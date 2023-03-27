Неравнодушный отчет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с отчетом о работе правительства за 2022 год на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отчет Правительства в Государственной Думе в этом году длился четыре с лишним часа – наверно, рекордно долго. Но скучным или затянутым его назвать никак нельзя. Слишком много всего произошло за прошедший год, слишком многое премьеру Михаилу Мишустину надо было рассказать и объяснить: что и как было сделано, куда двигаться дальше.

Обратим внимание на некоторые моменты, которые, может не кажутся главными, а на самом деле – в них весь смысл. Не будем повторять то, что уже звучало раньше: как Правительству удалось – в условиях жестких санкций - минимизировать спад ВВП, не дать разгуляться инфляции, сохранить дееспособность и банковской системы, и реального сектора экономики, помочь и гражданам, и бизнесу справиться с трудностями.

Первая особенность: сколько лет говорили грамотные экономисты, что один из рецептов роста экономики – устранение избыточного регулирования и административных барьеров. В 2022 г. резко сократилось количество проверок, автоматически продлено 2,5 млн разрешительных документов для бизнеса (кстати, и 5 млн водительских удостоверений). Колоссальная экономия и денег, и, что немаловажно, времени и нервов. Если у кого-то возникает при этом вопрос: а что, так можно было – ответ простой: не просто можно, а нужно. Без этого частный бизнес не сработал бы столь эффективно, а экономика гораздо хуже бы адаптировалась к новым условиям, медленнее искала новые модели ведения дел, партнеров, поставщиков.

Вторая особенность: все обратили внимание на слова премьера: «мы рассчитываем, что уже в 2024-м период адаптации завершится, Россия встанет на путь долгосрочного поступательного развития». Долгосрочные цели инновационного развития кабинет Мишустина не забывал ни когда только начинал работу – но был вынужден заняться противостоянием пандемии, ни сейчас – при многочисленных трудностях санкционного давления. Весть радостная, но она – не повод впадать в эйфорию. Думаю, и сам премьер, и члены Правительства понимают масштаб трудностей, с которыми придется столкнуться. Михаил Мишустин упомянул в отчете, сколько лет у нас не занимались развитием радиоэлектронной промышленности. Надо отдать должное: еще три года назад взялись за дело. В отрасль за это время вложено 238 млрд рублей, были открыты фабрики по выпуску микроэлектроники, электронных модулей, принтеров, компьютеров, периферийного оборудования. В результате доля отечественных изделий на внутреннем рынке этой отрасли удвоилась И это – только одна отрасль, хотя, конечно, знаковая. Премьер знает, что решение каждой из задач развития требует времени, порой – немалого. Про ту же микроэлектронику: «когда много лет не уделялось этому внимания, то за год-два достигнуть таких уникальных результатов практически невозможно… – всё, что могли - сделали». Упрощение налоговой отчетности для предпринимателей? «Постепенно мы это сделаем».

Третья особенность – в том, как Правительство понимает решение главной задачи, которая стоит перед ним – повышения уровня и качества жизни наших граждан. С уровнем более-менее понятно – его можно измерить рублями и другими «счетными» показателями. И об этом тоже говорилось в отчете: в два этапа был повышен МРОТ – минимальный размер оплаты труда, в общей сложности – на 16,9%, с 1 января 2024 г. он вырастет еще на 18,5%. Дважды проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров – их средний размер вырос в ушедшем году на 3 тыс. рублей. А вот заботу о качестве жизни измерить сложнее – оно ведь не только в доступности медицины, образования и других важнейших условий параметров для каждого человека. Комфортная жизнь – это еще и про то, что «для души». Вот несколько – очень разных - примеров: набрала популярность «Пушкинская карта», дающая учащимся доступ в театры и музеи, модернизируются детские школы искусств, открываются все новые муниципальные музеи, начали строиться 8 из 25 запланированных новых университетских кампусов, ускоряются темпы строительства жилья на Дальнем Востоке. Все эти меры – очень разные, но все они делают жизнь людей в разных уголках нашей страны духовно богаче, насыщеннее, комфортнее.

И, наконец, последнее – не по важности, а хотя бы по тому, что и сам премьер об этом сказал в своем заключительном слове, прощаясь с депутатами: неравнодушие. Само это слово премьер произнес, выражая благодарность депутатам за полноценное сотрудничество, добавив при этом слова, которые мне показались ключевыми: «Мы не можем их [граждан России] подвести. Ведь Россия – это люди, а вместе мы великая сила». Но неравнодушие премьера проявлялось во всем его обширном выступлении, например, в том, как отвечал на вопрос депутата о ЕГЭ, говорил о народосбережении. А главное – в его убежденности и увлеченности, которые трудно было не заметить.

Каково же общее впечатление от отчета? Радость, что мы избежали многих худших сценариев? Да, несомненно, но это уже не новость. Полный оптимизм? Тоже нет: уж что-что, а масштаб стоящих не только перед Правительством, но перед всей страной и каждым из нас, в отчете был обозначен вполне отчетливо? Вспомнить слова поэта: «работа адовая будет сделана и делается уже?» Да, пожалуй. И главное позитивное впечатление – что делается эта работа людьми компетентными и чувствующими свою ответственность.