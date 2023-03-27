Останки разодранного самолета: Впервые опубликованы уникальные кадры с места гибели Юрия Гагарина

Ю.А. Гагарин в кабине МиГ-15. 1964. Фото: rgantd.ru

Военные были на месте катастрофы МиГ-15 Гагарина и Серегина через три часа после падения. Перед глазами поисковой группы предстала страшная картина: между деревьев на протяжении 200 метров были разбросаны обломки фюзеляжа, плоскостей хвостового оперения, крыльев и носовой части. Самолет врезался в землю на скорости 700 километров в час под углом в 50 градусов. Шансов выжить у летчиков не было. Место крушения сфотографировали, но до сих пор опубликованы далеко не все снимки, сделанные 55 лет назад.

Москвичи у стенда с газетами, где опубликованы сообщения о трагической гибели летчика-космонавта СССР Ю.А. Гагарина и инженер-полковника В.С. Серёгина. 29.03.1968. Фото: rgantd.ru

Фрагмент фюзеляжа УТИ МиГ-15 на месте авиакатастрофы. 28.03.1968. Фото: rgantd.ru

27 марта 2023 года в годовщину трагедии Российский государственный архив научно-технической документации опубликовал три неизвестных ранее фотографии с места авиакатастрофы. На двух из них искореженные фрагменты обшивки, на третьем фрагмент фюзеляжа учебно-тренировочного самолета.

Похороны Героев Советского Союза летчика-космонавта СССР Ю.А. Гагарина и инженер-полковника В.С. Серёгина. Траурный кортеж на Красной площади Москвы. 30.03.1968. Фото: rgantd.ru

После катастрофы были изучены практически все обломки и детали самолета. Удалось собрать примерно 95 процентов его конструкции. Интересная деталь: от остекления фонарей кабины на месте падения осталось только 38 процентов. Это дало повод предположить, что фонари разрушились в воздухе, например от столкновения метеозондом. Такой версии придерживался летчик испытатель Степан Микоян. Но она не является общепризнанной. Тайна катастрофы самолета Гагарина и Серегина до сих пор так и не раскрыта.