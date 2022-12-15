Новая горячая точка: после ареста президента-социалиста Перу оказалось на грани гражданской войны

Нынешняя ситуация в очередной раз бьет по Перу, которое и без того находилось в постоянном политическом кризисе Фото: REUTERS

Перу в последнюю неделю серьезно лихорадит. В стране началось противостояние парламента и президента. В результате этого глава государства Педро Кастильо был арестован, а на его пост заступила вице-президент Дина Болуарте. Но на этом «дворцовом перевороте» дело не закончилось. В поддержку задержанного Кастильо по стране прошли протестные акции, стычки с полицией, новая власть ввела чрезвычайное положение.

НОВЫЙ ЧАВЕС

Проблемы у президента Перу начались с самого избрания на пост главы государства, ведь победил он своего соперника во втором туре, набрав 50,1% голосов, то есть с преимуществом на уровне «математической погрешности». Да еще и движение, которое выдвинуло Кастильо на высокий пост, оказалось в меньшинстве в парламенте. Простой сельский учитель, не имеющий никаких связей в элите, вызывал раздражения у «традиционных» партий, поэтому после принятия присяги политические противники сразу же попытались урезонить «выскочку». Возможно, старые элиты боялись появления в Перу «нового Уго Чавеса», который мог подорвать их влияние.

Война президента с парламентом в южноамериканском государстве продолжалась достаточно активно: законодатели обвиняли Кастильо в коррупции, а он, в свою очередь, настаивал на том, что большинство депутатов настроены оппозиционно и занимаются не проблемами страны, а попытками его свержения.

Впрочем, во время своей борьбы с оппозицией глава государства умудрился поссориться и со своими сторонниками, покину в итоге ключевого союзника - партию «Свободное Перу». В результате Кастильо остался «в гордом одиночестве», лишившись поддержки лояльных политиков, и оказался в весьма опасном положении.

Всего с момента избрания Кастильо летом 2021 года парламент уже дважды поднимал вопрос об импичменте президенту и 7 декабря намеревался сделать это в третий раз. Не став ждать отставки, экс-президент «ударил» первым: выступил по национальному телевидению, объявил в стране чрезвычайное положение и заявил о роспуске парламента и замене его временным правительством.

Многие сочли подобное поведение нарушением основного закона и отреагировали соответственно: несколько министров подали в отставку, а глава Конституционного суда обвинил Кастильо в попытке госпереворота.

Вслед за этим парламентарии решили не тянуть и все-таки объявили президенту импичмент и привели к присяге действующего вице-президента страны 60-летнюю Дину Болуарте, которая стала первой женщиной-президентом Перу.

Проблемы у президента Перу начались с самого избрания на пост главы государства, ведь победил он своего соперника во втором туре, набрав 50,1% голосов Фото: REUTERS

НАРОД ПРОТИВ

Самого Кастильо арестовали и предъявили ему обвинения в попытке мятежа. Статья это тяжкая, за нее предполагается лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, а с учетом и других обвинений, которые «висят» на экс-президенте, речь может идти о том, что следующие четверть века сельский учитель, выбравшийся в большую политику, проведет в местах не столь отдаленных.

Многие думали, что отстранение Кастильо от власти пройдет безболезненно, тем более, что последние опросы общественного мнения демонстрировали падение популярности перуанского лидера среди населения. Однако новости из Лимы всколыхнули многих жителей регионов, которые воспринимали бывшего главу государства как защитника своих интересов, симпатизируя «простому работяге». В результате во многих департаментах страны перуанцы начали перекрывать дороги, протестуя против новой власти.

Дальше больше – от блокирования автомагистралей манифестанты перешли к более жестким действия, руководствуясь, видимо, заветами Ленина - занять почту, телеграф, телефон, мосты и вокзалы. Как пишет Ассошиэйтед Пресс, протестующие начали атаковать полицейские участки и здания, принадлежащие органам власти, и даже захватили взлетно-посадочную полосу международного аэропорта во втором крупнейшем городе страны Арекипе.

В результате туристическая отрасль, являющаяся одним из важнейших источников доходов Перу, оказалась парализована. Главная национальная достопримечательность – расположенный в горах индейский город Мачу-Пикчу – отказался отрезан от «большой земли», а многие гости южноамериканской страны не смогли продолжить путешествие или даже вернуться домой из-за проблем с транспортом.

Однако хаос в Перу привел к гораздо более серьезным последствиям, чем перебои с турпоездками. В стране нарастает напряжение между манифестантами и властями. Во время столкновений с силовиками погибло уже восемь человек, а ранения 200 сотрудников правоохранительных органов. Сейчас новый президент задействует не только полицию, но и вооруженные силы, чтобы восстановить порядок, но добраться до отдаленных уголков страны будет непросто.

В протестах в Перу погибли 8 человек Фото: REUTERS

ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ

Видя всю эту вакханалию, Болуарте решила «закрутить» гайки и ввела на месяц по всей стране чрезвычайно положение и комендантский час. Правда сделала она это в «латиноамериканском стиле».

Как пишет портал «Infobae», согласно разъяснениям властей, подобный режим не означает отмену общественных мероприятий и праздников, ведь на носу Рождество и Новый год. Правда, ночью развлекаться в ресторанах и дискотеках не получится из-за комендантского часа, хотя и тут власти сделали оговорку, что все будет зависеть от позиции местных властей.

Нынешняя ситуация в очередной раз бьет по Перу, которое и без того находилось в постоянном политическом кризисе. За последние 5 лет в стране сменилось 5 президентов, а уж про судьбу ушедших глав государств и вспоминать страшно. Все последние лидеры, занимавшие свою должность хотя бы более года, лично «познакомились» с правоохранительными органами. Алан Гарсия, возглавлявший страну в 1985—1990 и 2006—2011 годах, застрелился, когда полиция пришла к нему с ордером на арест. Ольянта Умала (2011-2016) как и Педро Пабло Кучински (2016-2018) находится под следствием из-за подозрения в финансовых махинациях. Мартин Вискарра (2018-2020) был отстранен в результате импичмента из-за коррупции, его судьба тоже пока не определена.

Так что истоки нынешнего кризиса гораздо глубже обычной борьбы за власть. Возможно, что речь идет о стабильности Перу как государства, которое вполне может превратиться в очередную «горячую точку» на карте.