Дмитрий Песков: Виктор Черномырдин оставил заметный след в новейшей истории нашей страны

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 28 марта, журналист «Комсомольской правды» спросил официального представителя Кремля вот о чем…

…Дмитрий Сергеевич, сегодня опубликован указ президента - о присвоении аэропорту Надым имени Виктора Черномырдина. Это, видимо, к 85-летию экс-премьера и бывшего посла России на Украине, которое будет отмечаться 9 апреля. Какие еще могут быть решения президента по увековечиванию памяти Виктора Степановича? Он, к тому же, оставил нам множество крылатых слов и выражений, которые отражают саму эпоху, в которой он жил. Типа: «Хотели как лучше…», «Мы выполнили все пункты от А до Б» и так далее.

- Послушайте, Виктор Степанович, действительно, оставил заметный след в новейшей истории нашей страны, — сказал Песков. - Все помнят его, особенно помнят те, кто, так или иначе, пересекался с ним по работе. Мне неизвестно о каких-то дополнительных решениях по увековечиванию памяти Виктора Черномырдина. Она и так увековечена, по сути.

- Спасибо. Еще корабль назвали его именем, утвердили много премий имени Черномырдина - и так далее…

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