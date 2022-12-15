Дмитрий Чернышенко: С подключением Чукотки к ВОЛС теперь все регионы России обеспечены высокоскоростным интернетом

Её строительство велось в рамках федпроекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика». На эти цели из средств федерального бюджета было выделено 7,36 млрд рублей. Работы проводил ПАО «Ростелеком».

В церемонии запуска приняли участие специальный представитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Вице-премьер отметил, что до сегодняшнего дня Чукотка оставалась единственным регионом России, не подключенным к магистральной сети связи по ВОЛС.

«Можно сказать, что технологический суверенитет в области высокоскоростного интернета был достигнут. Поскольку раньше из-за удаленности региона услуги связи предоставлялись с использованием спутникового ресурса, скорость передачи данных была ограничена, на качество влияли погодные условия. Теперь в Чукотском автономном округе появился надежный высокоскоростной оптический канал связи и быстрый интернет. Конечно, спутниковый канал останется. Но сейчас для всех живущих здесь людей обеспечивается абсолютно равный доступ ко всем государственным услугам и сервисам, оказываемых в интернете. Это как раз выполняет ту задачу, которую поставил Президент по устранению цифрового неравенства. Можно говорить о том, что мы окончательно закрыли вопрос, и все территории нашей страны подключены к высокоскоростному интернету», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Он также напомнил, что ранее были введены в эксплуатацию подводные магистральные линии до Сахалина, Камчатки, Магадана, Курильских островов и Калининграда.

Кроме того, по поручению Президента Правительство продолжит устранять цифровое неравенство в малых населённых пунктах. К 2030 году надежное покрытие сотовой связи предстоит обеспечить в 24 тыс. сел, поселков, деревень, станиц, где проживает от 100 до 500 человек.

«В 2022 году мы обеспечили мобильной связью более 2 тыс. малых населённых пунктов. Не будем снижать темпы и в 2023 году. Главное, что решен вопрос с финансированием проекта: средства в федеральном бюджете на него заложены. Российские производители и операторы работают в плотной связке над организацией массового производства отечественных базовых станций. Так что интернет и связь у людей будут, вне зависимости от удаленности и труднодоступности их деревни или села», - добавил Дмитрий Чернышенко.

После запуска ПВОЛС «Петропавловск-Камчатский – Анадырь» в регионе продолжатся работы по оформлению линии, подключению к ней сетей местных операторов сотовой и фиксированной связи, провайдеров интернет-доступа и кабельного телевидения. ПАО «Ростелеком» готовит к запуску оптические сети по технологии GPON. Это современная технология, при которой кабель заводится непосредственно в квартиру абонента, что гарантирует устойчивую скорость передачи информации и позволяет подключить сразу несколько услуг по одной линии.

«Сегодняшняя ситуация в мире показала насколько важна надежная высокоскоростная связь и незаменимы цифровые услуги. Новая подводная волоконно-оптическая линия связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь повысит доступность современных информационных услуг для населения, бизнеса и государства, — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. — Завершение строительства подводной линии связи в самом восточном районе страны позволяет решить вопрос дефицита современных услуг связи и, помимо этого, придаст дополнительный импульс для экономического и социального развития Чукотки».

Работы по строительству ПВОЛС велись в сложнейших природных и погодных условиях. Кабель прокладывался в прибрежной акватории Берингова моря на глубинах до 6 000 м. Общая протяженность ПВОЛС Петропавловск-Камчатский–Анадырь–Угольные Копи составляет 2 173 км. Пропускная способность новой линии связи составляет 100 Гбит/с, с возможностью расширения до 8 Тбит/с.