Прославившая сериал «Солдаты» певица Юта выпустила клип «Zа жизнь!» с ансамблем песни и пляски ЗВО

Мало кто не помнит трогательный трек «Жили-были», заставку сериала «Солдаты», написанный Анной Осиповой — певицей Ютой.
С момента выхода песни прошло более 10 лет, многое поменялось, и теперь Юта поддерживает настоящих солдат — героев СВО. Артистка регулярно выступает перед ранеными в госпиталях и посвящает храбрым воинам новые треки.
Один из таких — песня «Zа жизнь!», клип на которую Юта выложила 28 марта.
— «Zа жизнь!» — теперь с мощью хора и оркестра, — подписала ролик вокалистка. — Мы записали композицию вместе с Ансамблем песни и пляски Западного военного округа, и она зазвучала по-новому. Благодарю музыкантов и наших бойцов, пишущих с передовой, что эта песня вдохновляет их идти вперед — до победы. Продолжаем работать!
Некоторые считают этот трек неофициальным гимном СВО (наряду с народными частушками «333» от Александра Ванюшкина).
— Бойцы на передовой сказали, что песня «Zа жизнь» отныне их гимн, — признавалась Юта. — Мы обязательно победим. Мы сделаем все, что в наших силах. И даже больше. Ровно так же, как наши деды.
В новой аранжировке композиция получила более объемное звучание и духоподъемную силу. Помимо настоящих героев СВО в клипе показано, как рушат памятники боевой советской славы на Украине, как работает российская авиация и артиллерия, а также дана хроника времен ВОВ.
ТЕКСТ ПЕСНИ «ZА ЖИЗНЬ»:
Разбудите нас на заре.
Красная на небе заря.
Плавятся под нами мосты, горят.
Кто поднялся, кто-то упал,
Прорастая пылью в тиши.
Видишь, воздух чище стал
Дыши, дыши.
Сила в правде, сила Руси.
Бей в набаты.
Боже, дай нам сил.
Мы победим!
За нами рубежи,
Это битва — за жизнь.
Мы победим!
За нами рубежи,
Это битва — за жизнь.
Каждый выбирает порог, за которым ад или рай.
Вставай!
Ветер обжигает лицо.
Брат за брата, ты не один.
Наше дело правое —
Так победим, победим.
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