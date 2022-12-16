Первый Российский винодельческий форум: Уникальный виноград, дефицитные саженцы и активное развитие туризма

В Москве состоялся Первый Российский винодельческий форум, организованный Росконгрессом. Производители из разных регионов страны - и лидеры отрасли, и небольшие семейные хозяйства, представители органов власти, ученые, финансисты, юристы, сомелье обсудили важные и актуальные для отрасли вопросы.

Виноделие - самая динамично развивающаяся отрасль сельского хозяйства России, с огромными инвестициями, потенциалом развития внутреннего рынка и экспорта. Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко привела на форуме красноречивую цифру: к 2030 году в российское виноделие планируется инвестировать 26 млрд рублей. По оценкам Минсельхоза России, в 2022 году площадь виноградников в стране достигла 100 тысяч гектаров. Виноградарство, виноделие и винный туризм стали реальностью для экономики многих регионов.

- Российское виноделие развивается стремительными темпами и становится рентабельным бизнесом как для крупных игроков, так и для небольших фермерских хозяйств. Российские виноделы находятся в самом начале пути на мировой рынок, и мы надеемся, что они смогут нарастить производство и обеспечить потребности внутреннего рынка, а также не потерять с трудом завоеванные ниши на внешних рынках, - считает генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. Фото: Сергей Отрошко

- Ни одна страна в мире не добивалась таких успехов в этой отрасли за столь короткий период, - уверен президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

Однако и нерешенных проблем ещё много. Связаны они в том числе с законодательством (на форуме много говорили о частичном снятии ограничений на рекламу российского вина и разрешении онлайн-торговли), не всегда современными подходами к выращиванию винограда, нехваткой отечественных саженцев и дефицитом кадров, сложностью использования сельскохозяйственных земель для туризма. Коснулись виноделов санкции - от бумаги для этикеток до дубовых бочек. Так что актуально звучали вопросы собственного производства оборудования и новых каналов поставок. Как и мер поддержки со стороны государства.

ПИТОМНИКИ - ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ

Важнейшая задача - создание и развитие питомников для выращивания саженцев винограда. По данным Минсельхоза, отрасли необходимо 15 миллионов саженцев в год.

- В первую очередь, конечно, это безопасность. Если говорить о рынке саженцев в России, то до 70% приходится на импортные саженцы. Это не очень хорошо, потому что возникает зависимость. «Кубань-Вино» занимает первое место в России по площади виноградников, более 9 тысяч гектаров. И каждый год в течение последних трёх лет мы досаживаем 500 гектаров. Три года до этого еще интенсивнее работали, высаживали по 1000 гектаров. Представляете, какой объем работы был выполнен! Конечно, часть корчуем, обновляем базу. Сортов очень много. Есть классические – Каберне, Шардоне. Ркацители и Саперави активно используем. Красностоп анапский и золотовский, автохтонные российские сорта. На сегодняшний день пригодных земель для виноградарства у нас около 13 тысяч га, и в планах в последующие годы полностью их засадить виноградом. Мы делаем до 6 миллионов прививок в год, прививаем к корневой системе виноград. Насколько я знаю рынок, аналогичных питомников в стране нет. Мы обеспечиваем саженцами себя, полностью закрываем свои потребности. И продаем, помогаем нашим коллегам, - поделился опытом заместитель генерального директора компании «Кубань-Вино» Евгений Емельянов.

АВТОХТОНЫ - НАША УНИКАЛЬНОСТЬ

Автохтон - слово, которые едва ли не чаще всего звучало на форуме. Автохтонными называют исконно российские сорта винограда, уникальные - в отличие от международных сортов, которые тоже выращивают в России. Для Крыма это, например, Кокур и Кефессия. Для Долины Дона - Красностоп золотовский и Цимлянский черный.

Интерес к автохтонам связан с популярностью локальных продуктов в целом. А также с потенциалом с точки зрения продвижения российских вин на международном рынке. Понятие «автохтонное виноделие» закреплено в законе «О виноградарстве и виноделии в РФ». При этом на российские сорта приходится не больше 2% площади виноградников. Огромный спрос существует на качественные саженцы, на специалистов-селекционеров. О необходимости развития государственного реестра, в который вошли бы все районированные и автохтонные сорта, на форуме говорил Максим Увайдов, заместитель министра сельского хозяйства РФ.

Созданием генетической базы российских автохтонных сортов занимается НИЦ «Курчатовский институт». В 2022 году создан консорциум - Научно-производственный центр по обеспечению внедрения передовых научно-технических результатов в сельское хозяйство, он объединяет четыре крупнейшие коллекции винограда: Донскую, Анапскую, Дербентскую и коллекцию НИИ «Магарач».

- Автохтонные донские сорта - Красностоп золотовский и Цимлянский черный - это основа нашего производства. Это наше всё! В 1960-х годах специалисты разработали технологию промышленного производства игристого цимлянского вина староказачьим способом, которое воспевали Пушкин, Лермонтов, Чехов, которым атаман Платов отмечал победу в Париже в 1812 году. В основе Цимлянский черный, в купаж идет Красностоп золотовский, - рассказал «КП» Аскер Хапаев, генеральный директор АО «Цимлянские вина». - У нас 500 гектаров возделанных виноградников, но других автохтонов пока нет. В ближайшие годы мы будем сажать белые сорта Сибирьковый, Кумшацкий, Мушкетный.

- Сейчас есть запрос рынка на автохтонные сорта, - подтверждает Лилия Агафонникова, директор по качеству Винного дома «Фотисаль». - На виноградниках в Бахчисарайском районе Крыма мы выращиваем крымские автохтоны - например, Бастардо Магарачский. У нас очень интересная терруарная зона (терруар – это сочетание множества природных факторов, характерных для конкретного региона и влияющих на виноград и вино, которое из него делают. Это климат, включая температуру, влажность, количество осадков и солнечных дней, почва, рельеф. - Л. С.). Почва состоит из нескольких слоев, основной - известняк, в которой очень много окаменелых ракушек и моллюсков - раньше здесь было море. Также у нас есть несколько вид глин, песчаник и мергель. Наши виноградники находятся на высоте более 100-120 метров. То, что у нас есть разные почвы, высоты, склоны, дает нам возможность создавать разные вина из разных сортов винограда.

- Есть сорта, созданные в советское время - Цитронный Магарача, скажем. К сожалению, сейчас больших шагов к развитию новых сортов мы не видим. И это на самом деле проблема, потому что мы едем на старых запасах, - обозначает ещё одну точку роста Евгений Емельянов.

ОРГАНИКА - СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД

Органическому виноградарству и виноделию на форуме была посвящена отдельная сессия. Это и общемировой тренд, и российский. У нас в стране он стал заметнее с принятием закона «Об органической продукции» и появлением сертифицирующего органа - Роскачества.

Подробностями с «КП» поделилась заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, одна из участниц дискуссии:

- Сейчас в мире насчитывается 3400 тысяч сертифицированных производителей органической продукции. Из них производителей органического вина всего лишь чуть более тысячи. Сертификация в России проходит в несколько этапов. Прежде всего, проверяются документы, в том числе бухгалтерская отчетность - чтобы подтвердить, что производитель, претендующий на высокое звание «органика», не закупает запрещенных веществ, а способы производства соответствуют требованиям. Далее происходит выезд на виноградники. Необходимо взять пробы почвы, удостовериться, что туда действительно не вносили запрещенных химических веществ. И пробы продукции. Берут и саму лозу, смотрят, что в ней не остается того, чего в ней не должно быть. Это пестициды, агрохимикаты, средства защиты растений. И только после этого винограднику присваивают статус «органический». Если выясняется, что производитель до этого использовал индустриальные способы ведения сельского хозяйства, то виноградник становится на двухгодичную конверсию. Это тот период, в течение которого все недопустимые вещества должны выйти из почвы и из лозы. Самое главное – из лозы. Только после того, как виноградник стал органическим, можно переходить к сертификации производства. Смотрят, имеются ли выделенные линии, используются ли недопустимые добавки. В России за два года сертифицировано 5 виноградников и только 2 производителя вина. Но их становится больше.

Возможно, скоро в России появится первый регион полностью органического земледелия! Идея тоже прозвучала на форуме.

- «Органик» писать просто так нельзя. У нас сейчас внедряется органическая сертификация, регулирующие документы уже есть. Мы закладываем свой виноградник, он располагается на залежных землях, где 30 лет ничего не росло. Подтверждаем, что эта земля не удобрялась, не использовались химические удобрения, и будем получать органический сертификат. Это сложно, довольно дорого, но это все по-настоящему, - рассказывает о своём опыте Рустам Акиниязов, основатель винодельни Belmas Winery. - На каждом этапе – это касается и посадки собственного виноградника, и выбора сортов, и выбора агротехники – привлекаются лучшие консультанты. Не делается ни шага без того, чтобы не посоветоваться. Отличающееся от других вино, если не брать какие-то хитрые технологические уловки и способы, можно сделать только на своем терруаре. Терруар всегда особенный, даже если рядом есть другие виноградники. Наш - это село Родное, место, где уже 14 хозяйств. Самое известное из них хозяйство Павла Швеца. На форуме прозвучала очень интересная идея от Павла, он большой визионер, - сделать все земледелие в Севастополе органическим. Целиком органический регион.

Рустам Акиниязов, основатель винодельни Belmas Winery

Это сверхзадача, конечно. И ее нелегко осуществить. Но к этому нужно стремиться. По крайней мере, все новые закладываемые виноградники - органические. И все виноделы, кого я знаю, хотят выращивать органический виноград. Так что движение есть. Севастопольская зона со времен князя Голицына и затем советского виноделия считалась приоритетной для создания сухих вин. Новая волна, которая началась с начала 2000-х годов, представлена в основном маленькими хозяйствами, фермерами, выращивающими на маленьких участках органический виноград. Мы убеждены, что именно в Севастопольской зоне будут рождаться лучшие российские вина. Потому что это предгорье, склоны - а на склонах всегда более ценный виноград. Кроме того, климат потрясающий, море близко. Наш терруар, мы уверены, будет лидером в России.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ МЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА

Изменения климата - проблема, волнующая винодела всего мира. А может, для России, страны северной, глобальное потепление станет преимуществом?

- Несколько лет назад известный генетик Жозе Вуйямо сказал, что к 2050 году в Европе виноградников не останется из-за изменения климата. Виноград появляется и сразу увядает, засыхает на лозе, так как температуры достаточно высокие. И он не выживает, не вызревает. Либо нужно очень много воды, чтобы поддерживать рост винограда. Либо выращивать его на территориях России и Китая, - напомнил Артур Саркисян. - В прошлом году мы обратили внимание, что появились виноградники в Амурской области. По словам Вуйямо, к 2050 году виноград в промышленных масштабах можно будет выращивать в Подмосковье.

- Мы видим глобальные изменения климата. Контрасты между сезонами стали очень резкими. Прошлый год был очень дождливый - когда мы начинали уборку винограда, за три дня в Краснодарском крае выпала полугодовая норма осадков. Виноградники просто размывало. А в этом году, наоборот, все хорошо. Получили просто шикарный урожай, ягодка к ягодке, на приемлемом уровне сахара. Как будет в следующем году, мы не знаем. Поэтому говорить о том, что изменения климата идут нам на пользу или во вред, я не берусь, - признаёт заместитель генерального директора компании «Кубань-Вино» Евгений Емельянов. - Но то, что изменились сезоны, изменился период созревания – на сто процентов соглашусь, и это представляет сложности. Потому что виноделие, как и любой бизнес, - это планирование. А когда возникает нестабильность, появляются проблемы с планированием.

ТУРИЗМ - МИРОВОЙ ОПЫТ

Одна из самых интересных дискуссий Первого Российского винодельческого форума была посвящена развитию туризма. В сессии «Винный туризм - тренд с большими перспективами» участвовали такие эксперты, как президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, вице-президент Всемирной организации винного туризма (GWTO) по странам Евразии, председатель Комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман, заместитель губернатора Севастополя Марина Литовко, директор департамента мастер-планирования и развития территорий корпорации Туризм.рф Вячеслав Шашкин, руководитель программы по промышленному туризму Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко, а также представители компаний, активно развивающих винный туризм. Модератором сессии выступил Борис Титов, собственник ГК «Абрау-Дюрсо».

Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо» первым в России вступил во Всемирную организацию винного туризма (Global Wine Tourism Organization). Что даст участие в этой международной организации? Почему России важно использовать мировой опыт в развитии винного туризма? Об этом «КП» рассказала вице-президент компании по туризму и специальным проектам Ирина Гончарова:

- У международного сообщества есть чему поучиться. Очень интересно развитие винного туризма в России с точки зрения единого бренда. У нас есть несколько идей и инициатив, которые мы будем прорабатывать совместно с GWTO и транслировать всем участников винного рынка.

Идея первая: обязательно нужна площадка - и это будет ежегодный международный форум по винному туризму. Первый раз он пройдёт в «Абрау-Дюрсо» в двадцатых числах апреля 2023 года, а потом будет гастролировать. Крым, Севастополь, Кубань, Ростовская область…

Вторая идея – выступать единым винно-туристическим брендом страны.

И третья инициатива – создание единого информационного портала, который бы объединил все винодельни, развивающие туризм. Это должно быть удобно для туриста. Заходишь на единый портал - и можешь выстроить свой индивидуальный маршрут, а также получить информацию и по ценам, и по погоде, и по услугам.

Экскурсии по нашим историческим подвалам, уникальным не только в России, но и в мире, посещают порядка 200 тысяч туристов в год. Если говорить в принципе о туристическом потоке, то это полмиллиона. Приезжают погулять, посмотреть. В прошлом году мы открыли 50 км километров пеших троп. Сейчас у нас три средства размещения, 1 мая открываем новый отель. Действующий отель «Империал» загружен на 90% круглый год. Конечно, это радует, а с другой стороны, говорит о необходимости развития. Что ещё есть? Яхтинг на озере. Собственный пляж. Очень много арт-направлений - это и пленэр с Строгановской академией, и мультимедиагалерея. Замечательные поющие фонтаны. И семь ресторанов. На сессии была очередная очень живая дискуссия о том, относится ли винный туризм к агротуризму или гастрономическому. Очень сложно делить. Все эти виды туризма, безусловно, неразрывно связаны. У нас сейчас в стадии развития новый проект совместно с корпорацией Туризм.РФ - это позиционирование курорта на базе «Э в кубе». Эно, Эко, Этно.

- Мы активно начали подходить к развитию туризма в последние несколько лет. Сейчас он вырастает в отдельную бизнес-отрасль.

Показываем гостям два завода. Это завод первичного виноделия, центр энологии «Chateau Tamagne». И завод классического виноделия в станице Старотитаровская. Мы изучаем потребности людей, которые к нам приезжают. Например, в этом году построили новый дегустационный зал с камином, очень красивый, с раздвижными окнами, чтобы можно было насладиться видами и ароматами. Сделали детскую комнату, потому что очень часто приезжают к нам с детьми, но детей же нельзя вести на такое предприятие. Подобные мелочи, сервис – это важно. Конечно, мы возим на виноградники. Это незабываемые ощущения, ягодку увидеть, потрогать, сорвать, попробовать, - приводит свои примеры Евгений Емельянов. - Первым шагом было желание показать наши виноградники и современное производство, оснащенное по последнему слову техники оснащенное. В 90% случаев люди, побывав у нас, говорят: а я не знал, что такое в принципе в России есть! У нас крупнейший в Европе завод, где происходит первичная переработка. Мы за день принимаем (в этом году рекорд поставили) 1 млн 886 кг винограда. За день! И когда турист это видит, он понимает: здесь гарантировано качество на каждом этапе производства. И он говорит: «Это на уровне».

ДОРОГИ, МАРШРУТЫ, КОЛЛАБОРАЦИИ

- Мы активно развиваем туристическое направление, - поддерживает тему Аскер Хапаев, генеральный директор АО «Цимлянские вина». - Сегодня можно посмотреть виноградники и завод. Люди приезжают, им нравится. А в планах создать туристический комплекс. Концепцию разработали, сейчас принимаем решение, где будем делать. Наверное, построим на виноградниках - там великолепный пейзаж на берегу Цимлянского водохранилища. Туристы смогут побывать с экскурсией на заводе и виноградниках, остановиться в гостинице, где есть ресторан, бассейн, СПА-зона, парк, посетить сыроварню и музей виноделия Дона. Сделаем велосипедные и пешеходные прогулки по виноградникам, пляж оборудуем. Туристы смогут отдохнуть недельку-другую с семьей. Это уже в проектировании. Я думаю, что в течение года мы это направление начнем развивать. В планах на южных склонах с красивыми пейзажами воссоздать гектар виноградников, сформированных по способу «Донская чаша». Это не промышленная история, тоже для туризма, чтобы показывать традиционный способ выращивания винограда. А внутри завода у нас планы по реконструкции территории. Мы усилим облик завода с историей. И новые объекты будут созданы, но созданы в историческом стиле. На заводе у нас есть объекты промышленности XIX века, а есть объекты 50-60-х годов. Мы все это приведем в единый стиль, и получится небольшой музей под открытым. В общем, будет интересно! С точки зрения туризма серьезные планы, требующие больших инвестиций. И все это мы сделаем.

Кто едет на виноградники? Ведь если тематический туризм так активно развивается, значит, есть спрос!

- В первую очередь люди, которые приезжают с семьей на отдых в Краснодарский край, за морем и солнце. Им хочется культурно обогатиться, что-то посмотреть, изучить, получить эмоции. Есть туристы, которые едут, допустим, в Крым на своей машине. И еще есть особая категория - путешественники, целенаправленно выбирающие эногастрономические туры, чтобы посмотреть на виноделие, попробовать новую для себя кухню. Скоро будет запущен специальный маршрут от РЖД, - обозначает варианты Евгений Емельянов.

- В этом году заметно выросло количество автомобильных путешественников. Со всей России. Москва, Санкт-Петербург, очень много туристов с Урала, из Сибири. Даже Дальний Восток приезжает. Поскольку добираться сейчас до нас достаточно сложно, мы планируем в следующем году с помощью РЖД создать чартерные вагоны, - отмечает Ирина Гончарова.

- И, конечно, туризм - это возможности для коллаборации, - добавляет Евгений Емельянов. - С сыроваренными компаниями, допустим. В Крыму есть коллаборация виноделов с ребятами, которые выращивают лаванду. Это же красиво! Турист приезжает на виноградник и на лавандовое поле. Ароматы, ощущения… А мы ведь за ощущениями едем на юг!