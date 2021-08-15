В Шотландии детям разрешили менять пол без родительского ведома

Современные дети уже начиная с 4-летнего возраста могут самостоятельно экспериментировать с гендерной идентичностью Фото: Shutterstock

Правительство Шотландии, являющейся автономией Великобритании, выпустило рекомендации для педагогов, содержащие отказ от запрета на самостоятельную смену пола детьми в возрасте 4-х лет и старше. Речь идет не о хирургических операциях, а о т.н. гендерной идентичности, когда человек вне зависимости от возраста и пола может требовать от окружающих считать его лицом противоположного пола.

Документ содержит норму, согласно которой детям теперь не нужно будет получать разрешение для подобной смены от своих родителей, и обязывает педагогов обращаться к детям в соответствии как с выбранным ими полом, так и с выбранным ими именем.

Таким детям будет позволено посещать мужской или женский туалет исключительно в соответствии с их желанием и носить любую, включая гендерно-нейтральную, школьную форму, сообщает The Telegraph.

В учебную литературу необходимо будет включить максимальное количество трансгендерных персонажей.

Родительские комитеты уже отреагировали на нововведения, заявив, что такие рекомендации являются ни чем иным, как посягательством на права отцов и матерей.

Правительство Шотландии решило принять к сведению и немедленно превратить в рекомендации, обязательные к исполнению, заключения лишь части психологов и экспертов по школьному воспитанию, считающих, что современные дети уже начиная с 4-летнего возраста могут самостоятельно экспериментировать с гендерной идентичностью. Подавляющее число специалистов требует срочного пересмотра уже направленных в учебные заведения автономии рекомендаций.

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