Пособник украинских националистов получил 8 лет за подготовку поджогов

Попова поймали и задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России Фото: скриншот видео

Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении 22-летнего жителя Ярославской области Дениса Попова, которого приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ст.30, ч.1 ст. 205 (террористический акт) УК РФ.

Попова поймали и задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России.

«Он был завербован в ряды одной из террористической организации для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов на территории России, а также участия в боевых действиях на Украине в составе ВСУ», - сообщили в ФСБ России.

Сам Попов признал свое общение с украинскими националистами и подготовку к терактам. Отпираться было глупо: юноша сам все снимал на камеру, чтобы отчитаться перед кураторами с Украины.

- Познакомился с сотрудниками СБУ в социальных сетях, - рассказал на следствии Денис Александрович. - Предложили совершать преступления в отношении участников Специальной военной операции, а еще теракты на железнодорожных путях и другой транспортной и энергетической инфраструктуры.

Поймали Попова после того, как он в июле 2022 года он стал готовиться к поджогу одного из военных комиссариатов Ярославской области. В ходе обыска в квартире юноши нашли 5 бутылок содержащих горючую жидкость.

В рамках расследованного органами безопасности уголовного дела злоумышленник подтвердил факт подготовки террористических актов.