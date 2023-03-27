Пандемия уже не страшна: Россия пережила квадридемию

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В понедельник, 27 марта, в Москве стартовал XV ежегодный Всероссийский конгресс по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского. Среди вирусов, которые чаще всего досаждают нам в повседневной жизни - возбудители респираторных инфекций. Об итогах и особенностях нынешнего эпидсезона ОРВИ рассказала замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.

- С ноября по апрель у нас традиционно циркулируют респираторно-синцитиальный вирус, РСВ, и грипп (он обычно вступает в игру ближе к декабрю, см. ниже - Ред.). С 2020 года к ним присоединился коронавирус. Получилась тридемия. Но фактически, я бы сказала, мы пережили квадридемию, потому что очень активно себя проявляет еще и риновирус, - отметила Пшеничная.

Если в предыдущие пару лет безраздельно царствовал ковид, то сейчас мы снова возвращаемся к картине респираторно-вирусного многообразия, сообщила эксперт. Подняли голову не только грипп, РСВ, риновирус, но и аденовирусы, вирусы парагриппа и прочие возбудители ОРВИ. Все это наводит ученых на мысль, что «корона» наконец-то уходит с трона и становится в один ряд с сезонными возбудителями простуд. Из чего следует, что «омикронный» COVID-19 не только протекает мягче, чем при прошлых штаммах, но и обретет наконец более-менее четкий график. То есть, как и остальные ОРВИ, будет доставать нас с конца осени по начало весны. А не терзать практически круглогодично, как было до сих пор. «Думаю, что текущий сезон будет определяющим и к следующей осени мы получим понимание [графика распространения ковида]», - сказала профессор Пшеничная.

Еще одной особенностью этого эпидсезона стал мощный рывок гриппа, обратили внимание участники конгресса. В некоторые месяцы (конец 2022 - начало 2023) по распространенности он заметно обогнал ковид. При этом грипп нагрянул к нам аномально рано. «Рост активности мы начали фиксировать в ноябре, тогда как обычно это бывает в середине-конце декабря, - рассказала руководитель отдела экологии вирусов и лаборатории эпидемиологии гриппа Института вирусологии им. Д.И.Ивановского Елена Бурцева. - Пиковые показатели заболеваемости гриппом были в конце декабря-начале января. При том, что мы все привыкли: пик всегда приходится на начало февраля-март».

Словом, «поведение» различных вирусов на фоне ковида и его эволюции во многом стало для ученых сюрпризом. Загадки взаимодействия возбудителей «традиционных» респираторных инфекций с коронавирусом и друг с другом в его присутствии еще только предстоит открыть.

ЧТО НАС ЖДЕТ ДАЛЬШЕ

В следующем сезоне ожидается атака вируса гриппа В линии В/Ямагата, сообщили эксперты. Поэтому нам нужны будут четырехвалентные вакцины, подчеркнула профессор Пшеничная. Напомним, что трехвалентные вакцины нынешнего года включали вирус типа В линия В/Виктория. От Ямагаты это защиты не дает.

- Хочу напомнить, что вирус гриппа очень грозен своими осложнениями. Заболевание чревато и инфарктами миокарда, и венозной тромбоэмболией, и неврологическими осложнениями, - предупредила врач. По ее словам, для беременных женщин последствия перенесенного гриппа оказываются ощутимо тяжелее, чем после ковида. Наблюдаются серьезные врожденные аномалии развития детей.

Также не стоит недооценивать респираторно-синцитиальный вирус, отмечают медики. С конца прошлого года он активизировался не только у детей, как это обычно бывает, но и у взрослых. Оказалось, что РСВ сильнее всего бьет по людям старше 65 лет. «По зарубежным данным его вклад в частоту тяжелого течения болезни и летальных исходов у пожилых людей оказался даже выше, чем при гриппе», - рассказала Наталья Пшеничная. К сожалению, от РС-инфекции вакцин на сегодня нет. Врачи советуют следить за состоянием и при появлении малейших проблем с дыханием (одышка), не теряя времени, обращаться за медицинской помощью.

В ТЕМУ

Синдром поствирусной астении: чем не постковид?

Слабость, быстрая утомляемость, бессонница, упадок сил и настроения - по описанию вылитый постковид, не так ли? Однако, как говорится, «все в этом мире уже когда-то было». На самом деле, такие же жалобы характерны для давно известного синдрома поствирусной астении, рассказала профессор Наталья Пшеничная.

Зачастую такое состояние накрывает после гриппа. Как с ним справиться? У людей помоложе астения обычно проходит сама по себе в течение полутора-двух месяцев. Людям старшего возраста рекомендуется обследование. Важно убедиться, что вирусная инфекция не дала скрытые осложнения. Поскольку они тоже могут проявляться симптомами астении.

Совет: после гриппа или любой другой ОРВИ (включая респираторно-синцитиальную инфекцию) вы имеете право пройти углубленную бесплатную диспансеризацию по полису ОМС. В народе она называется «постковидной», но на самом деле правила не требуют предъявлять какие-либо подтверждения, что пациент перенес ковид. Если есть недомогание, проблемы с дыханием, слабость и т. д., обратитесь в поликлинику по месту жительства. И сообщите, что хотите пройти углубленную диспансеризацию. При возникновении вопросов или проблем звоните в колл-центр страховой компании, выдавшей вам полис ОМС. Там оперативно помогут организовать необходимые обследования.

БУДЬ В КУРСЕ

Не выбрасывайте деньги на неработающие лекарства!

- Сейчас мы уже четко видим, что при штамме «омикрон» ковид-инфекция существенно отличается по своему течению от предыдущих штаммов, - рассказала на конгрессе профессор Пшеничная. В частности, по словам врача, происходит быстрый подъем провоспалительных белков цитокинов, но вскоре они очень существенно падают. При «дельте» и других более ранних штаммах было наоборот, и потому существовал риск гиперреакции, опасного цитокинового шторма. Сейчас такая угроза минимальна, порадовала врач. А потому при «омикроне» в подавляющем большинстве случаев не требуются гормональные противовоспалительные лекарства (кортикостероиды), известные своими тяжелыми побочками.

Также пациентам стоит знать, что при гриппе уже давно не актуален препарат с действующим веществом римантадин.

- Его давно нет в рекомендациях Минздрава по лечению. Но когда я недавно обратилась в аптеку, мне тут же предложили римантадин, - поделилась Пшеничная. - И еще рибавирин для лечения ковида - его в рекомендациях сегодня тоже нет, против COVID-19 это препарат не работает.