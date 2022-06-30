Прощание с Пьером Нарциссом: грузовик с цветами, веселые песни и две скорбящих жены

О том, что прощание с «шоколадным зайцем» обернётся чуть ли не международным скандалом и состоится лишь с третьего раза, когда с момента смерти певца пройдёт уже 10 дней, его близкие не могли представить даже в самом страшном кошмаре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что прощание с «шоколадным зайцем» обернётся чуть ли не международным скандалом и состоится лишь с третьего раза, когда с момента смерти певца пройдёт уже 10 дней, его близкие не могли представить даже в самом страшном кошмаре. Оказалось, что мать и сестра Пьера Нарцисса, живущие в его родном Камеруне, до последнего пытались сорвать церемонию в России, опасаясь, что именно здесь тело вопреки их воле предадут земле. На родине для артиста уже подготовили место в семейном склепе рядом с отцом, и после долгих споров и семейных драм тело Пьера Нарцисса в специальном гробу для транспортировки наконец отправили самолётом к камерунской родне.

За несколько часов до вылета в ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы состоялась церемония прощания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А за несколько часов до вылета в ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы состоялась церемония прощания. 30 июня, после двух переносов даты мероприятия, близкие и поклонники смогли проводить в последний путь выпускника «Фабрики звёзд». Народу, если не считать многочисленных журналистов, оказалось немного, особенно по сравнению с недавними похоронами Юры Шатунова, к которому очередь из 15 тысяч фанатов выстроилась на несколько километров. Зато, также как у Шатунова, к ритуальному залу пригнали грузовик с алыми и белыми розами, которые охапками раздавали всем желающим. А поскольку последних были считанные единицы, цветы решили отправить к зданию камерунского посольства.

К ритуальному залу пригнали грузовик с алыми и белыми розами, которые охапками раздавали всем желающим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Берите, берите, девушка! Эти лучшие розы, эквадорские, их можно забрать домой на память! - зазывал из фуры мужчина в синем костюме, который представился другом Нарцисса (и - внезапно! - внебрачным сыном Фиделя Кастро) Александром Серёгиным-Кастро. По его словам, на похоронах солиста «Ласкового мая» именно он устроил аналогичную акцию. Однако, в какую сумму обошлись подобные перфомансы, мужчина умолчал: «Это неважно».

Бывшая жена и дочь Пьера Нарцисса - Валерия Калачева и Каролина-Кристель прибыли на место самыми первыми. Было заметно: женщина на взводе, хоть и старается держаться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОДМЕНЁННЫЙ ГРОБ И УБЫТКИ НА ПОЛМИЛЛИОНА

Бывшая жена и дочь Пьера Нарцисса - Валерия Калачева и Каролина-Кристель прибыли на место самыми первыми. Было заметно: женщина на взводе, хоть и старается держаться.

- Они несколько раз пытались сорвать прощание - это их любовь так проявляется?! - жаловалась Валерия на козни камерунской родни. - Последний раз - буквально сегодня ночью: оказалось, что по распоряжению матери подменили гроб, который мы лично выбирали - белый с золотом, самый лучший! Я уже в третий раз арендую зал: это каждый раз по 150 тысяч. А гроб теперь куда девать? Получается, 500 тысяч (300 за аренду зала на предыдущие даты и 200 - стоимость гроба. - Ред.) мы выбросили на ветер. А из Камеруна нам ни копейки не прислали.

Перевозка тела обошлась семье в 700 тысяч рублей - эту сумму собирали всем миром: скидывались и поклонники, и бывшие коллеги по «Фабрике звёзд». Но представители камерунского посольства, приехавшие на похороны, говорить о финансах не пожелали и на все расспросы СМИ лишь разводили руками: мол, всё решается в рабочем порядке.

Представители камерунского посольства, приехавшие на похороны, говорить о финансах не пожелали и на все расспросы СМИ лишь разводили руками: мол, всё решается в рабочем порядке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

БЫВШАЯ СУПРУГА ПОКЛЯЛАСЬ В ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ

Прощание с Пьером Нарциссом, который по словам друзей, считал себя русским, а не камерунцем, оказалось не похоже на традиционные проводы. Хотя бы тем, что в зале звучала живая музыка и голоса темнокожих артистов, исполнявших красивые, но отнюдь не лиричные песни - такое обыватели видели раньше разве что в американских фильмах. Артисты топали, хлопали, играли джаз, а публика, не таясь, все снимала на телефоны.

Пьер Нарцисс в белоснежном гробу лежал в своей любимой черной кепке со стразами, вокруг - тысячи алых роз. Прощаясь с бывшим мужем, Валерия едва заметно что-то положила в гроб: как выяснилось, ладан, святую воду, иконку и крестик.

Прощание с Пьером Нарциссом, который по словам друзей, считал себя русским, а не камерунцем, оказалось не похоже на традиционные проводы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я всегда буду любить тебя, малыш, - призналась экс-супруга в своей прощальной речи. - Да, мы прошли через многое. Но я поняла и ты понял главное: мы точили друг друга, как камни. И так росли.

Дочь говорила, как хотела бы помогать отцу в старости: "Я думала, что мы вместе будем жить в огромном доме и я смогу заботиться о тебе" - на этих словах разрыдался почти весь зал. А вот в речах камерунских друзей горечи не было, лишь жизнеутверждающие тезисы: мол, Пьер Нарцисс теперь в лучшем месте, а после себя он оставил любовь и свет - разве это повод для слез?

Прощаясь с бывшим мужем, Валерия едва заметно что-то положила в гроб: как выяснилось, ладан, святую воду, иконку и крестик. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так, бывший посол Камеруна передал свой последний разговор с певцом:

- Мы созванивались за несколько часов до его смерти. Он сказал: "Я в больнице. Надо молиться". Пьер Нарцисс искал Бога в свои последние дни. И это его послание всем нам: "Ищите Бога!".

Оказалось, певица Ксения Грин последние два года жила с разведенным артистом и даже собиралась выйти за него замуж, родить детей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

... А ТАЙНАЯ "ЖЕНА" РАЗРЫДАЛАСЬ НА КАМЕРЫ

Когда уже казалось, что прощание состоялось в лучшем виде, чинно и благородно, перед репортерами на фоне уезжающих близких неожиданно возникла дама в мини-юбке: "Сейчас я дам интервью... Я - жена Пьера Нарцисса!". Оказалось, певица Ксения Грин последние два года жила с разведенным артистом и даже собиралась выйти за него замуж, родить детей.

- У нас был план, мы хотели быть вместе, - рыдала на камеры женщина. - Просто у меня были некоторые обстоятельства... Я должна была сначала развестись с мужем, но это неважно... Пьер был моим ангелом-хранителем!

Когда уже казалось, что прощание состоялось в лучшем виде, чинно и благородно, перед репортерами на фоне уезжающих близких неожиданно возникла дама в мини-юбке Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подтверждение своих слов скорбящая дама уже готова была показать журналистам видео и переписку с любимым, как вдруг ее увели под руки две женщины. А через несколько минут выяснилось: раскрывать подробности отношений певица Грин не может - у нее уже без пяти минут подписан эксклюзивный контракт с телеканалом. Шоу продолжается, и рейтинги сами себя не сделают...