Результаты научной экспедиции по биоразнообразию в Арктике станут доступны общественности

Фото: Ольга Лобачева

Это масштабные исследования биоразнообразия, которые прошли в 2022 году в Мурманской области, Забайкалье, на Таймыре и в западной части Северного морского пути. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил вице-президент «Норникеля» по промышленной безопасности и экологии Станислав Селезнёв.

Кроме того, участниками мероприятия стали учёные Российской академии наук и Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ Ирина Маканова. Спикеры рассказали о важности изучения наземных и водных экосистем, орнитофауны и гидробионтов Арктики. А также заверили, что исследование этой зоны в рамках сотрудничества РАН и компании «Норникель» будет продолжено.

Фото: Ольга Лобачева

«Мы сейчас корректируем программу. Например, в следующем году планируется выполнить уникальное исследование микробионтов почв, аналогов которому в мире сегодня нет», – сказал руководитель Большой научной экспедиции, член-корреспондент РАН Виктор Глупов. «И в целом, я уверен, что успешное сотрудничество ученых и «Норникеля» позволит не только сохранять хрупкую северную природу, но и значительно продвинуть отечественную науку».

Виктор Глупов также рассказал, что положительным «побочным эффектом» экспедиции стало развитие просветительского направления. «Мы привлекаем студентов, и в январе планируем провести ряд лекций и мероприятий в Норильске», – сказал руководитель исследования.

Председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон отметил, что СО РАН сотрудничает с горно-металлургическим гигантом не первый год и «базовое исследование биоразнообразия – это продолжение плодотворной работы, которая началась ещё в 2020 году. Я бы хотел обратить внимание на то, что когда речь идет о поддержке науки бизнесом – многие думают, что это надо для того, чтобы запустить то или иное производство. Но наша экспедиция с «Норникелем» доказывает, что крупный бизнес вполне может поддерживать и фундаментальные исследования. И результаты этой работы будут отражены в документах, на которые в будущем смогут ориентироваться специалисты, чтобы развивать промышленность в арктических зонах».

Фото: Ольга Лобачева

«Конечно, хотелось бы, чтобы эти научные изыскания, во-первых, продолжались несколько лет, а во-вторых, стали более углубленными», – признался вице-президент «Норникеля» по промышленной безопасности и экологии Станислав Селезнёв. «Поверхностно посчитать каких-то крупных животных – это одно, а изучать микробов, микрофлору, какие-то тонкие материи, и понять их связь с животными, тем более за несколько лет – это более интересно».

Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ Ирина Маканова добавила: «Такие экспедиции и вообще объединение усилий бизнеса, научного сообщества и государственных органов власти – это та синергия, которая может принести правильные и грамотные результаты, которые помогут нам как федеральному органу власти принять грамотные решения, в том числе, например, по формированию Красной книги».

Фото: Ольга Лобачева

Вице-президент «Норникеля» Станислав Селезнёв подчеркнул: «Собрать такой большой объем информации и никому его не показывать – это просто преступление. Так что эти данные, во-первых, будут доступны широкому кругу научного сообщества. А в обработанном виде ещё и общественности».