Россияне после трехлетнего ковидного «замораживания» смогут отправиться с Дальнего Востока в Харбин и Пекин

Губернатор Кожемяко заявил, что Приморье будет играть большую роль во взаимоотношениях России и Китая

Владивосток и Харбин восстановили регулярное авиасообщение. Минувшей ночью, чтобы сделать комментарий на эту тему, я позвонил губернатору Приморья Олегу Кожемяко и… застал его уже в Китае.

…- Олег Николаевич, здравствуйте! А вы сейчас, географически, где находитесь?

- В Пекине.

- Тогда - нихау! (По-китайски - привет!)

- Привет, Александр!

- Да я вот узнал, что вы будете первым пассажиром нового авиарейса «Владивосток - Харбин». Это тот рейс или у вас другой?

- Да, именно это рейс.

Мы - в числе первых пассажиров - прибыли в Харбин, провели там переговоры с представителями правительства провинции Хэйлунцзян. Ну, коротко прошла встреча.

И - далее, уже здесь, в Пекине, куда мы перебрались, будем встречаться с Игорем Владимировичем Маргуловым (посол России в КНР. - А.Г.).

Ещё в планах - переговоры в ряде министерств - сельского хозяйства, коммерции, ветеринарными службами – с тем, чтобы определить порядок нашей дальнейшей работы с компаниями, которые работают сегодня в Приморье.

- А вы каким рейсом прибыли, это чья авиакомпания?

- «Аврора» - это наша дальневосточная компания, которая была создана по решению президента Владимира Путина - как раз для обслуживания дальневосточных регионов.

И сейчас с Дальнего Востока можно попасть в Харбин, в Пекин.

Открываем границы после трехлетнего такого ковидного «замораживания».

- Сколько было пассажиров вместе с вами?

- На первом рейсе - немного, наверное, половина самолета.

- Что это были за люди?

- Граждане Китая, кто возвращался домой, летели и наши представители бизнеса, у кого есть связи с Китаем.

Александр, это же всегда - первым действием - нужно раскачивать, люди чтобы уже ориентировались.

- Самая главная сейчас задача у вас какая?

- Одна из задач нашего визита и наших бесед, в том числе, с нашим чрезвычайным и полномочным послом, и с нашими китайскими товарищами, - это все-таки безвизовый режим.

Раньше он у нас был, позволял людям и заниматься бизнесом, и туристические поездки совершать.

Ну, это более-менее удобно, меньше оформлений всевозможных…

Вот поэтому к нам поступает много обращений от жителей Приморья - о том, чтобы снова был безвизовый режим.

Сейчас постепенно снимаются ковидные ограничения, и, я думаю, что - что вот, так планомерно, дело к этому и идёт.

- Ваш визит в Китай - по времени - практически совпал с визитом Си Цзиньпина в Москву. Это - случайно или специально так подгадали, или - стечение времени? А, может, веление времени?

- Разумеется, после такой знаковой встречи нашего президента Владимира Владимировича Путина и председателя КНР товарища Си Цзиньпина мы ещё больше укрепились в своей позиции, что, в общем-то, наверное, сегодня Приморье будет играть большую роль в наших взаимоотношениях.

Потому что у нас - порты, пограничные переходы…

Вот, исходя из этого, нужно и следовать курсу, который наметили наши руководители. Главное - это расширение торгово-экономического сотрудничества.

Поэтому, надо быстрее снимать какие-то пока существующие небольшие барьеры, устанавливать торгово-экономические, гуманитарные, туристические обмены, укреплять культурные связи.

Это - то, что было у нас и раньше, поэтому важно сейчас начинать прокладывать новые пути сотрудничества и дать ход всем тем решениям, которые состоялись на высшем уровне.

Владивосток и Харбин восстановили регулярное авиасообщение. Минувшей ночью, чтобы сделать комментарий на эту тему, я позвонил губернатору Приморья Олегу Кожемяко и… застал его уже в Китае.

- Еще интересно, вот в лучшие времена какой был товарооборот, допустим, у Приморья и КНР?

- Товарооборот, как ни странно, у нас вырос за эти годы - и довольно значительно.

- Какой же он?

- 7,5 миллиарда - в долларовом эквиваленте. Это достаточно большой объем.

- Это взаимный, да?

- Да, он вырос более чем на 50% - до 70%. За счет того, что… ну, ряд потоков, товаров пошел на восток.

А потом, известно же, что и некоторые европейские страны (в связи с санкциями. - А.Г.) отказались от поставок ряда товаров народного потребления. И это сразу же заместилось производством и поставкой товаров из Китая.

В этом вопросе и Россия, и Китай наладили нормальное надежное партнерство и - успешно работают.

Поэтому и идет рост объемов товарооборота.

- А какие товары?

- Различные.

Это и продукция машиностроения, и одежда, и детские игрушки. Это, в том числе, медицинские препараты. Ассортимент довольно широкий. Это и мебель…

- Это мы им приставляем или они - нам? Или - взаимно?

- Это мы получаем.

- А что даем?

- И морепродукты, и лес, и продукцию сельского хозяйства. Поставляем так же и сжиженный газ. Разностороннее сотрудничество.

- А интересно, как там, в Китае, оценивают эту беспрецедентную встречу наших руководителей? Ведь во всем мире, особенно за океаном, такая паника…

На уровне руководства провинции Хэйлунцзян, представителей ряда китайских фирм, конечно, позитивно. Это - тот импульс, направление, которое будет реализовываться уже местными властями, непосредственно на наших территориях.

Как говорится, зелёный свет на нашем совместном пути - обеспечен.

Знак расширения нашего сотрудничества - такой добрый, хороший.

- Ясно. А вы сами китайский язык знаете? Вы изучаете?

- Нет, пока не изучаем. Но, наверное, придется.

- Сколько вообще ваша командировка продлится?

- Недолго – два дня буквально. Во Владивосток прибывает вице-премьер Юрий Трутнев, поэтому мы сократили визит. Сейчас наметим основные направления, а потом уже будем отрабатывать - с ближайшими приграничными провинциями - конкретные планы…

- И еще - что можно отметить из проектов, самых крупных, которые вы собираетесь обсудить…

- Мы предложили нашим китайским товарищам заняться мелиоративными системами по выращиванию риса в Приморье… Потому что еще порядка 200-300 тысяч гектар мы могли бы использовать под эту культуру.

В планах также - и участие в совместных предприятиях по глубокой переработке нашей сельскохозяйственной продукции…

- Как часто теперь самолёты будут летать из Приморья в Китай и обратно?

- Пару раз в неделю. А там можно и чаще, в зависимости от пассажиропотока.

И плюс - начинают работать другие авиакомпании – будут также рейсы и в Харбин, и в Пекин. Этого, я думаю, будет достаточно, чтобы обеспечить и туристический поток, и бизнес-миссии.

У нас работают еще и погранпереходы по перевозке пассажиров. Что очень удобно.

- Понял. Спасибо огромное. Плодотворного вам визита!