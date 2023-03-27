Германия пересаживается на велосипеды: мега-забастовка остановила транспорт по всей стране

Миллионы пассажиров, передвигающихся на автобусе и поездах, уже пострадали от этой колоссальной забастовки Фото: REUTERS

Более 350 тысяч немецких транспортников по призыву профсоюзов в понедельник, 27 марта вышли на предупредительную забастовку с требованием повышения зарплат. Работники аэропортов, железнодорожных и морских перевозок, автомобильных компаний, местного транспорта намерены митинговать в течение 24 часов.

На железных дорогах полностью остановлено движение поездов дальнего следования и большинство пригородных перевозок. Почти все немецкие аэропорты закрыты. Акции протеста затронули водные пути и порты, а также автомобильные дороги, где на забастовку вышли работники автобанов. Кроме того, в 7 федеральных землях целиком парализован общественный транспорт.

«Миллионы пассажиров, передвигающихся на автобусе и поездах, уже пострадали от этой колоссальной забастовки», – заявил представитель основного перевозчика немецкой сети железных дорог Deutsche Bahn.

Власти ФРГ призвали жителей пересесть на велосипеды или ходить пешком, добавив, что добраться куда-либо даже на своей машине сегодня будет очень сложно. Во многих городах также бастуют работники больниц, компаний по сбору и вывозу мусора, очистных сооружений и детских садов.

Крупнейшая с 1992 года забастовка является показателем растущей социальной напряженности в Германии. Цены в стране растут уже более года, а инфляция в феврале достигла 8,7%. Чтобы восстановить покупательную способность, Профсоюз работников железных дорог и транспорта (EVG) и Объединенный профсоюз работников сферы услуг (Verdi) добиваются повышения заработной платы более чем на 10%. Немецкие работодатели предлагают повышение лишь на 5% с двумя единовременными выплатами в размере 1 000 и 1 500 евро.

После угрозы проведения бессрочной забастовки 160 тысяч сотрудников почтовой службы Deutsche Post, которые вели переговоры отдельно, добились повышения средней заработной платы на 11,5%. Спустя несколько недель демонстраций почти 4 миллионам промышленных рабочих также удалось договориться о повышении своей заработной платы на 8,5%.

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