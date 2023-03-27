Яндекс Такси раскрыл, как складывается цена поездки

На YouTube стартовал проект «Антология технологий» — он расскажет о том, как устроен сервис Яндекс Такси. Первый выпуск посвящен ценообразованию. В сериале объясняют, из чего складывается стоимость поездки и почему она может измениться за считанные секунды. Предоставят слово водителям и пассажирам, а также разработчикам агрегатора.

В выпуске про ценообразование детально разбирают, из чего складывается цена поездки. Пассажир и водитель видят «голую» сумму, но не всегда понимают, как она сформировалась. Зритель пройдет через все этапы, влияющие на чек: от тарифов и повышенного спроса до скидок, бонусов и технологий назначения. Во второй серии говорят про технологии, которые делают поездки безопаснее — на всех этапах.

Создатели «Антологии технологий» говорят, что у такси две составляющих — пассажир и человек за рулем. Каждый преследует свои цели, но друг о друге стороны не всегда задумываются. Яндекс Такси, будучи сервисом, который объединяет две стороны, вынужден балансировать в интересах всех — в вопросах цены, безопасности, комфорта.

Авторы сериала решили популярно объяснить, как работает сервис, и дать слово людям, которые его создают. В выпусках говорят про нейросети и их место в работе приложения, для чего применяется машинное обучение и на каких алгоритмах построен популярный сервис. Сериал будет интересен водителям, пассажирам и специалистам IT-индустрии. Рассказчицами стали актрисы Ирина Горбачева и Варвара Шмыкова — их голос зритель слышит за кадром.