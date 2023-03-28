Роман Костомаров после ампутаций учится сидеть

Роман Костомаров. Фото: Даниил ОПАРИН

В состоянии Романа Костомарова наблюдается положительная динамика. Распространение некроза остановлено. Ему зашили трахеостому, продолжают ставить капельницы и делать уколы.

Роман Костомаров в настоящее время проходит терапию, направленную на восстановление внутренних органов. Кроме того, фигурист после двух инсультов и ампутаций заново учится сидеть и жевать. Пока он пьет специальное питание, учится глотать.

Сидит спортсмен с помощью медсестер. Сейчас некроз не распространяется по телу, передает Пятый канал. Это значит, что можно готовить спортсмена к протезированию. Также у спортсмена восстановилось мозговое кровообращение.

"Аппарат искусственной вентиляции легких отключили, трахеостому убрали, все операции завершены. Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована и можно переходить к следующему этапу лечения", - рассказывал осведомленный источник.

Ранее Роман записал голосовое сообщение друзьям. Он пошутил, что, мол, сейчас его "подрихтуют", и он "вернется".