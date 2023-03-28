Сын Виктора Черномырдина объяснил, почему Владимир Путин присвоил аэропорту Надым имя известного политика

9 апреля 85 лет со дня рождения экс-премьера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 27 марта, Президент России подписал Указ о присвоении аэропорту Надым имени экс-премьера и бывшего посла РФ на Украине Виктора Черномырдина. (Виктор Степанович скончался 3 ноября 2010 г.)

Я позвонил сыну политика - бизнесмену Андрею Черномырдину.

- Андрей Викторович, вы знаете новость? Аэропорт Надым со вчерашнего дня (Указ президента вступил в силу после опубликования) - носит имя вашего отца?

- Да, я в курсе.

- Скажите, а что связывало Виктора Степановича с Надымом, почему именно этому аэропорту присвоили имя Черномырдина?

- Александр, да вы-то всё хорошо знаете. Ну, потому что это была одна из вех трудовой деятельности Виктора Степановича, связанная с Западной Сибирью. Он ведь много лет возглавлял «Газпром» - и именно добычей газа и нефти славны в первую очередь эти места.

Почему выбран именно Надым, не могу сказать, мог быть, наверное, любой другой город, где работал Виктор Степанович по своему профилю. Это мог быть и Уренгой, и Сургут… Ну, не знаю. Может, потому что там, в Надыме, в прошлом году начали реконструкцию аэропорта, этого предприятия, одного из старейших в Сибири.

- Может быть, кстати. Скажите, а еще какие события, мероприятия ожидаются в связи с юбилейной датой нашего бывшего премьера?

- Ну, в основном они все проходят на его родине, в Оренбургской области. Специальный план включает около 50 разных спортивных и культурных мероприятий.

- В Черном Отроге? Это село – родовое гнездо казаков Черномырдиных.

- Да, прежде всего в Черном Отроге, где работает музей Виктора Степановича. Тут пройдет день открытых дверей, подготовлены выставки, экскурсионные и даже концертные программы. Например, запланирован фестиваль баянной музыки.

Что-то будет и в самом Оренбурге. Я знаю, спортивные состязания готовятся. Уже прошел турнир по настольному теннису, посвященный Черномырдину. А в конце апреля пройдут Всероссийские состязания по фигурному катанию на коньках.

В день рожденья отца на многих площадках Оренбурга– в торгово-развлекательных центрах, учреждениях культуры, в учебных заведениях, в парках будут звучать любимые песни Виктора Степановича. В том числе и в исполнении нашей мамы, Валентины Федоровны.

- Что-то из личных артефактов, имеющих отношение к отцу вы передали в музей?

- Да, мы уже давно передали то, что может быть интересно людям.

- А вы с Виталием, вашим братом, где будете 85-летие отца отмечать?

- В Москве.

Андрей Черномырдин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- В Москве что-то будет еще, вы не в курсе?

- Нет, я думаю, не будет.

- То есть мы тогда, скорее всего, на Новодевичьем с вами встретимся, положим цветочки, обнимемся.

- Скорее всего, да.

- Виктор Степанович ушел от нас в 2010-м году. С тех пор корабль его именем назвали, и аэропорт, издаются книги в оренбургском книжном издательстве - недавно журналист Игорь Храмов представил новую публикацию.

- Знаю, что в июне предполагается презентация двух новых иллюстрированных изданий о Викторе Степановиче на Красной площади в Москве. Это Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» готовит.

- Почему имя Черномырдина живет? Ваше мнение, почему мы его помним и любим?

- Помните и любите? Это вопрос не совсем ко мне, мне неудобно говорить на эту тему.

- А все-таки, ваше мнение?

- Ну, популярность, я думаю, одна из главных причин, почему люди помнят человека, обращаются к его биографии, трудовой деятельности. Я думаю, популярность у Виктора Степановича , конечно, была в свое время. Он был на пике своей карьеры, был харизматичной, интересной личностью.

- Ну и, наверное, то, что он как-то отразил нашу эпоху в своих крылатых выражениях.

- Ну да, это тоже не отнять. Такой поэтический эпос его, я бы сказал. Он присущ и другим людям, но у него ярко выражен.

- Вы сейчас бизнесом занимаетесь?

- Да.

- А Виталий, ваш брат?

- Тоже бизнесом. Он за деятельностью музея тоже присматривает.

- А внуки, правнуки Виктора Степановича, племянники как поживают?

- Все хорошо. Ну, по-разному, но в основном здоровы…

- Сестра его?

- Сестра Наталья Степановна в Петербурге живет.

- А сколько ей лет уже?

- Ей уже под 80.

- Привет передайте.

- Обязательно.

- Спасибо огромное. Ну, и спасибо, конечно, президенту Российской Федерации за то, что он подписал такой указ.

- Да, президенту особая благодарность, конечно.

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