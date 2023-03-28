Полиция арестовала скандально известную "любовницу" Пьера Нарцисса

"Любовницу" Пьера Нарцисса арестовала полиция.

Скандальная история с "любовницей" Пьера Нарцисса, которая явила себя публике на похоронах артиста, получила продолжение. Вечером 27 марта прямо во время концерта полиция задержала неугомонную даму по имени Ксения Грин, которая исполняла хит "Шоколадный заяц", перепев его от женского лица - мол, я шоколадная зайка. На скандалистку надели наручники и вывели из зала, отправив за решетку на время расследования.

А расследовать правоохранителям есть, что: во-первых, плагиат - песню Пьера Нарцисса его "любовница" исполняла незаконно. Во-вторых, угрозы концертному директору артиста Сергею Дворцову: заявление на Ксению Грин он написал еще два месяца назад, когда дама стала присылать ему странные сообщения, обвиняя Дворцова в спаивании и доведении до смерти Нарцисса. Зачем ей этот скандал? Ответить на этот вопрос не могут даже его непосредственные участники: может, проблемы с головой, а может, желание прославиться любой ценой.

- Так или иначе, я теперь наконец могу выдохнуть свободно. Более полугода эта женщина терроризировала не только меня, но и вдову артиста, и его дочь - кидалась в драки, преследовала, - рассказал Дворцов KP.RU. - Два с половиной месяца за гражданкой Грин шла слежка, и вот ее задержали оперативники отдела УБЭП.

При чем тут Управление по борьбе с экономическими преступлениями? Оказалось, у полиции есть вопросы к Грин по поводу ее предпринимательской деятельности.

- Выяснилось, что у нее в Турции была какая-то собственная компания, в которой обнаружились крупные финансовые махинации на несколько миллионов рублей, - поделился директор Нарцисса. - Надеюсь, уголовное дело все-таки будет возбуждено и доведено до суда. По моим данным, по совокупности всех нарушений этой женщине грозит серьезный срок. Считаю, что я поступил единственно верным способом, взяв на себя ответственность за семью Пьера Нарцисса и наказав эту особу по всей строгости.

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