Получите и распишитесь

У супругов все серьезно, по-настоящему. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Утром Наталья проснулась женой с блестящим обручальным колечком белого золота на безымянном пальчике. Ей казалось, что новый статус привнесет в ее жизнь красок и неожиданностей. Увы и ах. Она не услышала ни ангельских сонетов о любви, ни гимнов о долгой и счастливой жизни, ни-че-го. Разве что рядом мелодично «дохрапывал ночь» супруг. Любимый, родной и за 10 лет совместной жизни в гражданском браке изученный от и до.

Плавали, знаем

Официально зарегистрировать отношения Наташа и Женя собирались давно. Даже давным-давно. Оба были за, оба этого хотели, но оба же считали, что штамп в паспорте никак не влияет на отношения. Есть - хорошо, нет - ну и ладно, будет. Тем более и у Евгения, и у Натальи в биографии уже было по браку. С пышными веселыми свадьбами, свидетелями с красными лентами через плечо, тамадой, дурацкими конкурсами для гостей, салютом и лимузином для новобрачных. У Наташи было такое красивенное платье, напрокат взятое, что не передать! И фата - воздушная-воздушная. Словом, все как у людей. С крепким послесвадебным похмельем, разумеется. А по эмоциям и ощущениям - сплошной восторг.

Пережив потом сокрушительные разводы, свадьбы не хотели ни Наташа, ни Женя. Они повзрослели, поумнели и научились считать деньги.

- Да к чему эта свадьба? - бывало, рассуждали они, строя планы на будущее. - Только тратиться. Плавали - знаем. Распишемся по-тихому, и хватит. Не в свадьбе счастье. А гостям лишь бы побухать.

Кроме того, пусть даже и без развеселого свадебного пира, на протяжении всех десяти совместных лет им постоянно что-то мешало даже доехать до загса и подать заявление. То слишком много работала она: «ноги не ходят, давай завтра». То упахивался он: «я за пивом и смотреть футбол, завтра, все завтра». То рутина, то забыли, то «ладно, давай в следующий раз», то «почему ты не напомнил(а)?», то элементарно лень и еще тысяча причин, отодвигающих бракосочетание двух любящих сердец. Друзья-злопыхатели подначивали: мол, вы просто жениться не хотите, но Женя и Наташа плевать на подколы хотели, они-то знали, в чем сермяжная правда.

На острие прогресса

А однажды Наташу осенило. Она вспомнила, что зарегистрировать брак можно через портал госуслуг. Идеальный вариант для таких возлюбленных, как они с Евгением, которые даже ради официального скрепления их и без того прочного союза минутки лишней в рабоче-бытовой рутине выкроить не могут.

- Годится, - сказал на предложение Наташи подать онлайн-заявление будущий муж, но и после этого ребята еще полгода откладывали регистрацию. Пока в один из дней Женя не выключил решительной рукой сериал про бандитов, который смотрела любимая женщина, и не усадил ее за ноутбук оформлять заявление о бракосочетании. И сам следом заполнил все нужные формуляры, оплатил онлайн госпошлину, получил на почту уведомление, мол «такого-то числа такого-то месяца ждем вас с гражданкой такой-то в таком-то отделении ЗАГС на неторжественную церемонию».

- Ура! Мы это сделали, - улыбнулась Наташа, глядя на электронное письмо с «Госуслуг» в Жениной почте. И сама удивилась, как царапнули ее слова «неторжественная церемония».

Стали ждать. Ну как ждать? Обвели в настенном календаре назначенную дату и продолжили заниматься обычными делами. Из торжественных приготовлений была разве что покупка колец за неделю до регистрации.

Когда настало время «Ч», молодожены прыгнули в машину и - между проверкой уроков у сына и ужином - покатили в загс. Даже не нарядились.

- Да чего там? - пробубнила Наташа, но почему-то не особо уверенно. - Забрать свидетельство, и все. Но какой-то человечек внутри вдруг стал стучать в черепную коробку: «Ну ты даешь! Ты ж замуж выходишь. В свитере. Хоть бы платье надела, губы накрасила».

Что это было?

В загсе все прошло даже аскетичнее, чем Наташа с Женей предполагали. Тетушка с высокой прической забрала у них паспорта, спросила: «Штамп нужен?» - и минут 20 свистела старым струйным принтером, печатая свидетельство о браке.

- Проходите, - отсвистев, сказала она. - Садитесь. Желание вступить в брак добровольное? Распишитесь, где галочки. Теперь вы муж и жена. Поздравляю. Можете надеть кольца и поцеловаться впервые как супруги.

Молодожены скомканно чмокнулись, забрали документы и в некоторой растерянности уехали.

- Что это было? - спросил Женя.

- Сама не поняла, - ответила его теперь уже официальная жена.

Вернулись домой, открыли бутылку шампанского. Пошутили немного по поводу колец и штампика. Устроили себе первую брачную ночь, но тихонько, чтобы сына не будить. Наташа еще успела лучшей подруге позвонить, рассказала о своем новом статусе, посмеялись немного. Женя никому не звонил. А утром проснулись мужем и женой. Позавтракали, собрали сына в школу и разъехались по делам. Поцеловались, конечно. Все-таки законные супруги - это вам не сожители какие-нибудь. У супругов все серьезно, по-настоящему.