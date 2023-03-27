РУСАЛ приглашает на татами

В Саяногорске 25 марта прошел День открытых дверей в новом Центре спортивных единоборств. Фото: Ольга СПОЛЕВИС

Спортивное сооружение компания РУСАЛ подарила жителям Саяногорска.

Центр будущих чемпионов

На это событие специально приехал четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо Виталий Минаков.

На торжественном событии побывал чемпион мира Виталий Минаков. Фото: Ольга СПОЛЕВИС

Именитый борец, выступая перед гостями Центра спортивных единоборств (ЦСЕ), зачитал обращение Олега Дерипаски, основателя компании РУСАЛ, в котором было, в частности, сказано: «Наш регион - поистине становой хребет России, и чтобы укрепить страну, нам в ближайшие годы предстоит развиваться даже еще быстрее, чем прежде. Для этого нужны люди с настоящим сибирским характером - не боящиеся вызовов, всегда готовые отразить удар и взять новую вершину. Чемпионами становятся не тогда, когда выигрывают поединок, а за часы, недели, месяцы и годы, что проходят в изнурительных тренировках. Для таких как вы, для будущих чемпионов, мы открываем центры спортивной подготовки, где вы сможете раскрыть себя и доказать силу своего характера. Мы хотим, чтобы у каждого из вас была возможность тренироваться - и идти к своим победам!».

Юные саяногорцы ждут автографа чемпиона. Фото: Ольга СПОЛЕВИС

Спорт развивает

Еще 20 лет назад, одновременно с созданием крупнейшей алюминиевой компании в России, Олег Дерипаска запустил и комплексную социальную программу развития регионов. Среди ее важнейших направлений - поддержка здорового образа жизни и спорта и сотрудников компании, и членов их семей, и жителей городов, где находятся металлургические производства алюминиевого гиганта.

Будущие чемпионы из Сибири. Фото: Ольга СПОЛЕВИС

Всем уже хорошо знаком всероссийский проект «На лыжи!», который также был запущен основателем компании, а теперь настала очередь спортивных единоборств. Так как Сибирь, по его мнению, становится главным направлением развития российской государственности и экономики страны, именно здесь один за другим и открываются новые спортивные Центры.

Спортивная площадка ЦСЕ легко трансформируется. Она будет удобна как для борцов, так и для баскетболистов и волейболистов. Площадка Фото: Ольга СПОЛЕВИС

В своем выступлении перед посетителями нового Центра спортивных единоборств в Саяногорске, Виталий Минаков подчеркнул, что такие спортивные объекты полностью отражают представление Олега Владимировича о Сибири, как регионе, со своим особым характером:

- Смелость, способность постоять за себя и отстаивать свои суждения – это становой хребет Сибири и культурный код настоящего сибиряка. Создание борцовских клубов естественно вписывается в этот жизненный уклад. Сейчас открываются три центра спортивных единоборств: сегодня в Саяногорске, а совсем скоро в Братске и Тайшете. В планах еще семь подобных центров - в Ачинске, Волгограде, Дивногорске, Краснотурьинске, Красноярске, Североуральске и Шелехове. В них будут работать секции бокса, борьбы, дзюдо, самбо, карате. Компания не только ведет строительство этих центров, но и разрабатывает программу развития спорта на каждой конкретной территории, включая, в первую очередь, подбор квалифицированных тренеров. Она ориентирована на тех ребят, которые никогда до этого не ходили в спортивный зал, не занимались спортом.

В ЦСЕ будут работать разные секции. Каждый выберет спорт по душе. Фото: Ольга СПОЛЕВИС

За основу нового ЦСЕ в Саяногорске взяли кубанский центр спортивных единоборств «Боец», который открыли в 2021 году в Усть-Лабинске. Здесь все продумано до мельчайших деталей. Спортивные площадки легко трансформируются: сняв татами, тут же можно устроить турнир по баскетболу, волейболу или заняться другим видом спорта. Хорошие стеклопакеты защитят помещения от холода, а светоотражающие стекла – от солнечных лучей, которые могут мешать игрокам. Здесь предусмотрены не только удобные раздевалки и душевые, комфортные кабинеты для персонала, медпункт для оказания первой медицинской помощи, кладовые для инвентаря, но даже и сауны для спортсменов.

Новая площадка удобна как для спортсменов, так и для болельщиков. Фото: Ольга СПОЛЕВИС

Примечательно, что Центры, благодаря продуманным пространствам дают возможность заниматься спортом и маломобильным жителям города.

Сибирь в центре внимания

Важное направление социальной политики РУСАЛа – работа с молодежью. Первые Молодежные советы компании, которые создавались в компании по инициативе Дерипаски, сейгодня превратились в важные рабочие и консультативные органы. Они оказывают прямое воздействие как на жизнь металлургических заводов, так и на городскую политику в любой точке, где работают алюминщики.

Также среди приоритетов компании - создание комфортной городской среды. В основе этого направления - идея основателя компании о том, что людям важно, не только комфортно работать, но и уютно жить, воспитывать детей, развиваться и отдыхать в своем городе.

День открытых дверей: не только познавательно, но и весело. Фото: Ольга СПОЛЕВИС

Как по этому поводу сказал на мероприятии в Саяногорске Виталий Минаков:

- Молодежи крайне важно иметь возможность самореализоваться. Когда молодой человек видит построенные в городе по инициативе молодежного Совета своего завода спортивную площадку, поликлинику или новый парк, то он испытывает чувство гордости, ощущение сопричастности к большим делам через созидательную деятельность. Именно этого у нас не хватает многим молодым людям. Молодежь в Сибири крепкая, тянется к спорту. Ей надо создать все условия для этого, развивать инфраструктуру. Это то, о чем постоянно говорит Олег Владимирович – самый ценный ресурс, это люди Сибири. Необходимо смещение вектора внимания с Москвы, Петербурга и в целом с Центральной России на Сибирь. Потенциал, перспективы – все здесь. Значение Сибири не только в ее географическом положении и природных ресурсах.

Любителей спорта в Саяногорске много. Фото: Ольга СПОЛЕВИС

Особенно важно, считают в компании, чтобы жителям небольших сибирских городов и поселков тоже доступны все возможности, которые есть в крупных городах. Важно подчеркнуть и то внимание, которое алюминиевая компания уделяет развитию медицинской инфраструктуры. Например, только на борьбу с пандемией и поддержку здравоохранения в регионах, РУСАЛ направил колоссальную сумму - 8 млрд рублей. Напомним, что когда в стране был пик заболеванием COVID19, для лечения больных Олег Дерипаска инициировал строительство семи Медицинских центров помощи и спасения в городах Урала и Сибири.