Более 35 мигрантов заживо сгорели при пожаре в миграционном центре на границе США и Мексики

В результате пожара в центре Национального института миграции в Сьюдад-Хуаресе погибли 39 человек. Фото: REUTERS

По меньшей мере 39 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в центре содержания мигрантов в городе Сьюдад-Хуарес на границе США и Мексики. Как сообщает The Guardian, мексиканская генпрокуратура уже начала расследование обстоятельств инцидента, однако причины возгорания пока не установлены.

На первых снимках последствий пожара были видны десятки лежащих на земле безжизненных тел, некоторые из которых до сих пор не накрыты патологоанатомическими мешками. Рядом на белых простынях сидели ошеломленные выжившие, пытавшиеся прийти в себя и отдышаться. Как рассказали в Национальном иммиграционном институте Мексики, в ведении которого находится объект, в центре проживали 68 взрослых мужчин из Центральной и Южной Америки.

«Погибли не менее 39 мигрантов в результате пожара в центре Национального института миграции в Сьюдад-Хуаресе. Остальные отравились угарным газом, некоторые из них находятся в критическом состоянии», – передает издание.

Женщина из Венесуэлы у машины скорой помощи с телом родственника, ставшего жертвой страшного пожара. Фото: REUTERS

По сообщениям мексиканской прессы, большую часть жертв составляют венесуэльские мигранты, покинувшие свою экономически разоренную страну в поисках лучшей жизни. Однако, согласно данным миграционной службы, все они были задержаны на улицах Сьюдад-Хуареса за попрошайничество, а многие из них и вовсе были доставлены в миграционный центр за несколько часов до пожара.

Мексиканская генпрокуратура уже начала расследование обстоятельств инцидента, однако причины возгорания пока не установлены. Фото: REUTERS

Сьюдад-Хуарес является главным перевалочным пунктом для мигрантов, которые хотят попасть в США. В городе обустроено множество временных приютов для граждан, которые запросили убежище и ожидают рассмотрения своих заявок американскими властями. По другую сторону границы находится город Эль-Пасо, штат Техас. Всех беженцев, задержанных за нарушение правопорядка в Сьюдад-Хуаресе, доставляют в специальный центр содержания.