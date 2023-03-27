Роман Костомаров впервые вышел на связь из больницы: вот что на самом деле сказал фигурист

Роман Костомаров Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Роману Костомарову стало лучше, заявил призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух. Спортсмен уточнил, что Роман оставил друзьям голосовое сообщение. Авербух привел слова Костомарова.

Илья Авербух рассказал, что получил голосовое сообщение от Романа Костомарова, который третий месяц находится в больнице. "Что касается Ромы, сейчас, слава Богу, ситуация начала выправляться", - поделился радостью хореограф.

Он рассказал, что друзья на день рождения Костомарову записывали видеопоздравления. А несколько дней назад он ответил. "Записал нам голосовое сообщение. Он пошутил, что, мол, сейчас «меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята»", - цитирует ТАСС Авербуха.

Илья Авербух. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Меж тем сообщалось, что недавно Костомарову вновь провели ампутацию. На этот раз оперировали кисть левой руки.

Кроме того, на днях появилась информация, что у спортсмена начала отказывать печень. Врачи предполагают, что в случае необратимых изменений, ее надо будет восстанавливать.

"Причина возможного нарушения функции печени, скорее всего, - в рамках синдрома полиорганной недостаточности. Это не следствие лекарственной терапии. Если у него системное заболевание, сепсис, например, то здесь трансплантация печени только ухудшит ситуацию, потому что сама по себе операция небезразлична организму", - цитирует Пятый канал гепатолога Павла Богомолова.