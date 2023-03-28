Эйфелева башня закрыта, Лувр не работает, толпа бьет окна и поджигает мусорки: протесты во Франции становятся все страшнее

Фото: REUTERS

Сотни тысяч французов вновь приняли участие в общенациональной забастовке против непопулярной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона. Как сообщает Le Monde, для обеспечения правопорядка МВД Франции мобилизовало более 13 тысяч полицейских по всей стране.

Акция протеста началась в Париже, где 450 тысяч демонстрантов скандировали «Не трогайте наши пенсии» и «Макрон, уходи». Из толпы также звучали лозунги «Все ненавидят полицию» и «Все копы – ублюдки». Эйфелева башня и Лувр и вовсе прекратили принимать посетителей. Затем под крики «Париж, вставай» французы начали поджигать мусорные баки, отделяя наряды полиции и пожарных от колонны демонстрации. В качестве ответной меры службы безопасности использовали газовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.

Фото: REUTERS

«Мы будем продолжать до тех пор, пока не будет отменена пенсионная реформа. Макрон на грани срыва, это видно по отмене визита короля Англии. Дарманен [глава МВД — прим.ред.] повышает уровень насилия, отдавая приказы отравлять всех газом и бросать гранаты в толпу», – заявил молодежный лидер партии «Непокорённая Франция» Орельен Ле Кок.

В Лионе, где в забастовке приняли участие 35 тысяч французов, рабочие перекрыли железнодорожные пути городского вокзала, а студенты забаррикадировали входы в здания университетов, наклеив на них плакаты с надписью «Вы принимаете нас за клоунов? Мы отвечаем джокером». При этом более 500 школ уже заблокированы по всей стране.

Фото: REUTERS

Ренн окутало облако слезоточивого газа, в котором с силами правопорядка столкнулись почти 14 тысяч протестующих. Французы крушили витрины магазинов и уличную мебель, пока правоохранители не применили водометы и дымовые шашки. В Генгане демонстранты строили баррикады из ограждений и досок, а затем поджигали их.

В Нанте протестующие разбили окна в резиденции административного суда и подожгли мусорные баки перед зданием медицинского факультета. 18 тысяч митингующих прошлись по центральным улицам Марселя. В Бордо группа демонстрантов попыталась забросать полицейских камнями, но в ответ те сразу же применили слезоточивый газ.

Рейтинги президента Макрона обрушились. Фото: REUTERS

В Страсбурге и Тулузе протестующие избегали прямых столкновений с правоохранителями. Там полиция выбрала новый метод пресечения беспорядков, изначально разделяя колонны демонстрации на маленькие группы.

По результатам опроса общественного мнения, проведенного компанией BVA, лишь 28% опрошенных французов удовлетворены действиями Макрона на посту президента. Его рейтинг приближается к минимальному уровню в 26%, который наблюдался во время движения «желтых жилетов» в 2018 году. Рейтинг премьер-министра Элизабет Борн также упал до 28%. Этот показатель стал самым низким с момента ее назначения в мае 2022 года.

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