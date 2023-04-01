Замироточивший Ленин, бомба для дураков и макароны на ветках: Самые громкие розыгрыши на 1 апреля в истории человечества

- Морковь в кастрюле обязательно засвистит! Сразу после рака на горе... Фото: Евгения ГУСЕВА

«Людям органически присуща потребность врать, они понимают, что это нехорошо, но удержаться не могут, - утверждал драматург Бернард Шоу, лауреат Нобелевской премии по литературе «за искрометную сатиру». - И вот, чтобы хотя бы раз в году наврать от души и не нести за это никакой ответственности, придумали 1 апреля!»

Шута на трон

Кто и когда придумал знаменитый праздник - тайна, покрытая мраком. Многие народы оспаривают пальму первенства, ссылаясь на тысячелетние традиции или древних своих богов.

В 1983 году многие газеты США перепечатали сообщение солидного агентства Associated Press: профессор истории Бостонского университета Джозеф Боскин раскрыл историческую загадку происхождения самой веселой даты в году. Якобы придворный шут сказал римскому императору Константину Великому, что смог бы управлять империей не хуже него самого. Хохма так понравилась Константину, что он разрешил шуту царствовать, но только раз в год - 1 апреля. Позже профессор признался, что это был прикол.

Так что будем следовать железному правилу: 1 апреля никому не верю! Даже ученым. Лучше вспомним самые впечатляющие розыгрыши.

Бомба для дураков

1915 год. Первая мировая. Французский летчик сбросил на немецкие позиции бомбу. Она медленно планировала, издавая душераздирающий свист. Солдаты в панике разбежались. Однако взрыва не последовало. С опаской немцы вернулись и обнаружили пустую железную бочку с дырками (отсюда свист) и крупной надписью: «С Днем дурака!»

Макаронный долгоносик

Телекомпания Би-би-си сообщила зрителям, что спагетти растут на деревьях. Но утаила главное: почву вокруг ствола надо посыпать тертым сыром, а поливать - кетчупом. Фото: BBC/YouTube

В 1957 году Би-би-си раструбила о небывалом урожае спагетти в Швейцарии, полученном благодаря передовой технологии и победе над злостным вредителем - «макаронным долгоносиком». И даже продемонстрировала «документальные кадры», как девушки снимают с деревьев длинные вареные спагетти, развешанные ранее сотрудниками Би-би-си. Сотни британцев бросились названивать в редакцию с вопросом, где можно заказать саженцы.

Почему журналисты так легко навесили лапшу на уши англичанам? Просто спагетти в Туманном Альбионе в ту пору были экзотикой. Их продавали в готовом виде в банках.

Натяни чулок на телевизор

В 1962 году телевидение в Швеции вещало только в черно-белом формате. 1 апреля на экранах появился инженер Стенсон и обрадовал зрителей. Мол, можно запросто превратить черно-белый «ящик» в цветной. Поможет... обычный нейлоновый чулок. Надо лишь натянуть его поверх экрана и смотреть, держа голову под определенным углом. Тысячи шведов ломанулись в магазины за нейлоновыми чулками. Но, как ни натягивали их на «ящик», как ни крутили головой, рискуя свернуть себе шею, цветного чуда не случилось.

Доверчивый был тогда народ, верил всему, что вещали с экрана! Впрочем, трансляции Кашпировского и Чумака в конце 80-х доказали: не только тогда.

Главный символ Парижа демонтируют

В 1986 году газета Le Parisien сообщила о решении правительства Франции демонтировать Эйфелеву башню. Мол, ее перевезут в строящийся в 32 км от столицы Диснейленд и соберут заново, сделав основой для американских горок и каруселей. А в Париже на ее месте возведут стадион на 35 000 мест для Олимпийских игр 1992 года. Можно представить гнев парижан, которых правительство вздумало лишить знаменитого символа! Успокоились горожане лишь после сообщения, что это всего лишь первоапрельский розыгрыш.

Не плачь, Ильич!

А может, памятник в Италии и правда мироточил? Но видеть чудо могли только те, кто вовремя оплатил членские взносы в КПСС. Фото: Shutterstock

В 90-е годы были популярны розыгрыши по поводу вождя мирового пролетариата. Так, в 1995 году радио итальянского города Кавриаго объявило, что замироточил... местный памятник Ленину. Бюст Ильича в этом городе действительно есть. И история у него просто фантастическая!

В марте 1919 года вождь мирового пролетариата, толкая речь, поведал, что в итальянской газете прочитал о «партийной жизни какого-то местечка Кавриаго - должно быть, большого захолустья, потому что его нельзя найти на карте. Если даже в такой глуши люди знают правду об Октябрьской революции, значит, итальянские массы за нас», сделал вывод Ильич. Польщенные жители Кавриаго в 1921 году избрали Ленина почетным мэром города.

В 1942 году в Луганске стояли итальянские войска. Солдаты - уроженцы Кавриаго демонтировали и отправили здешний бюст Ленина в подарок Муссолини. Скульптуру поместили в Римскую национальную галерею современного искусства. А в 1970 году, к столетию Ильича, бюст установили на площади Ленина в Кавриаго.

Услышав, что памятник замироточил, сотни горожан собрались на площади, пытаясь рассмотреть слезы на щеках бронзового Ильича. Народ разошелся лишь после сообщения по радио, что это был первоапрельский розыгрыш.

Левый гамбургер

В 1998 году компания «Бургер Кинг» объявила, что в продаже появился специальный бургер для 32 миллионов американских левшей. Там точно такие же ингредиенты, что и в обычном бургере, но они развернуты на 180 градусов. Многие посетители захотели попробовать новинку. Хотя круглый гамбургер со всех сторон одинаков.

Чудесный маркетинговый ход!

Сигнал от овоща

В 2002 году сеть британских супермаркетов Tesko разместила рекламу о новом сорте моркови, выведенном селекционерами. В ней есть специальная дырочка, и когда морковка сварится, она засвистит, извещая хозяйку о своей готовности.

Народ ожидаемо хлынул в магазины. Свистящей моркови не нашел, но купил обычные продукты. Как всегда: обман - двигатель коммерции.

В ТЕМУ

Хохмить по-царски

Первый массовый первоапрельский розыгрыш случился в России ровно 320 лет назад - еще в 1703 году. По улицам Москвы бродили глашатаи, зазывая народ на «неслыханное представление» иноземных актеров. Люди валом повалили. Но когда распахнулся занавес, все увидели полотнище: «Апреля первое число, а тем все дело кончено, и завеса опущена». Представление закончилось...

Среди зрителей был и Петр Первый. Вспыльчивый обычно государь на удивление спокойно отреагировал на обман: «Вольность комедиантов». Впрочем, наверняка он и был инициатором розыгрыша. Петр в детстве часто бывал в Немецкой слободе, где селились чужестранцы, знал про заграничный День дурака. Вот и решил внедрить этот обычай у нас...

Большим любителем розыгрышей был император Александр Первый. Вот рассказ известного поэта, драматурга, историка Нестора Кукольника про коменданта Петербурга генерала Павла Башуцкого.

«- Господин комендант! - сказал Александр Первый в сердцах Башуцкому. - Какой у вас порядок? Можно ли себе представить? Где монумент Петру Великому?

- На Сенатской площади.

- Был да сплыл! Сегодня ночью украли. Поезжайте, разыщите.

Башуцкий, бледный,

уехал. Возвращается веселый, довольный, чуть в двери кричит:

- Успокойтесь, Ваше Величество! Монумент целехонек, на месте стоит! А чтобы чего на самом деле не случилось, я приказал к нему поставить часового.

Все захохотали.

- Первое апреля, любезнейший, первое апреля, - сказал государь».

С той поры регулярно всплывают байки и розыгрыши про украденный, унесенный ветром или еще каким-то образом исчезнувший монумент Петру.

КСТАТИ

На Западе 1 апреля зовется День дурака (April Fools' Day).

У нас в России - День смеха. Чувствуете разницу?