«Делают мир лучше!»

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Общее дело

Едва ли не в каждом российском городе есть заводские районы – жилые кварталы, построенные еще при советской власти для работников крупных промышленных предприятий. Худо ли, бедно ли, но в каждом из них были свой детский сад и своя школа, Дом культуры и библиотека, обязательно – поликлиника, часто – тенистые скверы или небольшой парк. В 1990-е новые владельцы предприятий стали избавляться от груза социальной ответственности. Зачем содержать садик, если можно продать здание под склад или офис? Зачем тратиться на ремонт больничных палат или на обустройство пешеходных дорожек? Пусть этим занимаются городские власти! Символом той печальной эпохи можно назвать гипсовую девушку со сломанным веслом: заводские районы ветшали, жить в них становилось все безрадостнее и некомфортнее.

К счастью, за последние годы ситуация сильно изменилась к лучшему. Многие крупные предприятия сменили владельцев, на место «фартовых ребят» родом из 90-х пришли серьезные, ответственные предприниматели. Как результат корпоративный сектор переориентировался с точечных благотворительных проектов на реализацию комплексных социальных программ. Новое видение предполагает необходимость более системного подхода к социальной ответственности, решение конкретных задач, активное взаимодействие с местными сообществами и властями для реализации общих целей.

Вот хороший, яркий пример: год назад один из лидеров отечественной цементной отрасли, холдинг Евроцемент, разработал собственную программу развития социальной среды вокруг каждого из входящих в его структуру цементных заводов. Опираясь на предложения и пожелания сотрудников, компания профинансирует благоустройство парков и скверов, создание кружков и секций, развитие городских сообществ. «Для поддержки социальных инициатив от наших сотрудников и развития регионов мы запустили программу «Делаем мир лучше», - рассказывает директор по управлению персоналом и организационному развитию Евроцемента Татьяна Пригожина. - Она реализуется в рамках комплексного развития территорий и финансирует самые важные проекты, чтобы жизнь в наших городках и посёлках становилась ярче, интереснее и счастливее».

Новая жизнь

Сегодня Евроцемент объединяет 16 цементных заводов в России, а также карьеры по добыче нерудных материалов в 13 регионах страны.Общая численность сотрудников предприятий холдинга – более восьми тысяч человек. Весной прошлого года в Евроцементе сменились акционеры, а летом обновился и менеджмент. И для этого огромного коллектива началась новая жизнь.

- Наш завод расположен в городе Фокино - в маленьком городе, который требует развития, - рассказывает Генеральный директор входящего в холдинг Мальцовский портландцемент Сергей Морозов. – Наша главная ценность — это наши люди, наш коллектив. 3 ноября мы подписали соглашение с Правительством Брянской области и администрацией города Фокино о совместной реализации социальных программ. Это и благоустройство, и здравоохранение, и образование. Завод во всех этих процессах будет участвовать.

На другом краю страны, в южно-уральском городе Катав-Ивановске, местный цементный завод обеспечил цементом школы и детские сады, помог со строительством детских игровых площадок.

- Приятно осознавать, что промышленное предприятие обеспокоено проблемами местных жителей и содействует их решению, – говорит начальник управления образования Катав-Ивановского района Елена Юрина.

Воронежский филиал Евроцемента завершает ремонт и оснащение кабинета химии в Подгоренской средней образовательной школе № 1. В новом классе появится химическая лаборатория, интерактивная панель, цифровая таблица Менделеева, мощные компьютеры, новая мебель. Общая сумма инвестиций в этот социальный проект - около 4 миллионов рублей.

Кроме того предприятия Евроцемента подписали соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с руководством Белгородской и Ульяновской областей.

При этом Сенгилеевский цементный завод в Ульяновской области уже приступил к реализации программы развития территорий. Налажено взаимодействие с образовательными учреждениями района, где будут готовиться будущие сотрудники предприятия, внедряются новые и совершенствуются действующие меры поддержки молодых специалистов. Кроме того, совместно с региональным Министерством просвещения и воспитания, отремонтирован и оснащён мебелью и оргтехникой учебный класс Сенгилеевской средней школы, а для кабинета химии Сенгилеевского технологического техникума закуплено специальное оборудование на 2,5 миллиона рублей, которое будет доставлено в учебное заведение в ближайшее время.

- Эффективно и динамично развиваясь, мы шагаем в ногу со временем. Наши главные инвестиции – это люди, которые должны расти, развиваться и получать достойную заработную плату. Завод находится в маленьком городе, которому необходимо социально-экономическое развитие. Наша задача обеспечить достойные условия труда и быта для жителей Сенгилеевского района, в том числе и для наших сотрудников. Заключив это соглашение, мы даём новый импульс в успешном развитии муниципалитета и создаём тот самый фундамент, на котором основано экономическое благополучие города и региона, - прокомментировал генеральный директор Сенгилеевского цементного завода Ильдус Сагитов.

На годы вперед

В том или ином формате Евроцемент реализует программы комплексного развития территорий во всех регионах присутствия. Важно, что это не разовая инициатива, а долгосрочная, рассчитанная на многие годы, программа. И основана она на двух главных принципах. Во-первых, комплексность, максимально широкий охват направлений: спорт, здравоохранение, образование, культура. Прежде всего «Евроцемент» поддержит проекты по созданию новых сервисов и улучшению социального самочувствия, проекты, которые будут гармонично встроены в общую концепцию развития города или поселка. Во-вторых, выстраивание партнерства с местными жителями, с предпринимательскими сообществами, с региональными властями для сохранения и развития локальной идентичности, для создания «точек притяжения» и обновления качества социальной среды.

- Мы обеспокоены оттоком жителей из маленьких населенных пунктов в мегаполисы, это губительная для страны тенденция, – говорит Генеральный директор холдинга Вячеслав Шматов. – Мы понимаем, что удержать сотрудников только заработной платой невозможно: людям нужно самореализовываться, обучать своих детей. Люди хотят жить в безопасных и комфортных условиях. В нашем понимании, забота о людях – и есть основа долгосрочной стратегии устойчивого развития бизнеса.