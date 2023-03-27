Юные хоккеисты помогли обеспечить топливом детскую клиническую больницу Омской области

Фото предоставлено ХК «Авангард».

Дети могут помогать детям. На первом детском турнире по массовому хоккею - Кубке G-Drive каждая заброшенная шайба превращалась в 30 литров топлива, которое направлено на нужды детской клинической больнице Омской области. Тут хочешь – не хочешь, но будешь играть в атакующий хоккей. Так и получилось. На турнире юные спортсмены забросили 371 шайбу. Это значит, что станции скорой помощи получили 11 130 литров топлива. Таких запасов будет достаточно для того чтобы полгода выезжать в отдаленные районы области на вызовы к детям.

- Успеть на срочный вызов – наша основная задача. И топливо – один из тех ресурсов, который помогает нам вовремя приходить на помощь детям, живущим в самых отдаленных частях Омской области. В коллективе нашей больницы множество болельщиков «Авангарда», и мы очень признательны клубу и компании «Газпром нефть» за поддержку,- сказал главный врач омской областной детской клинической больницы Олег Горбунов.

Фото предоставлено ХК «Авангард».

Всего в турнире участвовало 500 учащихся 5-6 классов из 32 школ города. Все они – участники программы развития массового хоккея омского клуба «Авангард».

Финал турнира проходил на льду обновленной омской G-Drive Арены. Победила в итоге команда «Черные ястребы». Но это как раз тот случай, когда главное не победа. А заброшенные шайбы.

Фото предоставлено ХК «Авангард».

Председатель совета директоров ХК «Авангард», директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов сказал:

«Кубок G-Drive – важное событие для нашего клуба и всей Омской области. Его участники – ребята из программы развития массового хоккея, которую мы считаем основой системы ХК «Авангард». Она позволяет школьникам города приобщаться к спорту и здоровому образу жизни, а самые способные из них могут попасть в нашу Хоккейную Академию, где созданы все условия для построения спортивной карьеры. Кроме того, участие в турнире заряжает юных спортсменов на достижения, учит верить в себя и быть частью коллектива. А понимание того, что каждой забитой шайбой они смогут помочь другим детям, мотивирует их относиться к этому событию с ещё большей ответственностью.»