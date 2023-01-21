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Туризм21 января 2023 5:46

Китай возобновляет туризм: Что надо знать о визах, авиарейсах и условиях въезда в 2023 году

Китайские туристы смогут поехать в Россию уже в феврале 2023. А когда россияне полетят на Хайнань и в Пекин? И сколько это будет стоить
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Три года Китай был отгорожен от мира глухой стеной жесточайших антиковидных ограничений

Три года Китай был отгорожен от мира глухой стеной жесточайших антиковидных ограничений

Фото: REUTERS

Китай с 6 февраля возобновляет международный туризм. Правда, только в одну сторону. Китайские туристы смогут купить групповой тур и отправиться в одну из 20 разрешённых стран - об этом официально сообщило Министерство культуры и туризма КНР. В Россию, в том числе. Также в списке Таиланд, Индонезия, Камбоджа, Мальдивы, Шри-Ланка, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Лаос, ОАЭ, Египет, Кения, Южная Африка, Швейцария, Венгрия, Новая Зеландия, Фиджи, Куба и Аргентина.

Это реальный прорыв. Три года Китай был отгорожен от мира глухой стеной жесточайших антиковидных ограничений. От политики «нулевой терпимости» к коронавирусу в Поднебесной отказались лишь в конце 2022 года.

Следующий этап - эксперимент по возобновлению туризма. «С 6 февраля 2023 года туристические агентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса «авиабилет + отель» для граждан Китая», - говорится в сообщении министерства.

А когда же мы к ним? Когда российские туристы смогут снова загорать на пляжах Хайнаня, гулять по Шанхаю, изучать достопримечательности Пекина и подниматься на Великую Китайскую стену? Не говоря уже о поездках на выходные из граничащих с КНР регионов Дальнего Востока?

Логично предположить, что если эксперимент с поездками для граждан Поднебесной пройдёт успешно и не приведёт к новой вспышке ковида, то восточный сосед откроется для иностранных путешественников.

KP.RU выяснил, что известно на данный момент об авиаперелетах, оформлении виз, ценах и условиях въезда.

ВИЗЫ В 2023 ГОДУ

Россиянам для поездки в КНР необходима виза. С начала пандемии туристические визы не оформляли.

- Мы уже открыли туристические визы. Для оформления, насколько я знаю, никаких ограничений нет, - заявил 20 января посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, которого цитирует ТАСС.

Впрочем, на сайте посольства на данный момент есть информация лишь о выдаче деловых, рабочих и учебных виз, а также некоторых других категорий. Не для туристов. Одно из обязательных требований - сертификат о вакцинации. Подходят все признанные в России вакцины. Скорее всего, и от туристов его тоже потребуют.

Безвизовые поездки в Китай до пандемии тоже были возможны - для туристических групп, не для самостоятельных путешественников. Во время пандемии действие соглашения Россией и КНР о безвизовых групповых поездках приостановили. Что слышно о возобновлении? Глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский уверяет, что работа идёт:

- Ориентировочные сроки завершения всех необходимых мероприятий – 23-24 января.

Кстати, в туристическом сообществе предполагают, что первым для иностранцев может открыться курортный остров Хайнань. В доковидные времена пассажиры прямых рейсов из России также летали туда без виз.

УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА В КИТАЙ В 2023 ГОДУ

На данный момент - начиная с 17 января - для въезда в Китай необходим ПЦР-тест, сданный максимум за 48 часов до вылета. Обязательно распечатанный на бумаге, электронная версия не подойдёт.

Также надо заполнить онлайн-декларацию о здоровье на сайте.

Сейчас эти требования действуют для тех, кто едет в Поднебесную для работы или учебы. Возможно, для туристов введут другие.

АВИАРЕЙСЫ

Прямые авиарейсы между Россией и Китаем есть, их выполняют несколько авиакомпаний. Так, «Аэрофлот» летает из Москвы в Пекин и Гуанчжоу, China Southern Airlines в Шэнчьжэнь, Sichuan Airlines из Санкт-Петербурга в Чэнду и так далее.

Билеты на февраль стоят от 50 - 70 тысяч рублей туда и обратно.

По сравнению с допандемийными масштабами рейсов ничтожно мало. Пока не было туризма, хватало. Если будет спрос, перевозчики наверняка запустят больше.

ЦЕНЫ

Туроператоры пока не предлагают вояжей в Китай. А вот на сайтах бронирования отелей - масса вариантов. В Пекине или Шанхае номер в гостиницах крупных международных сетей уровня 4 звезды стоит 5 - 6 тысяч рублей в сутки, в пятизвездочном отеле - порядка 10 тысяч. В скромных небольших гостиницах дешевле, от 2 тысяч рублей.

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Хорошие новости: благодаря санкциям многие россияне обзавелись банковскими картами китайской платёжной системы UnionPay. И для поездок в Поднебесную они будут очень полезны. Точнее, окажутся единственным вариантом безналичной оплаты: карты «Мир» в КНР не принимают, Visa и MasterCard российских банков за границей не работают в принципе из-за санкций. По опыту, выданные нашими банками карты UnionPay в Турции, Эмиратах и Европе тоже срабатывают не всегда. Иногда получается снять наличные в банкомате, но в магазине отказ, иногда наоборот. Но есть надежда, что на родине платёжной системы UnionPay все будет функционировать без сбоев. Наличные юани российские банки тоже продают.

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