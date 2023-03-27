Минобороны России за сутки уничтожило 620 солдат и наемников ВСУ

Наши воины ликвидировали более 620 наемников киевского режима Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил данные о потерях ВСУ на линии соприкосновения за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 85, на Южно-Донецком и Запорожском до 40, на Херсонском до 30, на Донецком более 400 украинских солдат и наемников.

В этих кровопролитных боях наши воины ликвидировали более 620 наемников киевского режима, самоходную артиллерийскую установку «Krab» (Польша), а также десятки танков, бронемашин, гаубиц и машин ВСУ.

Также нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах.

Точными ударами в районе Берестовое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

Генерал-лейтенант отметил подразделения противовоздушной обороны, что в районе Темировки Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и уничтожили 13 беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

404 - самолета.

226 - вертолетов.

3600 - беспилотных летательных аппаратов.

414 - зенитных ракетных комплексов.

8421 - танк и другие боевые бронированные машины.

1074 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4447 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9146 - единиц специальной военной автомобильной техники.