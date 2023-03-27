Британию захватывают выходцы из колоний: премьер-министром Шотландии стал выходец из Пакистана

Главой правящей в Шотландии партии стал Хамза Юсаф. Фото: REUTERS

Англичане — остроумные люди. Вот кто, в вашем представлении, «типичный горец»? Жгучий брюнет со смуглой кожей и буйной растительностью на лице. Что ж, получите-распишитесь — новым главой правящей в Шотландии партии (а значит, и первым министром этой северной области) стал молодой человек с «типично британским» именем Хамза Юсаф.

Тут, главное, не спрашивать, а куда делся предыдущий министр. Женщина-политик Никола Стёрджен руководила родиной лох-несского чудовища с 2014 года, недавно анонсировала референдум о независимости родного края от Великобритании (в прошлом десятилетии Англия вышла из Евросоюза, но богатая газом Шотландия связана с континентом экспортно-экономическими цепочками — и хочет взять судьбу в свои ласты). Однако затем госпожа Стёрджен внезапно сообщила, что уходит в отставку — «устала от работы». Видимо, очень уважаемые люди из теневых элит попросили, вот и приходится — кося под дурочку, исчезать в переулочке.

Никола Стёрджен. Фото: REUTERS

Вообще нынешняя шотландская политика похожа на затянувшийся скетч «Монти Пайтона» — британских комиков, славных абсурдистским юмором. Партия, от которой шла Стёрджен и ныне идёт Юсаф, называется «Шотландская национальная партия». Это вроде бы шотландские националисты (не даром топят за референдум о независимости), но в числе их приоритетов — права геев и трансгендеров, а в правление «мамы Николы» Шотландия дважды удостаивалась почётного звания самого ЛГБТ-толерантного региона Европы.

Более того, при Стёрджен в горной области разрешили детям «идентифицировать себя с любым полом по выбору» начиная с четырёх лет, а в школьную программу по литературе потребовали ввести как можно больше трансгендерных персонажей. В Лондоне у власти стоят такие же ультралибералы, но тут показалось слишком даже им, шотландский почин раскритиковали в метрополии — «из британского паба прогнали за пьянство».

Да и главная нынешняя проблема северной автономии — не «права геев», а рост дороговизны жизни и недоступности медицины; экономические трудности усилились после санкционной войны Запада с Россией.

Что же, в средневековой Европе была забава (вернее — циничный трюк): в случае неурожая местный барон на глазах у всех тащил мешки с хлебом в дом самого богатого еврея — мол, я бы и рад помочь голодающим соотечественникам, да сами видите, выплачиваю долги неподъёмные. После чего от ворот еврейского квартала уводился городской караул. Негодующие подданные устраивали погром, отчего барону — сплошная выгода: и пар народный выпущен, и кредитора нет.

Сейчас технология доработана. Накануне нового витка кризиса (инфляция по обе стороны Атлантики — худшая за 40 лет, системные банки грозятся сгореть вместе с деньгами вкладчиков) — лондонские элиты, как в ильфо-петровском «Золотом телёнке», назначают зиц-председателя. Публичное лицо, фанфарона на зарплате, который, как бы и занимая первый пост, ни за что не отвечает — но по итогам «грандиозного шухера» единственный ответит за всё.

Как и в средневековье, сию неблаговидную роль — снобизм и ксенофобия британских лордов никуда не делись — отводят «чужакам». В Англии это — новый премьер-министр, индиец по национальности — Риши Сунак; а в Шотландии, как видите, — пакистанец Хамза Юсаф. Попробуйте сличить их фото — сразу и не разберёшь, где один, где другой; так и было задумано.

Риши Сунак. Фото: REUTERS

На их исторический родине, между Индией и Пакистаном, отношения хуже некуда — вот и между Англией и Шотландией теперь то же самое; уж воистину, глобализм хотел насадить либеральные западные ценности по всему миру — но в итоге лишь «индо-пакистанизировал» Британские острова.

О Сунаке писали много — поговорим о Юсафе. В юности возглавлял профсоюз студентов-мусульман при Университете Глазго (справочно: количество выходцев из Азии в Шотландии — 2,7%; количество мусульман — 1,4%). Ничем по жизни не занимался, кроме «профессиональной политики», в 26 стал членом шотландского парламента (надо думать, по «квоте на меньшинства»); затем, имея лишь диплом по гуманитарным наукам, побыл министром транспорта, юстиции, здравоохранения.

Последняя должность пришлась на пандемию ковида. Летом 2021-го, во время очередной волны, Всемирная организация здравоохранения назвала Шотландию «одним из худших мест в Европе по эпидемиологической ситуации»; что ж, Юсаф вместе с другими министрами… просто ушёл в отпуск. Другого бы за такое просто вышибли с должности — но он отправился на повышение.

Почему? Из публичной биография не понять. Но можно пофантазировать касательно НЕпубличной.

Лондон, Ковент-Гарден, Зал Вольных Каменщиков (я не шучу, сей огромный дворец так и называется; зачем что-то прятать, когда можно держать на виду), штаб-квартира Великой Английской Ложи, белые джентльмены в масках из позолоченной бумаги негромко беседуют:

— Опять голодранцы чудят, отделяться вздумали. Что делать?

— Зачем что-то делать? Возглавим. Но так, чтобы… ВСЁ ЯСНО было. Пусть у них главным шотландским националистом-сепаратистом станет азиат-мусульманин, клятву при вступлении в должность читает на языке урду и одетый в шервани (традиционная пакистанская одежда; реальный факт из биографии Юсафа — прим.).

— Ну… как-то не достаточно адово. Пусть этот «мусульманин» ещё и будет топить за права геев.

— Такой у нас как раз есть.

— А что скажут в тринадцати колониях?

— В Америке он бывал, участвовал в «программе для молодых лидеров» от госдепа (опять же — реальный факт — авт.), младшие братья из США его прощупали: горделив, недалёк, внушаем.

— Ну о’кей. Он Шотландию до такого доведёт, что те на коленях приползут — обратно проситься…

Вот примерно так у них там всё и делается. Говорю же: англичане — остроумные люди.