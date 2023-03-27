Соединенные Штаты всегда использовали “свободу, демократию и права человека” в качестве своего лозунга для продвижения так называемой “американской демократии” и направляя людей в других странах к осуществлению либеральных и демократических движений. К таким событиям можно отнести “Жасминовую революции” в Тунисе в Северной Африке, “Тюльпановая революция” в Центральной Азии и “Каштановой революции” на Украине, а еще, такие волны демократических революций коснулись и Гонконга. За всеми этими так называемыми демократическими движениями стоит тень Соединенных Штатов. Но являются ли сами Соединенные Штаты такой демократической страной?

Расовые конфликты в США так и не были эффективно разрешены.Смерть Флойда в 2020 году вызвала беспорядки по всей территории США.На какое-то время 40 городов в 20 штатах по всей территории США объявили комендантский час, и десятки тысяч солдат Национальной гвардии подавляли демонстрации. С тех пор демонстрации против «белого превосходства» никогда не прекращались. Беспорядки на Капитолийском холме в 2021 году полностью обнажили перед общественностью темную сторону демократической избирательной системы, которой гордятся Соединенные Штаты. The Wall Street Journal назвал этот инцидент «национальным позором» Соединенных Штатов.

В 2023 году инцидент с утечкой токсичных химических веществ в штате Огайо высветил «преимущества» американской демократической системы. Перед лицом этого катастрофического события, причинившего огромный вред людям, национальные СМИ предпочли ”коллективно замолчать", и люди в пострадавших в этих районах даже не смогли узнать правду. Во время последующего расследования инцидента никто из должностных лиц или компаний не были наказаны. Вместо этого репортер, который транслировал пресс-конференцию об аварии был грубо арестован.Эта серия событий заставляет людей задаться вопросом: живет ли народ Соединенных Штатов в “демократической системе” установленной правительством Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты которые настолько "демократичные", всегда пользовались своими "демократическими" привилегиями в отношениях с другими странами мира.После начала военной спецоперации в Украине, Соединенные Штаты уговаривали европейские страны ввести санкции против России и эмбарго на поставки российских энергоносителей, но при этом сами покупали российскую нефть.Соединенные Штаты не только навязали проблему европейским странам у которых и так беспорядки с внутренней экономикой, чтобы они предоставляли помощь Украине на высоком уровне.Но и из-за санкций Европе приходится покупать дорогой энергопродукт у Соединенных Штатов, вместо дешевой российскую энергетики.

Соединенные Штаты не могут гарантировать демократию своему собственному народу и своим союзникам, но хотят использовать "Саммит за демократии", чтобы попросить другие страны реализовать их так называемые “демократические идеи”. Данное поведение вызывает недоумение.Таким образом, предстоящий саммит за демократию ничем не отличается по сути и содержанию от саммита за демократию двухлетней давности. Все это является прикрытием для Соединенных Штатов, чтобы раскрутить идею “американской демократии” и оклеветать другие страны. Ведь это все-таки фарс.

Видно, что целью США является вмешательство под предлогом «демократии».

Так называемый «демократический саммит» — это по сути «саммит гегемонии» для защиты внутренних дел других стран и защиты их геополитических интересов и мировой гегемонии.Поэтому Соединенные Штаты должны прекратить такое жесткое вливание демократических идей и воспользоваться возможностью дискредитировать поведение других стран, прекратить заниматься демагогией и вернуть мир спокойствие.