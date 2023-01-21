Три года Китай был отгорожен от мира глухой стеной жесточайших антиковидных ограничений Фото: REUTERS

Китай с 6 февраля возобновляет международный туризм. Правда, только в одну сторону. Китайские туристы смогут купить групповой тур и отправиться в одну из 20 разрешённых стран - об этом официально сообщило Министерство культуры и туризма КНР. В Россию, в том числе. Также в списке Таиланд, Индонезия, Камбоджа, Мальдивы, Шри-Ланка, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Лаос, ОАЭ, Египет, Кения, Южная Африка, Швейцария, Венгрия, Новая Зеландия, Фиджи, Куба и Аргентина.

Это реальный прорыв. Три года Китай был отгорожен от мира глухой стеной жесточайших антиковидных ограничений. От политики «нулевой терпимости» к коронавирусу в Поднебесной отказались лишь в конце 2022 года.

Следующий этап - эксперимент по возобновлению туризма. «С 6 февраля 2023 года туристические агентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса «авиабилет + отель» для граждан Китая», - говорится в сообщении министерства.

А когда же мы к ним? Когда российские туристы смогут снова загорать на пляжах Хайнаня, гулять по Шанхаю, изучать достопримечательности Пекина и подниматься на Великую Китайскую стену? Не говоря уже о поездках на выходные из граничащих с КНР регионов Дальнего Востока?

Логично предположить, что если эксперимент с поездками для граждан Поднебесной пройдёт успешно и не приведёт к новой вспышке ковида, то восточный сосед откроется для иностранных путешественников.

KP.RU выяснил, что известно на данный момент об авиаперелетах, оформлении виз, ценах и условиях въезда.

ВИЗЫ В 2023 ГОДУ

Россиянам для поездки в КНР необходима виза. С начала пандемии туристические визы не оформляли.

- Мы уже открыли туристические визы. Для оформления, насколько я знаю, никаких ограничений нет, - заявил 20 января посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, которого цитирует ТАСС.

Впрочем, на сайте посольства на данный момент есть информация лишь о выдаче деловых, рабочих и учебных виз, а также некоторых других категорий. Не для туристов. Одно из обязательных требований - сертификат о вакцинации. Подходят все признанные в России вакцины. Скорее всего, и от туристов его тоже потребуют.

Безвизовые поездки в Китай до пандемии тоже были возможны - для туристических групп, не для самостоятельных путешественников. Во время пандемии действие соглашения Россией и КНР о безвизовых групповых поездках приостановили. Что слышно о возобновлении? Глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский уверяет, что работа идёт:

- Ориентировочные сроки завершения всех необходимых мероприятий – 23-24 января.

Кстати, в туристическом сообществе предполагают, что первым для иностранцев может открыться курортный остров Хайнань. В доковидные времена пассажиры прямых рейсов из России также летали туда без виз.

УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА В КИТАЙ В 2023 ГОДУ

На данный момент - начиная с 17 января - для въезда в Китай необходим ПЦР-тест, сданный максимум за 48 часов до вылета. Обязательно распечатанный на бумаге, электронная версия не подойдёт.

Также надо заполнить онлайн-декларацию о здоровье на сайте.

Сейчас эти требования действуют для тех, кто едет в Поднебесную для работы или учебы. Возможно, для туристов введут другие.

АВИАРЕЙСЫ

Прямые авиарейсы между Россией и Китаем есть, их выполняют несколько авиакомпаний. Так, «Аэрофлот» летает из Москвы в Пекин и Гуанчжоу, China Southern Airlines в Шэнчьжэнь, Sichuan Airlines из Санкт-Петербурга в Чэнду и так далее.

Билеты на февраль стоят от 50 - 70 тысяч рублей туда и обратно.

По сравнению с допандемийными масштабами рейсов ничтожно мало. Пока не было туризма, хватало. Если будет спрос, перевозчики наверняка запустят больше.

ЦЕНЫ

Туроператоры пока не предлагают вояжей в Китай. А вот на сайтах бронирования отелей - масса вариантов. В Пекине или Шанхае номер в гостиницах крупных международных сетей уровня 4 звезды стоит 5 - 6 тысяч рублей в сутки, в пятизвездочном отеле - порядка 10 тысяч. В скромных небольших гостиницах дешевле, от 2 тысяч рублей.

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Хорошие новости: благодаря санкциям многие россияне обзавелись банковскими картами китайской платёжной системы UnionPay. И для поездок в Поднебесную они будут очень полезны. Точнее, окажутся единственным вариантом безналичной оплаты: карты «Мир» в КНР не принимают, Visa и MasterCard российских банков за границей не работают в принципе из-за санкций. По опыту, выданные нашими банками карты UnionPay в Турции, Эмиратах и Европе тоже срабатывают не всегда. Иногда получается снять наличные в банкомате, но в магазине отказ, иногда наоборот. Но есть надежда, что на родине платёжной системы UnionPay все будет функционировать без сбоев. Наличные юани российские банки тоже продают.