находятся на краю нашего обзора - немного дальше, чем в свое время заглядывал орбитальный телескоп Хаббл (Hubble), - говорит астроном Эмма Кертис-Лейк (Emma Curtis-Lake) из Университета Хартфордшира в Великобритании (University of Hertfordshire in the UK). – Для миссии чрезвычайно волнующее достижение.

«Крайним галактикам» соответствуют красные смещения «10,38», «11,58», «12,63» и «13,20» – последнее эквивалентно расстоянию до неё примерно в 13,5 миллиардов световых лет, - уточняет портал ScienceAlert. Официально подтверждено.

Четыре самых дальних галактики

Напомню, что Большой Взрыв, положивший начало всему сущему, произошел 13,8 миллиардов лет назад. С тех пор образовавшаяся Вселенная расширяется, а ее первенцы удаляются. Наблюдая их, астрономы погружаются в глубокое прошлое. Как археологи, которые углубляются в почву. И видят то, что происходило тогда, когда Вселенная была новорожденной, но, судя по всему, уже богатой на события.

Считается, что до рождения первых звезд Вселенная была заполнена непрозрачной материей. Её частицы постепенно объединялись, образуя нейтральный водород. Появившиеся звезды ионизировали водород. И засиял свет.

Сюда смотрел космический телескоп. Где-то за этими звездами край Вселенной

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Красное смещение. Совсем красное

«Джеймс Уэбб» работает в инфракрасном диапазоне. Его чувствительная камера (NIRCam) улавливает излучение далеких объектов, которое доходит до нас в искаженном виде. Как правило, оно сдвинуто в красную область спектра. Это феномен называется красным смещением. И возникает от того, что в расширяющейся Вселенной галактики удаляются друг от друга. И, чем дальше галактика, тем быстрее она удаляется. Тем больше красное смещение.

Астроном Эдвин Хаббл, именем которого был назван орбитальный телескоп (Hubble Space Telescope), радовавший исследователей отдаленных областей Вселенной до «Джеймса Уэбба», первым додумался, как использовать феномен на практике. Предложил уравнение - закон Хаббла, пропорционально связывающее величину красного смещения и расстояние до галактики.

Ныне по известному красному смещению астрономы вычисляют расстояния до галактик. А красное смещение можно определить, анализируя спектр излучения объекта.